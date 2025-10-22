Ce partenariat porté par Geoffrey Hinton, lauréat du prix Nobel, et rendu possible par l'engagement de Manuvie en faveur d'une IA responsable, permettra au public de mieux comprendre la sécurité de l'intelligence artificielle (IA).

En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 22 oct. 2025 /CNW/ - Manuvie est fière d'annoncer son rôle de commanditaire principal des Hinton Lectures™, une série annuelle de conférences visant à faire progresser la compréhension du public et le discours scientifique autour de la sécurité de l'intelligence artificielle. Les conférences portent le nom du professeur Geoffrey Hinton, lauréat du prix Nobel et spécialiste renommé de l'IA, et se tiendront à Toronto en novembre prochain.

Par ce parrainage, Manuvie fait progresser son engagement envers une utilisation éthique et responsable de l'IA, guidée par ses principes d'IA responsable et par la capacité de la technologie à générer des avantages significatifs et durables pour la société. Ces principes encadrent l'utilisation de l'IA par Manuvie afin de lui permettre de créer de la valeur pour ses clients, ses employés et la société en général. À mesure que le paysage de l'IA évolue, Manuvie continuera d'affiner ses principes en fonction des développements du secteur et des réglementations émergentes.

« Notre soutien aux conférences Hinton Lectures™ reflète l'engagement profond de Manuvie à faire progresser l'IA responsable, a déclaré Jodie Wallis, directrice de l'IA, Monde, à Manuvie. Alors que l'IA continue d'évoluer rapidement, nous pensons qu'il est essentiel d'investir dans des initiatives qui encouragent un développement et une sécurité responsables. Ce parrainage reflète nos valeurs et l'importance que nous accordons à un dialogue public éclairé sur les risques liés à l'IA. »

Les conférences Hinton Lectures™ sont animées par le professeur Hinton et font intervenir des experts de renommée mondiale dans le domaine de la sécurité de l'IA. Cette année, le conférencier est Owain Evans, une autorité mondiale en matière d'alignement des IA et de risques existentiels de la technologie pour l'humanité. La série de conférences se déroulera du 10 au 12 novembre 2025 au John W. H. Bassett Theatre, à Toronto. Elles sont ouvertes au public et seront également retransmises en direct.

« L'IA est en train de transformer le monde de manière remarquable et, à mesure que nous construisons des systèmes plus puissants, il est très important de nous assurer qu'ils sont sécuritaires, a déclaré le professeur Geoffrey Hinton. Les conférences Hinton Lectures™ visent à sensibiliser et à encourager des conversations sérieuses sur la manière de faire en sorte que l'IA profite à l'humanité au lieu de lui nuire. Je suis reconnaissant à Manuvie de soutenir ce travail important. »

Plus tôt cette année, Manuvie s'est hissée au premier rang du secteur de l'assurance vie pour sa maturité en matière d'intelligence artificielle dans le premier indice IA pour l'assurance Evident. La Société figure parmi les cinq meilleures entreprises du secteur de l'assurance et elle est l'une des trois seules à se classer parmi les dix premières dans toutes les catégories mesurées. Pour plus de précisions sur les progrès réalisés par Manuvie en matière d'IA, consultez manulife.com/fr/about/ai.

Le public peut s'inscrire pour obtenir des billets ou assister à la retransmission en ligne sur HintonLectures.com.. L'événement est organisé par la AI Safety Foundation, et présenté de concert avec le Global Risk Institute.

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs

Le présent document contient des énoncés prospectifs, au sens des règles d'exonération des lois provinciales canadiennes sur les valeurs mobilières et de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis, en ce qui a trait à ses capacités numériques, y compris les outils fondés sur l'IA, et aux avantages escomptés de l'IA. Bien que, selon nous, les attentes ainsi exprimées soient raisonnables, le lecteur ne devrait pas s'appuyer indûment sur les énoncés prospectifs en raison des incertitudes et des risques inhérents qu'ils supposent. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants. Les résultats réels peuvent être très différents des résultats exprimés explicitement ou implicitement dans ces énoncés. Parmi les principaux facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et les attentes, notons la conjoncture commerciale et économique; les changements apportés aux lois et règlements en lien avec les outils fondés sur l'IA; notre capacité à exécuter nos plans numériques et à déployer un jour ou l'autre des cas d'utilisation; notre capacité à adapter les produits et services en fonction de l'évolution du marché; notre capacité à attirer et à retenir des employés clés; et notre capacité à protéger notre propriété intellectuelle et l'exposition aux recours pour violation. Des renseignements supplémentaires à l'égard des facteurs de risque importants susceptibles d'entraîner un écart notable entre les résultats réels et les attentes exprimées sont présentés dans nos plus récents rapports annuel et intermédiaire et ailleurs dans les documents que nous avons déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

Sauf indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans ce document sont formulés à la date des présentes. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui vise à rendre les décisions de ses clients plus simples et à les aider à vivre mieux. Notre siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Nous exerçons nos activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, où nous fournissons des conseils financiers et de l'assurance aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, nous offrons des services de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2024, la Société comptait plus de 37 000 employés, plus de 109 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 36 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».



Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous à manuvie.com .

Communications avec les médias

Gina Simonis

617 840-4794

[email protected]

SOURCE Société Financière Manuvie