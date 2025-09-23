TORONTO, le 23 sept. 2025 /CNW/ - CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) - Gestion d'actifs CIBC inc. annonce ce jour les distributions en espèces du mois de septembre 2025 pour les FNB CIBC et les séries de FNB des fonds commun de titres à revenu fixe CIBC, dont les distributions se font mensuellement et trimestriellement.

Les porteurs de titres inscrits au 29 septembre 2025 recevront des distributions en espèces distribuables le 3 octobre 2025. Vous trouverez ci-dessous les renseignements relatifs aux montants finaux de distribution unitaire :

FNB CIBC Mnémo Bourse Distribution unitaire en espèces ($) CIBC Canadian Government Long-Term Bond ETF CALB TSX $0.049 CIBC USD Premium Cash Management ETF (USD)* CUSD.U TSX $0.185 CIBC Premium Cash Management ETF CCAD TSX $0.12 CIBC Active Investment Grade Corporate Bond ETF CACB TSX $0.075 CIBC Active Investment Grade Floating Rate Bond ETF CAFR TSX $0.056 CIBC Flexible Yield ETF (CAD-Hedged) CFLX TSX $0.076 CIBC Conservative Fixed Income Pool ETF CCNS TSX $0.057 CIBC Core Fixed Income Pool ETF CCRE TSX $0.060 CIBC Core Plus Fixed Income Pool CPLS TSX $0.070 CIBC Canadian Bond Index ETF CCBI TSX $0.051 CIBC Canadian Short Term Bond Index ETF CSBI TSX $0.051 CIBC Global Bond ex-Canada Index ETF (CAD-Hedged) CGBI TSX $0.041 CIBC Canadian Equity Index ETF CCEI TSX $0.207 CIBC U.S. Equity Index ETF CUEI TSX $0.094 CIBC International Equity Index ETF CIEI TSX $0.225 CIBC U.S. Equity Index ETF (CAD-Hedged) CUEH TSX $0.054 CIBC International Equity Index ETF (CAD-Hedged) CIEH TSX $0.075 CIBC Sustainable Conservative Balanced Solution - ETF Series CSCB CBOE $0.012 CIBC Sustainable Balanced Solution - ETF Series CSBA CBOE $0.000 CIBC Sustainable Balanced Growth Solution - ETF Series CSBG CBOE $0.000 CIBC Sustainable Canadian Core Plus Bond Fund CSCP CBOE $0.065 CIBC Qx Canadian Low Volatility Dividend ETF CQLC CBOE $0.07 CIBC Qx U.S. Low Volatility Dividend ETF CQLU CBOE $0.032 CIBC Qx International Low Volatility Dividend ETF CQLI CBOE $0.057 CIBC 2025 Investment Grade Bond Fund -- ETF Series CTBA CBOE $0.031 CIBC 2026 Investment Grade Bond Fund -- ETF Series CTBB CBOE $0.029 CIBC 2027 Investment Grade Bond Fund -- ETF Series CTBC CBOE $0.036 CIBC 2028 Investment Grade Bond Fund -- ETF Series CTBD CBOE $0.036 CIBC 2029 Investment Grade Bond Fund -- ETF Series CTBE CBOE $0.045 CIBC 2030 Investment Grade Bond Fund -- ETF Series CTBF CBOE $0.038 CIBC 2025 U.S. Investment Grade Bond Fund -- ETF Series (USD)* CTUC.U CBOE $0.019 CIBC 2026 U.S. Investment Grade Bond Fund -- ETF Series (USD)* CTUD.U CBOE $0.025 CIBC 2027 U.S. Investment Grade Bond Fund -- ETF Series (USD)* CTUE.U CBOE $0.025 CIBC Income Advantage Fund ETF CCLO CBOE $0.085 CIBC Canadian Banks Covered Call ETF CCCB TSX $0.115 CIBC Canadian High Dividend Covered Call ETF CCDC TSX $0.13 CIBC US High Dividend Covered Call ETF CUDC TSX $0.125 CIBC US High Dividend Covered Call ETF (CAD-Hedged) CUDC.F TSX $0.125 CIBC All-Equity ETF Portfolio CEQY TSX $0.04

* Les montants de la distribution unitaire en espèces ($) sont en USD pour CUSD.U, CTUC.U, CTUD.U et CTUE.U

Les FNB CIBC sont gérés par Gestion d'actifs CIBC inc., une filiale de la Banque Canadienne Impériale de Commerce. Des commissions, frais de gestion et dépenses peuvent être associés à des investissements dans des fonds négociés en bourse (FNB). Veuillez lire le prospectus des FNB CIBC ou le document d'information sur les FNB avant d'investir. Pour en obtenir une copie, composez le 1-888-888-3863, posez des questions à votre conseiller ou visitez www.cibc.com/etfs. Les FNB ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas être reproduites. Les FNB CIBC sont offerts par des courtiers inscrits.

Morningstar® Canada Core Bond Index™, Morningstar Canada 1-5 Year Core Bond Index et Morningstar® Global ex-Canada Core Bond Hedged CAD Index™ sont des marques de commerce ou de service de Morningstar, Inc., et ont été autorisées à des fins spécifiques par Gestion d'actifs CIBC. Les FNB CIBC Canadian Bond Index ETF, CIBC Canadian Short-Term Bond Index ETF and CIBC Global Bond ex-Canada Index ETF (CAD Hedged) ne sont pas parrainés, endossés, vendus ou promus par Morningstar, et Morningstar ne fait aucune déclaration quant à l'opportunité d'investir dans le FNB CIBC Canadian Bond Index ETF, CIBC Canadian Short-Term Bond Index ETF et CIBC Global Bond ex-Canada Index ETF (CAD-Hedged).

