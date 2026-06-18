L'IA s'impose dans les décisions d'achat : 39 % des Canadiens utilisent l'IA pour leurs choix de consommation

Parmi ceux-ci, 57 % disent qu'elle leur permet d'économiser de l'argent.

Un nouveau sondage met en lumière un réflexe en pleine croissance, et ses impacts sur les finances personnelles.

MONTRÉAL, le 18 juin 2026 /CNW/ - Environ deux Canadiens sur cinq (39 %) intègrent l'intelligence artificielle générative (IA) dans leurs décisions d'achats, révélant un changement important dans la façon dont ils abordent leurs choix de consommation, selon les résultats d'un sondage Léger réalisé en juin 2026 pour le compte de la Banque Nationale.

Parmi ces utilisateurs, l'IA dépasse largement son rôle d'outil de comparaison et s'inscrit désormais dans plusieurs aspects du quotidien. Les personnes qui l'utilisent y ont notamment recours pour des questions de santé et bien-être (36 %), d'alimentation/repas/recettes (32 %), d'achats de produits ou services (31 %), de voyages (28 %), de divertissement (24 %) et de finances personnelles (23 %).

Les bénéfices perçus sont significatifs chez ces utilisateurs : 80 % estiment que les outils d'IA les aident à mieux comparer les options, tandis que 57 % considèrent qu'ils leur permettent de réaliser des économies.

Malgré ces avantages, une certaine vigilance demeure. En effet, 28 % des utilisateurs indiquent avoir déjà regretté un achat recommandé par ces outils. Plus largement, les résultats montrent que, 61 % de ces répondants estiment que l'IA influence davantage leurs décisions d'achat que la publicité, et 23 % mentionnent qu'elle les pousse à dépenser davantage.

Citation

« Ces résultats montrent que l'IA devient un réflexe chez les Canadiens. Avec notre sondage sur l'utilisation de l'IA, nous voulions mieux comprendre comment les Canadiens utilisent les nouvelles technologies pour différentes décisions importantes liées à leur vie, qu'il s'agisse de décisions d'achats du quotidien, ou encore de projets de plus grande envergure. C'est là que l'expertise humaine prend toute sa valeur, que ce soit pour le conseiller financier ou pour l'entrepreneur : bien connaître son client et ses projets afin d'offrir un conseil adapté pour prendre des décisions réellement alignées avec ses objectifs. »

- Pierre Dufour, Premier Vice-Président, Stratégie et expérience client à la Banque Nationale

Faits saillants

Les résultats du sondage mettent en lumière plusieurs éléments d'intérêt :

39 % des Canadiens disent avoir utilisé un outil d'IA générative au cours des 12 derniers mois pour les aider dans une décision d'achat, ce qui montre qu'elle fait désormais partie du parcours de magasinage et de décision.

C'est au Québec que le nombre d'utilisateurs est le plus élevé alors que 45 % des répondants disent avoir utilisé l'IA pour une décision d'achat, soit davantage que la moyenne canadienne (39 %). L'Ontario est à 41 %, la région Atlantique à 35%, l'Alberta et la Colombie-Britannique à 34%, alors que le Manitoba et la Saskatchewan sont à 28 %.

Chez les utilisateurs, 47 % disent que l'IA a assez ou beaucoup d'impact sur leurs décisions d'achat, contre 53 % qui disent qu'elle en a peu ou pas du tout.

Parmi les groupes d'âge d'utilisateurs, l'IA a assez ou beaucoup d'impact sur les décisions d'achat pour 56 % des 18-34 ans, comparativement à 45 % des 35-54 ans et 37 % des 55 ans et plus.

57 % des utilisateurs disent que l'IA leur permet d'économiser de l'argent.

23 % des personnes ayant utilisé l'IA dans une décision d'achat s'en servent pour des sujets de finances personnelles (budget, épargne, investissements)

28 % disent que l'IA leur a déjà recommandé un achat qu'ils disent regretté.



Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé un outil d'intelligence artificielle générative (ex. : ChatGPT, Copilot, Gemini) pour vous aider dans une décision d'achat ?



Total Genre Age Province M F 18-34 35-54 55+ ATL QC ON MB/SK AB CB



n= 1 518 789 729 444 453 621 101 407 603 126 129 152

Oui

39 % 42 % 36 % 57 % 45 % 23 % 35 % 45 % 41 % 28 % 34 % 34 %

Non

61 % 58 % 64 % 43 % 55 % 77 % 65 % 55 % 59 % 72 % 66 % 66 %

À propos du sondage « Intelligence artificielle et comportements de consommation » de la Banque Nationale

Ces résultats sont issus d'un sondage commandé par la Banque Nationale et réalisé par Léger du 5 au 7 juin 2026, auprès d'un échantillon représentatif de 1 518 Canadiens et Canadiennes de 18 ans et plus, s'exprimant en français ou en anglais. Le sondage a été mené en ligne à l'aide du panel Web de Léger (Omniweb).

Les résultats ont été pondérés en fonction de l'âge, de la région, du genre, de la langue maternelle, de la scolarité et de la présence d'enfants dans le ménage afin d'assurer la représentativité de l'échantillon.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 618 milliards de dollars au 30 avril 2026, la Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. Elle compte environ 35 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés financiers. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des médias sociaux.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Renseignements : Alexandre Guay, Conseiller principal, Affaires publiques, Banque Nationale du Canada, [email protected]