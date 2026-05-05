TORONTO et MONTRÉAL, le 5 mai 2026 /CNW/ - La Banque Fairstone du Canada (« Banque Fairstone » ou la « Banque ») annonce la clôture avec succès, le 30 avril 2026, d'une émission de 425 millions $ de billets de catégorie A dans le cadre de la série 2026‑1 de sa fiducie RMBS classique. Il s'agit de la première émission du programme RMBS classique depuis 2022 et de la première transaction RMBS réalisée à la suite de sa combinaison avec la Compagnie Home Trust.

La transaction a suscité un fort intérêt de la part des investisseurs, avec des ordres totalisant plus de 900 millions $ provenant de 19 investisseurs institutionnels, soit un taux de sursouscription d'environ 2,2 fois. Cette forte demande a permis de resserrer les conditions de prix tout au long du processus de commercialisation, l'écart final s'établissant à GdC +90 points de base, contre des niveaux indicatifs initiaux d'environ GdC +100 à +105 points de base.

Les billets de catégorie A, émis sous forme garantie, à taux fixe et à amortissement, portent un coupon de 3,777 %, une durée de vie moyenne pondérée prévue d'environ 1,7 an, et sont notés AAA (sf) par Morningstar DBRS et Aaa (sf) par Moody's Ratings. Le prix final représente l'un des niveaux les plus serrés jamais atteints pour une transaction RMBS classique et s'est situé nettement en deçà des billets de dépôt non garantis de premier rang de la Banque Fairstone, démontrant la qualité élevée du portefeuille de créances sous-jacent et la confiance des investisseurs.

« Cette émission reflète la solidité et l'adaptabilité de notre plateforme de financement », a déclaré Amir Gorgi, vice‑président exécutif et chef des Finances de la Banque Fairstone du Canada. « La relance de notre programme RMBS classique apporte une flexibilité accrue à notre bilan et renforce notre capacité à accéder à des sources diversifiées de capitaux à travers les cycles de marché. Le résultat témoigne de la solidité de l'activité hypothécaire de Home Trust et de la confiance que les investisseurs accordent à la stratégie à long terme de la Banque Fairstone. »

La transaction a également permis d'élargir la base d'investisseurs RMBS, avec la participation de six investisseurs prenant part pour la première fois à une émission de fiducie RMBS classique, ainsi qu'un engagement fort tout au long du processus de commercialisation, incluant une conférence nationale avec les investisseurs et de nombreuses rencontres individuelles.

L'émission a été réalisée au moyen d'une notice d'offre, RBC Marchés des Capitaux agissant à titre de responsable principal de la structuration et, conjointement avec Scotia Capitaux Inc. et Valeurs Mobilières TD, à titre de co-teneurs de livres. BMO Marchés des capitaux, BofA Securities, Marchés des capitaux CIBC inc., Valeurs mobilières Desjardins, Valeurs mobilières Banque Laurentienne et Banque Nationale Marchés des capitaux ont agi à titre de co‑gestionnaires.

À propos de la Banque Fairstone du Canada

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SOURCE Financière Fairstone Inc.

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