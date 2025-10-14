La plateforme mobile de la Banque CIBC a été classée comme étant la meilleure expérience de services mobiles offerte aux consommateurs pour la huitième fois en neuf ans

TORONTO, le 14 oct. 2025 /CNW/ - La Banque CIBC a une fois de plus remporté le Prix Services bancaires mobiles 2025 décerné par Surviscor Inc., une société nord-américaine spécialisée dans l'analyse et le classement des expériences numériques des clients canadiens. La Banque CIBC se classe au premier rang des applications bancaires mobiles offertes par les grandes banques canadiennes.

« Le fait d'être reconnue comme l'application bancaire mobile la mieux classée par Surviscor Inc. pour la huitième fois témoigne de l'engagement de notre équipe à offrir des services bancaires mobiles exceptionnels à nos clients », a déclaré Michael Clabby, vice-président à la direction, Plateformes numériques et Mobilisation de la clientèle, Banque CIBC. « Nous sommes fiers de recevoir ce prix alors que nous continuons d'innover et d'améliorer notre plateforme mobile pour offrir une expérience bancaire harmonieuse et sécuritaire. »

Le comité d'examen de l'expérience bancaire mobile canadienne de Surviscor 2025 a évalué l'expérience client globale en matière de services bancaires mobiles selon certaines caractéristiques et fonctionnalités axées sur des critères d'évaluation réparties en cinq catégories : l'expérience avant l'ouverture de session, l'expérience utilisateur, les renseignements sur le compte, les ressources transactionnelles et les ressources mobiles.

Le comité d'examen de Surviscor vérifie 23 sociétés canadiennes de services bancaires numériques, y compris les grandes banques canadiennes, les principales coopératives de crédit, les néo-banques populaires (sans succursales) et d'autres sociétés qui s'identifient comme étant une banque ou un mouvement coopératif, qui offrent chacune une plateforme de services bancaires conçue pour les utilisateurs d'appareils mobiles.

