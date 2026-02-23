TORONTO et MONTRÉAL, le 23 févr. 2026 /CNW/ - La Banque Fairstone du Canada (la « Banque Fairstone » ou la « Banque ») a annoncé aujourd'hui la clôture réussie d'une émission publique de billets de dépôt de premier rang d'un montant de 400 millions de dollars d'une durée de trois ans (les « billets »), ce qui témoigne de la confiance soutenue et croissante des investisseurs à l'égard du profil de crédit de la Banque et de sa stratégie de financement.

L'offre a suscité une forte demande institutionnelle, générant un carnet de commandes d'environ 1,1 milliard de dollars auprès de 33 investisseurs--dont 13 participaient pour la première fois au programme de billets de dépôt de la Banque--ce qui représente une sursouscription d'environ trois fois le montant émis. Initialement lancée avec un montant minimal de 300 millions de dollars, l'émission a été portée à 400 millions de dollars, dépassant ainsi la première émission de billets de dépôt de la Banque de 250 millions de dollars réalisée en septembre 2025. L'ampleur et la qualité de la demande ont permis à la Banque Fairstone de fixer le prix des billets à l'extrémité inférieure de la fourchette de taux proposés, soit à un écart de 102 points de base par rapport aux obligations du gouvernement du Canada, ce qui représente une concession à l'émission de -3 points de base -- l'un des niveaux les plus serrés jamais obtenus par une banque non désignée d'importance systémique intérieure (non-BISi) notée BBB pour un placement à taux fixe de trois ans sur le marché canadien. Le prix final reflète un resserrement marqué par rapport à l'émission précédente de la Banque, ainsi qu'un rapprochement accru avec les banques canadiennes comparables et bien établies.

Les billets, émis au pair, portent un coupon fixe de 3,618 %, sont assortis de paiements semestriels et arriveront à échéance le 23 février 2029.

« Cette transaction reflète l'élan que nous continuons de bâtir sur les marchés des capitaux et la confiance des investisseurs à l'égard des fondamentaux de crédit de la Banque Fairstone et de sa stratégie à long terme », a déclaré Amir Gorgi, vice‑président exécutif et chef des Finances de la Banque Fairstone du Canada. « La forte participation, y compris l'engagement significatif de nouveaux investisseurs institutionnels, confirme notre approche rigoureuse en matière de gestion du bilan et notre volonté de mettre en place une plateforme de financement diversifiée et résiliente. »

Renforcement du profil de crédit public de la Banque Fairstone

La clôture réussie de cette émission fait suite à plusieurs jalons importants pour la Banque Fairstone, notamment l'établissement de ses notations de crédit publiques et la réussite de son intégration avec Home Trust. En 2025, Morningstar DBRS a attribué à la Banque Fairstone une notation d'émetteur à long terme de BBB avec tendance stable, actuellement sous examen avec implications positives à la suite de l'annonce de l'acquisition de la Banque Laurentienne. Plus récemment, Moody's Ratings a attribué à la Banque une notation d'émetteur à long terme de Baa2 avec perspective stable.

« Ces premières notations de crédit publiques constituent une étape importante dans l'évolution de la Banque Fairstone », a ajouté M. Gorgi. « Elles reflètent les progrès réalisés dans le renforcement de notre franchise, l'expansion et la transformation de notre portefeuille, ainsi que le maintien d'une solide capitalisation, à mesure que nous poursuivons la croissance de la Banque. »

L'émission a été réalisée par l'entremise d'un consortium d'agents codirigé par la Financière Banque Nationale Inc. et les Marchés mondiaux CIBC Inc., en qualité de teneurs de livres associés, ainsi que par BMO Nesbitt Burns Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières TD Inc., Valeurs mobilières Desjardins Inc. et Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc., à titre de co‑gestionnaires.

Les billets constituent des obligations non garanties de premier rang de la Banque, venant au même rang et proportionnellement à l'ensemble des obligations non garanties et non subordonnées actuelles et futures de la Banque (y compris les dépôts), sous réserve des dispositions légales applicables. Les billets ne sont pas des dépôts assurés en vertu de la Loi sur la Société d'assurance‑dépôts du Canada.

À propos de la Banque Fairstone du Canada

La Banque Fairstone du Canada et ses filiales, y compris la Financière Fairstone Inc. et la Compagnie Home Trust, offrent des solutions financières novatrices, accessibles et fiables qui permettent aux Canadiens et aux Canadiennes d'atteindre leurs objectifs. Conjointement, nous offrons des prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux, des produits d'épargne des particuliers et des certificats de placement garantis, du financement de détail et automobile, des cartes de crédit et des prêts numériques, en plus de prêts personnels garantis et non garantis, tant en ligne que dans plus de 260 succursales d'un océan à l'autre. Établis au Canada depuis longtemps, nous sommes fiers d'être la plus importante banque de financement alternatif au Canada. Pour en savoir plus : https://www.banquefairstone.ca/.

