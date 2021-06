La Banque met sur pied un comité d'action pour la réconciliation et ferme des centres dans les communautés autochtones pour souligner cette journée

TORONTO, le 21 juin 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, la CIBC souligne la Journée nationale des peuples autochtones, reconnaissant le patrimoine unique, les cultures diversifiées et les contributions exceptionnelles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et renforce son engagement à faire progresser la réconciliation.

La CIBC comprend que la réconciliation passe par la reconnaissance des obstacles historiques et actuels auxquels est confronté le peuple autochtone du Canada, notamment le racisme systémique et les répercussions persistantes du système de pensionnats. La CIBC a officiellement lancé un comité d'action sur la réconciliation afin d'établir un cadre d'engagements clairs et mesurables qui permettront d'accélérer les progrès tout en répondant à l'appel à l'action no 92 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada.

« Le peuple autochtone du Canada continue de subir un racisme systémique et des traumatismes intergénérationnels. Nous sommes déterminés à créer un environnement qui favorise une véritable réconciliation et une durabilité économique pour les communautés autochtones, a déclaré Jaimie Lickers, vice-présidente, Marchés autochtones, CIBC. Nous sommes toujours déterminés à soutenir la prochaine génération de dirigeants et d'agents de changement autochtones à travers des investissements et un engagement actif dans les communautés partout au Canada. »

La Banque CIBC a également fermé 18 centres bancaires situés dans des communautés autochtones ou à proximité pour souligner cette journée. Les employés sont encouragés à participer virtuellement aux événements communautaires locaux et à se renseigner sur ce qu'ils peuvent faire pour promouvoir la réconciliation.

La CIBC a pris les mesures suivantes afin de promouvoir l'inclusion et la réconciliation :

Engager un financement annuel de plus de 1,8 million de dollars à l'intention des organisations qui soutiennent les communautés autochtones, notamment en octroyant des bourses d'études et en créant le Fonds d'apprentissage en STIM CIBC en partenariat avec Connected North, soutenant ainsi 100 écoles desservant plus de 20 000 jeunes provenant des Premières nations, des Métis et des Inuits.

Concevoir un espace patrimonial du Gord Downie & Chanie Wenjack Fund (DWF) dans son nouveau siège social mondial, CIBC Square, en partenariat avec le Indigenous Design Studio/Brook McIlroy Architects.

Mettre en œuvre un objectif de recrutement de talents selon lequel au moins 2 % de toutes les recrues externes font partie du peuple autochtone; c'est un objectif que la banque a dépassé en 2020 grâce à des partenariats comme Indspire et Our Children's Medicine par l'entremise de HigherMe.

Développer le cercle des employés autochtones de CIBC pour offrir du soutien et fournir des ressources de développement de carrière aux membres de l'équipe des Premières Nations, des Métis et des Inuits.

Nouer des partenariats avec le Conseil canadien pour le commerce autochtone (CCCA) et le Conseil canadien des fournisseurs autochtones et des minorités (CCFAM) pour établir des liens avec des fournisseurs autochtones.

Offrir des séances d'éducation financière pour appuyer le renforcement des capacités et la maîtrise des finances des dirigeants et des jeunes autochtones partout au Canada .

. Fournir des services financiers adaptés aux clients et aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis par l'entremise d'une équipe spécialisée dans les marchés autochtones.

