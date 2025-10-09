TORONTO, le 9 oct. 2025 /CNW/ - Gestion d'actifs CIBC inc. (« GACI »), le gestionnaire des fonds négociés en bourse CIBC (individuellement un « FNB CIBC » et collectivement les « FNB CIBC »), a annoncé aujourd'hui des changements d'indice, des changements de nom et une réduction des frais de gestion pour certains FNB CIBC. Tous les changements décrits ci-dessous entreront en vigueur le 1er novembre 2025.

Changements d'indice

GACI change l'indice sous-jacent de certains FNB CIBC, qui passe d'un indice fourni par Morningstar à un indice fourni par MSCI ou FTSE.

Le tableau ci-dessous présente le nom de l'indice actuel et le nom du nouvel indice sous-jacent. Vous trouverez des renseignements sur les nouveaux indices MCSI sur le site msci.com et sur les nouveaux indices FTSE sur le site ftserussell.com (en anglais seulement).

Symbole boursier FNB CIBC Indice actuel Nouvel indice CSBI Fonds indiciel d'obligations canadiennes à court terme CIBC Morningstar® Canada 1-5 Yr Core Bond Index™ FTSE Canada Short Term Bond Index™ CCBI FNB indiciel obligataire canadien CIBC Morningstar® Canada Core Bond Index™ FTSE Canada Universe Bond Index™ CCEI FNB indiciel d'actions canadiennes CIBC Morningstar® Canada Domestic Index™ MSCI Canada Domestic IMI Index™ CUEI FNB indiciel d'actions américaines CIBC Morningstar® US Target Market Exposure Index™ MSCI USA Index™ (CA NTR) CUEH FNB indiciel d'actions américaines CIBC (couvert en dollars canadiens) Morningstar® US Target Market Exposure Hedged CAD Index™ MSCI USA 100% Hedged to CAD Index™ CIEI FNB indiciel d'actions internationales CIBC Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index™ MSCI EAFE Index™ (CAD, NTR) CIEH FNB indiciel d'actions internationales CIBC (couvert en dollars canadiens) Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Hedged CAD Index™ MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index™ CEMI FNB indiciel d'actions de marchés émergents CIBC Morningstar® Emerging Markets Target Market Exposure Index™ MSCI Emerging Markets Index™ (CAD, NTR)

Les changements apportés aux indices sous-jacents décrits ci-dessus sont conformes aux objectifs et stratégies de placement actuels de chaque FNB CIBC. Ces changements permettront aux investisseurs de continuer à bénéficier d'une exposition aux catégories d'actifs, aux secteurs ou aux régions géographiques en grande partie similaires pour chaque FNB CIBC. Aucun changement ne sera apporté à la politique relative aux distributions ou à la cote de risque de chaque FNB CIBC. En outre, la fréquence de rééquilibrage de l'indice restera inchangée.

Changements de nom

En raison du changement de l'indice sous-jacent décrit ci-dessus en faveur des nouveaux indices MSCI, les noms de six FNB CIBC changent également, comme l'indique le tableau ci-dessous :

Symbole boursier Nom actuel Nouveau nom CCEI FNB indiciel d'actions canadiennes CIBC FNB indiciel d'actions MSCI Canada CIBC CUEI FNB indiciel d'actions américaines CIBC FNB indiciel d'actions MSCI États-Unis CIBC CUEH FNB indiciel d'actions MSCI États-Unis CIBC (couvert en $ CA) FNB indiciel d'actions MSCI États-Unis CIBC (couvert en $ CA) CIEI FNB indiciel d'actions internationales CIBC FNB indiciel d'actions MSCI EAEO CIBC CIEH FNB indiciel d'actions internationales CIBC (couvert en dollars canadiens) FNB indiciel d'actions MSCI EAEO CIBC (couvert en $ CA) CEMI FNB indiciel d'actions de marchés émergents CIBC FNB indiciel d'actions MSCI Marchés émergents CIBC

Frais de gestion moins élevés pour les FNB CIBC

GACI réduira également les frais de gestion annuels pour certains FNB CIBC, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Symbole boursier FNB CIBC Frais de g estion annuels actuels Nouveaux frais d e gestion annu els CCCA FNB actif d'obligations de sociétés de qualité CIBC 0,35 % 0,25 % CAFR FNB actif d'obligations à taux variable de qualité CIBC 0,30 % 0,18 %

Une demande de modification des documents d'offre de ces FNB CIBC sera déposée auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières autour du 9 octobre 2025.

Le présent document offre des renseignements généraux et ne vise aucunement à vous donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables, et il ne constitue ni une offre ni une sollicitation d'achat ou de vente des titres mentionnés.

Les FNB CIBC sont gérés par Gestion d'actifs CIBC inc. (« GACI »), une filiale de la Banque Canadienne Impériale de Commerce. Les placements dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des FNB CIBC ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Pour en obtenir un exemplaire, veuillez composer le 1 888 888-3863, vous adresser à votre conseiller ou visiter CIBC.com/fnb. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

L'Indice des obligations à court terme FTSE CanadaMC et l'Indice des obligations universelles FTSE CanadaMC ne sont en aucune façon liés au London Stock Exchange Group plc et à ses sociétés du groupe (collectivement, le « LSE Group »), ni parrainés, endossés, vendus ni promus par le LSE Group. Le groupe LSE n'assume aucune responsabilité, de quelque nature que ce soit, à l'égard de toute personne, découlant de l'utilisation de l'Indice des obligations à court terme FTSE CanadaMC et de l'Indice des obligations universelles FTSE CanadaMC ou des données sous-jacentes.

Les indices MSCI sont la propriété exclusive de MSCI Inc. (« MSCI »). MSCI et les noms des indices MSCI sont des marques de service de MSCI ou de ses sociétés affiliées et sont utilisées à certaines fins par Gestion d'actifs CIBC inc., aux termes de licences. Les produits financiers mentionnés aux présentes ne sont ni commandités, endossés, ni promus par MSCI, et MSCI n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces produits financiers ni de tout indice sur lequel ces produits financiers sont fondés. Le prospectus simplifié renferme une description plus détaillée de la relation limitée qu'entretient MSCI avec Gestion d'actifs CIBC inc. et tout produit financier pertinent. Aucun acheteur, vendeur ou détenteur du présent produit, ni aucune autre personne ou entité, ne devrait utiliser ni faire référence à un nom commercial, à une marque de commerce ou à une marque de service de MSCI pour commanditer, endosser, commercialiser ou promouvoir ce produit sans avoir d'abord communiqué avec MSCI afin de déterminer si l'autorisation de MSCI est requise. En aucun cas, une personne ou entité ne peut se prétendre affiliée à MSCI sans l'autorisation écrite préalable de MSCI.

Le présent document et son contenu ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit explicite de Gestion d'actifs CIBC inc. Le rendement passé peut ne pas se reproduire et n'est pas garant du rendement futur.

MD Le logo CIBC et « Gestion d'actifs CIBC » sont des marques déposées de commerce de la Banque CIBC, utilisées sous licence.

