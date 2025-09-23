Nouvelles fournies parCIBC Asset Management Inc.
23 sept, 2025, 08:00 ET
TORONTO, le 23 sept. 2025 /CNW/ - CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) - Gestion d'actifs CIBC inc. annonce ce jour les distributions en espèces du mois de septembre 2025 pour les FNB CIBC et les séries de FNB des fonds commun de titres à revenu fixe CIBC, dont les distributions se font mensuellement et trimestriellement.
Les porteurs de titres inscrits au 29 septembre 2025 recevront des distributions en espèces distribuables le 3 octobre 2025. Vous trouverez ci-dessous les renseignements relatifs aux montants finaux de distribution unitaire :
|
FNB CIBC
|
Mnémo
|
Bourse
|
Distribution unitaire en espèces ($)
|
CIBC Canadian Government Long-Term Bond ETF
|
CALB
|
TSX
|
$0.049
|
CIBC USD Premium Cash Management ETF (USD)*
|
CUSD.U
|
TSX
|
$0.185
|
CIBC Premium Cash Management ETF
|
CCAD
|
TSX
|
$0.12
|
CIBC Active Investment Grade Corporate Bond ETF
|
CACB
|
TSX
|
$0.075
|
CIBC Active Investment Grade Floating Rate Bond ETF
|
CAFR
|
TSX
|
$0.056
|
CIBC Flexible Yield ETF (CAD-Hedged)
|
CFLX
|
TSX
|
$0.076
|
CIBC Conservative Fixed Income Pool ETF
|
CCNS
|
TSX
|
$0.057
|
CIBC Core Fixed Income Pool ETF
|
CCRE
|
TSX
|
$0.060
|
CIBC Core Plus Fixed Income Pool
|
CPLS
|
TSX
|
$0.070
|
CIBC Canadian Bond Index ETF
|
CCBI
|
TSX
|
$0.051
|
CIBC Canadian Short Term Bond Index ETF
|
CSBI
|
TSX
|
$0.051
|
CIBC Global Bond ex-Canada Index ETF (CAD-Hedged)
|
CGBI
|
TSX
|
$0.041
|
CIBC Canadian Equity Index ETF
|
CCEI
|
TSX
|
$0.207
|
CIBC U.S. Equity Index ETF
|
CUEI
|
TSX
|
$0.094
|
CIBC International Equity Index ETF
|
CIEI
|
TSX
|
$0.225
|
CIBC U.S. Equity Index ETF (CAD-Hedged)
|
CUEH
|
TSX
|
$0.054
|
CIBC International Equity Index ETF (CAD-Hedged)
|
CIEH
|
TSX
|
$0.075
|
CIBC Sustainable Conservative Balanced Solution - ETF Series
|
CSCB
|
CBOE
|
$0.012
|
CIBC Sustainable Balanced Solution - ETF Series
|
CSBA
|
CBOE
|
$0.000
|
CIBC Sustainable Balanced Growth Solution - ETF Series
|
CSBG
|
CBOE
|
$0.000
|
CIBC Sustainable Canadian Core Plus Bond Fund
|
CSCP
|
CBOE
|
$0.065
|
CIBC Qx Canadian Low Volatility Dividend ETF
|
CQLC
|
CBOE
|
$0.07
|
CIBC Qx U.S. Low Volatility Dividend ETF
|
CQLU
|
CBOE
|
$0.032
|
CIBC Qx International Low Volatility Dividend ETF
|
CQLI
|
CBOE
|
$0.057
|
CIBC 2025 Investment Grade Bond Fund -- ETF Series
|
CTBA
|
CBOE
|
$0.031
|
CIBC 2026 Investment Grade Bond Fund -- ETF Series
|
CTBB
|
CBOE
|
$0.029
|
CIBC 2027 Investment Grade Bond Fund -- ETF Series
|
CTBC
|
CBOE
|
$0.036
|
CIBC 2028 Investment Grade Bond Fund -- ETF Series
|
CTBD
|
CBOE
|
$0.036
|
CIBC 2029 Investment Grade Bond Fund -- ETF Series
|
CTBE
|
CBOE
|
$0.045
|
CIBC 2030 Investment Grade Bond Fund -- ETF Series
|
CTBF
|
CBOE
|
$0.038
|
CIBC 2025 U.S. Investment Grade Bond Fund -- ETF Series (USD)*
|
CTUC.U
|
CBOE
|
$0.019
|
CIBC 2026 U.S. Investment Grade Bond Fund -- ETF Series (USD)*
|
CTUD.U
|
CBOE
|
$0.025
|
CIBC 2027 U.S. Investment Grade Bond Fund -- ETF Series (USD)*
|
CTUE.U
|
CBOE
|
$0.025
|
CIBC Income Advantage Fund ETF
|
CCLO
|
CBOE
|
$0.085
|
CIBC Canadian Banks Covered Call ETF
|
CCCB
|
TSX
|
$0.115
|
CIBC Canadian High Dividend Covered Call ETF
|
CCDC
|
TSX
|
$0.13
|
CIBC US High Dividend Covered Call ETF
|
CUDC
|
TSX
|
$0.125
|
CIBC US High Dividend Covered Call ETF (CAD-Hedged)
|
CUDC.F
|
TSX
|
$0.125
|
CIBC All-Equity ETF Portfolio
|
CEQY
|
TSX
|
$0.04
* Les montants de la distribution unitaire en espèces ($) sont en USD pour CUSD.U, CTUC.U, CTUD.U et CTUE.U
Les FNB CIBC sont gérés par Gestion d'actifs CIBC inc., une filiale de la Banque Canadienne Impériale de Commerce. Des commissions, frais de gestion et dépenses peuvent être associés à des investissements dans des fonds négociés en bourse (FNB). Veuillez lire le prospectus des FNB CIBC ou le document d'information sur les FNB avant d'investir. Pour en obtenir une copie, composez le 1-888-888-3863, posez des questions à votre conseiller ou visitez www.cibc.com/etfs. Les FNB ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas être reproduites. Les FNB CIBC sont offerts par des courtiers inscrits.
Morningstar® Canada Core Bond Index™, Morningstar Canada 1-5 Year Core Bond Index et Morningstar® Global ex-Canada Core Bond Hedged CAD Index™ sont des marques de commerce ou de service de Morningstar, Inc., et ont été autorisées à des fins spécifiques par Gestion d'actifs CIBC. Les FNB CIBC Canadian Bond Index ETF, CIBC Canadian Short-Term Bond Index ETF and CIBC Global Bond ex-Canada Index ETF (CAD Hedged) ne sont pas parrainés, endossés, vendus ou promus par Morningstar, et Morningstar ne fait aucune déclaration quant à l'opportunité d'investir dans le FNB CIBC Canadian Bond Index ETF, CIBC Canadian Short-Term Bond Index ETF et CIBC Global Bond ex-Canada Index ETF (CAD-Hedged).
