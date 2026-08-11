La Banque Fairstone et Best Buy Canada renouvellent leur partenariat exclusif de financement de détail et élargissent ainsi les options offertes aux consommateurs canadiens.

Le renouvellement assure le maintien d'une relation représentant

une pierre angulaire du secteur du financement de détail.

TORONTO et MONTRÉAL, le 11 août 2026 /CNW/ -- La Banque Fairstone du Canada (la « Banque Fairstone »), la plus importante banque de financement alternatif au Canada, et Best Buy Canada Ltée (« Best Buy »), le plus grand détaillant d'électronique grand public au Canada, ont annoncé aujourd'hui le renouvellement de leur partenariat exclusif de financement au point de vente.

Depuis son lancement en 2020, le partenariat a aidé à rendre les achats de produits technologiques plus accessibles pour des milliers de Canadiens et de Canadiennes. Grâce à la Fairstone Financière Inc., une filiale de la Banque Fairstone, les clients de Best Buy peuvent obtenir du financement en magasin et en ligne grâce à une demande en ligne simple et rapide permettant d'obtenir une approbation ou une préqualification en moins de deux minutes.

« Best Buy est un partenaire précieux depuis le début, et ce renouvellement reflète la confiance, le rendement et l'engagement commun que nous avons bâti ensemble », affirme Emilie Boulay, vice-présidente principale, cheffe des Services de cartes, à la Banque Fairstone. « Ensemble, nous avons livré des solutions de financement fluides et rapides aux clients de Best Buy partout au Canada, et nous avons hâte de continuer de faire croître ce succès dans les années à venir. »

« La technologie joue un rôle essentiel dans la manière que les Canadiens et Canadiennes travaillent, apprennent, communiquent et naviguent au quotidien », remarque quant à lui Bryan Kooistra, chef des Finances de Best Buy Canada. « En élargissant notre partenariat avec la Banque Fairstone, nous continuons à fournir à nos clients des options de financement flexibles et transparentes, tout en soutenant des programmes novateurs comme l'Abonnement mensuel, qui facilitent l'accès aux technologies qui leur sont essentielles, et leur permettent de les renouveler plus facilement. »

Best Buy est l'un des quelque 2 100 commerçants partenaires à travers le Canada qui comptent sur les programmes de financement de détail de la Banque Fairstone. Ces programmes allient une technologie exclusive et un soutien dévoué afin de simplifier l'expérience client.

À propos de la Banque Fairstone du Canada

La Banque Fairstone du Canada et ses filiales, y compris la Fairstone Financière Inc. et la Compagnie Home Trust, offrent des solutions financières novatrices, accessibles et fiables qui permettent aux Canadiens et aux Canadiennes d'atteindre leurs objectifs financiers. Conjointement, elles offrent des prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux, des produits d'épargne des particuliers et des certificats de placement garanti, du financement de détail et automobile, des cartes de crédit et des prêts numériques, en plus de prêts personnels garantis et non garantis, tant en ligne que dans plus de 260 succursales d'un océan à l'autre. Forte de près de 100 ans d'histoire, la Banque Fairstone est la plus importante banque de financement alternatif au Canada, au service d'environ deux millions de clients à l'échelle nationale.

À propos de Best Buy Ltée.

Magasins Best Buy Ltée est une filiale à part entière de Best Buy Co., Inc. (NYSE : BBY). L'entreprise est l'un des plus grands détaillants omnicanaux au Canada et opère les marques Best Buy, Best Buy Mobile, Best Buy Express et Geek Squad (www.geeksquad.ca). Avec plus de 300 magasins Best Buy, Best Buy Mobile et Best Buy Express au pays, et un assortiment de produits en tous genres offerts sur BestBuy.ca, Best Buy est un chef de file en matière de commerce de détail total, répondant aux besoins des clients de magasiner à leur façon, quand et où ils le désirent. Best Buy Canada s'engage à venir en aide aux collectivités dans lesquelles elle a pris racine, par l'entremise de programmes et de partenariats pour faire découvrir aux jeunes les technologies qui les aideront dans leur parcours scolaire. Pour en savoir plus, visitez BestBuy.ca.

SOURCE Financière Fairstone Inc.

Caroline Morin, vice‑présidente, Communications d'entreprise, [email protected], +1 833 461‑2900