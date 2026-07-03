300 000 $ amassés lors de la 14e édition du Grand Tour BN

Le montant permettra d'aider 14 organismes qui œuvrent dans la grande région des Laurentides

MONTRÉAL, le 3 juill. 2026 /CNW/ - Du 2 au 5 juillet, près de 410 employé•e•s, retraité•e•s et bénévoles de la Banque Nationale sont réunis dans la région des Laurentides pour participer à la 14e édition du Grand Tour BN.

Cette année, l'événement a permis d'amasser 300 000 $ pour soutenir 14 organismes communautaires œuvrant auprès des jeunes dans la région, ainsi que la Fondation Jeunes en Tête, qui agit pour prévenir la détresse psychologique chez les jeunes de 11 à 18 ans.

Près de 410 employé·e·s, retraité·e·s et bénévoles de la Banque Nationale ont participé à la 14e édition du Grand Tour BN. Photo : Maxime Côté, photographe (Groupe CNW/Banque Nationale du Canada)

Parcouru à vélo, à la course ou à la marche, le Grand Tour BN est un défi sportif et philanthropique qui, au fil des années, a fait découvrir différentes régions aux participant•e•s. Depuis ses débuts, le Grand Tour BN a permis de remettre plus de 2,25 millions de dollars à une centaine d'organismes.

Le comité organisateur du Grand Tour BN tient à remercier l'Externat Sacré-Cœur de Rosemère pour son accueil et sa collaboration.

Le montant amassé sera remis aux organismes suivants : Fondation Jeunes en tête, Centre Oméga, Fondation autisme Laurentides, Fondation du Cégep de Saint-Jérôme, Fondation de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme, Maison des Jeunes Sodarrid, Projet équestre Goldie, Cyclo Nord-Sud, La Maison d'Ariane, Fondation Jeunesse des Laurentides, La maison des parents d'enfants handicapés des Laurentides, Intersection des Laurentides, Persévérons Ensemble, Fondation Jeunesse Sportive des Laurentides et Centre d'évaluation et de traitement des agressions sexuelles.

Citations

« L'engagement des employé•e•s, retraité•e•s et bénévoles de la Banque Nationale qui participent au Grand Tour BN ne cesse de nous impressionner, et c'est un privilège de les voir se mobiliser encore une fois pour cette 14e édition. Voir autant de personnes se rassembler pour soutenir les jeunes et avoir un impact positif dans leur communauté est profondément inspirant. Cette initiative est bien plus qu'un défi de vélo ou de course: c'est un véritable mouvement de solidarité qui fait du bien partout où il passe », mentionnent Lucie Blanchet, présidente d'honneur du Grand Tour BN et conseillère stratégique à la direction, et Danny Déry, président du comité organisateur et vice-président, Écosystème approvisionnement, à la Banque Nationale.

« Nous sommes fiers d'accueillir le Grand Tour BN dans les Laurentides cette année. La Banque est engagée à soutenir les communautés où elle est présente, et cet événement est une belle démonstration de cet engagement. Grâce à la mobilisation de centaines de participant•e•s et de bénévoles, des organismes de la région qui œuvrent auprès des jeunes pourront bénéficier d'un appui concret et porteur », affirme Martin Guénette, vice-président régional, Laurentides, à la Banque Nationale.

« Un jeune sur trois présente aujourd'hui des symptômes de détresse psychologique. Derrière cette statistique se cachent des milliers d'adolescents qui vivent des défis bien réels, et qui nous rappellent à quel point il est essentiel d'agir. Depuis 2015, la mobilisation exceptionnelle des participantes et participants au Grand Tour BN a permis de sensibiliser plus de 12 800 jeunes, qui sont mieux outillés pour reconnaître leurs émotions, en parler ouvertement et comprendre qu'ils ne sont jamais seuls face à leurs difficultés. Chaque dollar investi en prévention est un geste concret pour bâtir un avenir plus sain, plus résilient et plus bienveillant pour toute notre société. Merci à la Banque Nationale de croire en l'importance de la prévention et de pédaler, courir et avancer à nos côtés vers un avenir meilleur », déclare Mélanie Boucher, présidente-directrice générale de la Fondation Jeunes en Tête.

À propos de la Fondation Jeunes en Tête

La Fondation Jeunes en Tête a pour mission de prévenir la détresse psychologique des jeunes de 11 à 18 ans au Québec. Elle accomplit cette mission en offrant aux adolescents, à leurs parents et au personnel scolaire des outils en ligne et des ateliers de sensibilisation dans les écoles. Déstigmatiser, sensibiliser et outiller, voici les gestes concrets que la Fondation pose chaque jour pour aider les prochaines générations à faire face aux défis de la vie. Suivez ses actualités sur les réseaux sociaux Facebook, Linkedin, X et Instagram.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 618 milliards de dollars au 30 avril 2026, la Banque Nationale du Canada (la « Banque ») est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. La Banque compte plus de 35 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés des capitaux. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Renseignements : Alexandre Guay, Conseiller principal, Affaires publiques, Banque Nationale du Canada, Tél. : 514 412-5125, [email protected]