La Banque CIBC se joint au Partnership for Carbon Accounting Financials

TORONTO, le 24 févr. 2021 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) a annoncé aujourd'hui son adhésion au Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), une initiative menée par le secteur financier visant à élaborer une norme mondiale harmonisée d'évaluation et de divulgation des émissions de gaz à effet de serre (GES) associées aux prêts et aux investissements. L'utilisation de méthodes de comptabilisation des GES élaborées conjointement permettra à la Banque CIBC d'aligner ses objectifs sur l'Accord de Paris sur le climat.

« Nous nous engageons à prendre des mesures à l'égard des questions environnementales qui sont importantes pour nos clients et nos collectivités. Grâce à notre adhésion au PCAF, nous mettrons l'accent sur l'amélioration des pratiques et des mesures de divulgation qui favorisent la durabilité d'une façon mesurable et significative », a déclaré Kikelomo Lawal, vice-président à la direction et chef des affaires juridiques, Banque CIBC.

« Le PCAF est heureux que la Banque CIBC se soit jointe à son partenariat mondial d'institutions qui se sont engagées à mesurer les émissions financées afin de s'aligner sur les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat », a déclaré Nicole Labutong, responsable nord-américaine du PCAF. « La participation de la Banque CIBC témoigne de son leadership et de son dévouement envers la création d'un monde plus durable. »

Voici les faits saillants récents et les mesures prises par la Banque CIBC pour assurer un avenir durable :

Elle est récemment devenue la première banque canadienne à rejoindre le Center for Climate-Aligned Finance de RMI.

En 2019, la Banque CIBC s'est engagée à consacrer 150 milliards de dollars pour soutenir des activités de finance environnementale et durable d'ici 2027 et a atteint 28 % de cet objectif.

a atteint 28 % de cet objectif. En 2020, elle a émis une obligation verte de cinq ans d'une valeur de 500 millions de dollars américains pour aider à financer des entreprises, des projets et des actifs nouveaux et existants qui atténuent les risques et les effets des changements climatiques. Ce financement peut notamment être investi dans les énergies renouvelables, les bâtiments écologiques, les transports non polluants, la conservation des ressources naturelles, la conservation de la biodiversité, l'efficacité énergétique et la prévention et le contrôle de la pollution.

Aussi en 2020, Gestion d'actifs CIBC s'est engagée à l'égard de la déclaration des investisseurs sur la diversité et l'inclusion de l'Association pour l'investissement responsable.

La Banque CIBC a été classée parmi les banques mondiales les plus performantes en matière de lutte contre les changements climatiques par le Carbon Disclosure Project (CDP).

En 2019, elle a publié le rapport de divulgation de l'information relative aux changements climatiques « Bâtir un avenir durable », conformément aux recommandations du Groupe de travail sur la divulgation de l'information financière relative aux changements climatiques.

La durabilité est au cœur de la raison d'être de la Banque CIBC : aider à réaliser les ambitions. Guidée par cette raison d'être, la Banque CIBC intègre la durabilité dans tous les aspects de ses activités, en accordant la priorité aux questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) qui sont d'importance pour ses clients et ses collectivités.

Pour en savoir plus sur les pratiques de la Banque CIBC en matière de durabilité, consultez le Rapport sur la durabilité.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier rang qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

SOURCE CIBC

Renseignements: Nima Ranawana, 647 456-4556 ou [email protected]

Liens connexes

www.cibc.com