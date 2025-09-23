Gestion d'actifs CIBC annonce les distributions en espèces des FNB CIBC pour septembre 2025 English

TORONTO, le 23 sept. 2025 /CNW/ - CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) - Gestion d'actifs CIBC inc. annonce ce jour les distributions en espèces du mois de septembre 2025 pour les FNB CIBC et les séries de FNB des fonds commun de titres à revenu fixe CIBC, dont les distributions se font mensuellement et trimestriellement.

Les porteurs de titres inscrits au 29 septembre 2025 recevront des distributions en espèces distribuables le 3 octobre 2025. Vous trouverez ci-dessous les renseignements relatifs aux montants finaux de distribution unitaire :

FNB CIBC

Mnémo

Bourse

Distribution unitaire en espèces ($)

CIBC Canadian Government Long-Term Bond ETF

CALB

TSX

$0.049

CIBC USD Premium Cash Management ETF (USD)*

CUSD.U

TSX

$0.185

CIBC Premium Cash Management ETF

CCAD

TSX

$0.12

CIBC Active Investment Grade Corporate Bond ETF

CACB

TSX

$0.075

CIBC Active Investment Grade Floating Rate Bond ETF

CAFR

TSX

$0.056

CIBC Flexible Yield ETF (CAD-Hedged)         

CFLX

TSX

$0.076

CIBC Conservative Fixed Income Pool ETF

CCNS

TSX

$0.057

CIBC Core Fixed Income Pool ETF

CCRE

TSX

$0.060

CIBC Core Plus Fixed Income Pool

CPLS

TSX

$0.070

CIBC Canadian Bond Index ETF

CCBI

TSX

$0.051

CIBC Canadian Short Term Bond Index ETF

CSBI

TSX

$0.051

CIBC Global Bond ex-Canada Index ETF (CAD-Hedged)

CGBI

TSX

$0.041

CIBC Canadian Equity Index ETF

CCEI

TSX

$0.207

CIBC U.S. Equity Index ETF

CUEI

TSX

$0.094

CIBC International Equity Index ETF

CIEI

TSX

$0.225

CIBC U.S. Equity Index ETF (CAD-Hedged)

CUEH

TSX

$0.054

CIBC International Equity Index ETF (CAD-Hedged)

CIEH

TSX

$0.075

CIBC Sustainable Conservative Balanced Solution - ETF Series

CSCB

CBOE

$0.012

CIBC Sustainable Balanced Solution - ETF Series

CSBA

CBOE

$0.000

CIBC Sustainable Balanced Growth Solution - ETF Series

CSBG

CBOE

$0.000

CIBC Sustainable Canadian Core Plus Bond Fund

CSCP

CBOE

$0.065

CIBC Qx Canadian Low Volatility Dividend ETF

CQLC

CBOE

$0.07

CIBC Qx U.S. Low Volatility Dividend ETF

CQLU

CBOE

$0.032

CIBC Qx International Low Volatility Dividend ETF

CQLI

CBOE

$0.057

CIBC 2025 Investment Grade Bond Fund -- ETF Series

CTBA

CBOE

$0.031

CIBC 2026 Investment Grade Bond Fund -- ETF Series

CTBB

CBOE

$0.029

CIBC 2027 Investment Grade Bond Fund -- ETF Series

CTBC

CBOE

$0.036

CIBC 2028 Investment Grade Bond Fund -- ETF Series

CTBD

CBOE

$0.036

CIBC 2029 Investment Grade Bond Fund -- ETF Series

CTBE

CBOE

$0.045

CIBC 2030 Investment Grade Bond Fund -- ETF Series

CTBF

CBOE

$0.038

CIBC 2025 U.S. Investment Grade Bond Fund -- ETF Series (USD)*

CTUC.U

CBOE

$0.019

CIBC 2026 U.S. Investment Grade Bond Fund -- ETF Series (USD)*

CTUD.U

CBOE

$0.025

CIBC 2027 U.S. Investment Grade Bond Fund -- ETF Series (USD)*

CTUE.U

CBOE

$0.025

CIBC Income Advantage Fund ETF

CCLO

CBOE

$0.085

CIBC Canadian Banks Covered Call ETF

CCCB

TSX

$0.115

CIBC Canadian High Dividend Covered Call ETF

CCDC

TSX

$0.13

CIBC US High Dividend Covered Call ETF

CUDC

TSX

$0.125

CIBC US High Dividend Covered Call ETF (CAD-Hedged)

CUDC.F

TSX

$0.125

CIBC All-Equity ETF Portfolio           

CEQY

TSX

$0.04

* Les montants de la distribution unitaire en espèces ($) sont en USD pour CUSD.U, CTUC.U, CTUD.U et CTUE.U

Les FNB CIBC sont gérés par Gestion d'actifs CIBC inc., une filiale de la Banque Canadienne Impériale de Commerce. Des commissions, frais de gestion et dépenses peuvent être associés à des investissements dans des fonds négociés en bourse (FNB). Veuillez lire le prospectus des FNB CIBC ou le document d'information sur les FNB avant d'investir. Pour en obtenir une copie, composez le 1-888-888-3863, posez des questions à votre conseiller ou visitez www.cibc.com/etfs. Les FNB ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas être reproduites. Les FNB CIBC sont offerts par des courtiers inscrits.

Morningstar® Canada Core Bond Index™, Morningstar Canada 1-5 Year Core Bond Index et Morningstar® Global ex-Canada Core Bond Hedged CAD Index™ sont des marques de commerce ou de service de Morningstar, Inc., et ont été autorisées à des fins spécifiques par Gestion d'actifs CIBC. Les FNB CIBC Canadian Bond Index ETF, CIBC Canadian Short-Term Bond Index ETF and CIBC Global Bond ex-Canada Index ETF (CAD Hedged) ne sont pas parrainés, endossés, vendus ou promus par Morningstar, et Morningstar ne fait aucune déclaration quant à l'opportunité d'investir dans le FNB CIBC Canadian Bond Index ETF, CIBC Canadian Short-Term Bond Index ETF et CIBC Global Bond ex-Canada Index ETF (CAD-Hedged).

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une société financière nord-américaine de premier plan qui compte 14 millions de clients dans les secteurs des services bancaires aux particuliers, aux entreprises, au secteur public et aux clients institutionnels. Dans les secteurs des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des services bancaires commerciaux, de la gestion de patrimoine et des marchés des capitaux, la Banque CIBC offre une gamme complète de conseils, de solutions et de services par l'entremise de son réseau de services bancaires numériques et de ses succursales partout au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Retrouvez d'autres communiqués et des renseignements complémentaires au sujet de la Banque CIBC sur https://www.cibc.com/en/about-cibc/media-centre.html.

À propos de Gestion d'actifs CIBC

Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC), la filiale de gestion d'actifs de la Banque CIBC, offre une gamme de services et de solutions de gestion de placements de haute qualité aux investisseurs de détail et institutionnels. Les offres GAC comprennent : une plateforme complète de fonds communs de placement, de solutions de portefeuille gérées stratégiques, de services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers fortunés et de gestion de portefeuille institutionnel. GAC est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs au Canada, avec 227 milliards de dollars d'actifs sous administration (août 2025).

