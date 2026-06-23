Banque Nationale Investissements lance de nouvelles solutions de portefeuille de FNB, un FNB thématique et un fonds d'investissement

MONTRÉAL, le 23 juin 2026 /CNW/ - Banque Nationale Investissements inc. (« BNI ») annonce le lancement de cinq nouveaux fonds négociés en bourse (les « FNB BNI ») et d'un nouveau fonds (le « Fonds BNI »).

Les FNB BNI ont clôturé leur offre initiale de parts de FNB et leur négociation commencera à la Bourse de Toronto (TSX) aujourd'hui. Les séries du Fonds BNI sont déjà disponibles à l'achat.

« Le lancement de ces nouveaux FNB et de ces stratégies de fonds communs de placement, y compris les Portefeuilles FNB BNI, marque une étape stimulante dans notre engagement à répondre aux besoins des conseillers et des investisseurs. Nous sommes ravis d'élargir notre offre avec des solutions qui joignent l'innovation, simplicité et outils concrets de construction de portefeuille pour chaque investisseur. », a déclaré Martin Felton, vice-président, Ventes nationales, Banque Nationale Investissements.

Nouveaux portefeuilles FNB BNI

FNB BNI Symbole

boursier (TSX) Frais de

gestion1 Portefeuille FNB conservateur BNI NCNS 0,35 % Portefeuille FNB équilibré BNI NBLD 0,35 % Portefeuille FNB croissance BNI NGRW 0,35 % Portefeuille FNB actions BNI NEQT 0,35 %

1 Les frais de gestion correspondent à la valeur liquidative quotidienne moyenne de chaque FNB. Ces frais de gestion, majorés des taxes applicables, s'accumulent tous les jours et sont payés tous les mois.

Le Portefeuille FNB conservateur BNI a comme objectif de placement d'assurer un revenu courant élevé et une certaine appréciation du capital à long terme.

Le Portefeuille FNB équilibré BNI a comme objectif de placement d'assurer un revenu courant et une appréciation du capital à long terme.

Le Portefeuille FNB croissance BNI a comme objectif de placement d'assurer une appréciation du capital à long terme et un certain revenu courant.

Le Portefeuille FNB actions BNI a comme objectif de placement d'assurer une appréciation du capital à long terme.

Pour atteindre leur objectif de placement, tous les portefeuilles FNB BNI investissent dans un éventail diversifié de FNB et de séries FNB d'organismes de placement collectifs qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titres de participation.

Nouveau FNB de rotation thématique BNI

FNB BNI Symbole

boursier (TSX) Frais de gestion1 FNB de rotation thématique BNI NTHM 0,55 %

1 Les frais de gestion correspondent à la valeur liquidative quotidienne moyenne du FNB. Ces frais de gestion, majorés des taxes applicables, s'accumulent tous les jours et sont payés tous les mois.

Le FNB de rotation thématique BNI a comme objectif de placement de générer une croissance du capital à long terme en reproduisant, dans la mesure du possible et avant déduction des frais, le rendement d'un indice boursier de rotation thématique qui fait systématiquement varier l'exposition entre les thèmes d'actions mondiales. Pour ce faire, le FNB de rotation thématique BNI investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectifs, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés situées partout dans le monde.

Nouveau Fonds BNI

Fonds BNI Code de fonds Frais de gestion1 Frais d'administration1 Fonds durable d'actions mondiales systématiques BNI - Série Conseillers NBC5419 1,40 % 0,10 % Fonds durable d'actions mondiales systématiques BNI - Série F NBC719 0,40 % 0,10 %

1 Les frais de gestion et d'administration annuels correspondent à la valeur liquidative quotidienne moyenne du Fonds BNI. Ces frais de gestion et d'administration, majorés des taxes applicables, s'accumulent tous les jours et sont payés tous les mois.

Le Fonds durable d'actions mondiales systématique BNI a comme objectif de placement de procurer une croissance du capital à long terme tout en suivant une approche d'investissement durable. Le fonds investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés situées dans les marchés développés partout dans le monde et choisies au moyen de modèles quantitatifs.

BNI agit à titre de gestionnaire de portefeuille des FNB BNI et du Fonds BNI.

À propos des FNB BNI

Les fonds négociés en bourse BNI (les « FNB BNI ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada, et vendus par des courtiers autorisés. Les placements dans des FNB BNI peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou le ou les aperçus des FNB BNI avant d'investir. Les FNB BNI ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB BNI sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Les FNB BNI ne cherchent pas à dégager un rendement prédéterminé à l'échéance. Les titres des FNB BNI ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts.

À propos des Fonds BNI

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance dépôts. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à l'avenir. Comme les parts de série FNB des Fonds sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Les séries FNB des Fonds ne cherchent pas à dégager un rendement prédéterminé à l'échéance.

À propos de Banque Nationale Investissements inc.

Banque Nationale Investissements inc. (« BNI ») est une société de gestion de fonds d'investissement se spécialisant dans la conception et l'offre de fonds, de solutions de placement et de services conçus pour aider les investisseurs canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Au 31 mars 2026, la valeur des actifs sous gestion dans les produits de BNI s'élevait à plus de 115,51 milliards de dollars.

Grâce à sa structure d'architecture ouverte, BNI entend offrir diverses solutions pour répondre aux besoins changeants de ses clients. BNI s'efforce d'être reconnue comme un partenaire incontournable en cherchant à allier innovation et excellence. Le rôle de BNI ne se limite pas aux seuls aspects administratifs de la gestion, Service-conseil Banque Nationale Investissements et ses représentants inscrits forment une équipe de spécialistes offrant des renseignements et des conseils afin d'aider les conseillers à constituer un portefeuille répondant aux objectifs financiers de leurs clients. Suivez les activités de BNI sur bninvestissements.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

Banque Nationale Investissements est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies, membre de l'Association pour l'investissement responsable du Canada et participant fondateur de l'initiative Engagement climatique Canada.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 618 milliards de dollars au 30 avril 2026, la Banque Nationale du Canada (la « Banque ») est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. La Banque compte plus de 35 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés des capitaux. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Renseignements : Alexandre Guay, Conseiller principal, Affaires publiques, Banque Nationale du Canada, Tél. : 514 412-5125, [email protected]