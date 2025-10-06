TORONTO, le 6 oct. 2025 /CNW/ - La 34e édition de la Course à la vie CIBC annuelle de la Société canadienne du cancer a eu lieu le 5 octobre, mobilisant une communauté inspirante de 60 000 participants et bénévoles, parmi lesquels 14 135 membres dévoués de Team CIBC, sur plus de 50 sites à travers le Canada. Cette année, plus de 18 millions de dollars ont été recueillis, Team CIBC contribuant à hauteur de la somme impressionnante de 3,1 millions de dollars.

Dans tout le pays, des membres de Team CIBC se sont mobilisés au sein de leurs communautés le 5 octobre à l’occasion de la Course à la vie CIBC annuelle de la Société canadienne du cancer, recueillant 3,1 millions de dollars cette année. (Groupe CNW/CIBC)

« L'énergie qui régnait le jour de la Course était véritablement inspirante, empreinte de détermination, d'espoir et d'un sens de l'intérêt commun. L'engagement de Team CIBC contribue réellement à changer l'avenir des personnes diagnostiquées avec un cancer du sein. Nous sommes reconnaissants envers toutes les personnes qui ont participé, fait un don ou nous ont encouragés - vos efforts contribuent à changer des vies », a déclaré Richard Jardim, chef de l'information et vice-président exécutif en charge de la technologie chez CIBC, et coparrain exécutif de la Course à la vie CIBC.

Depuis près de trois décennies, Team CIBC s'associe fièrement à la Société canadienne du cancer pour accompagner des personnes atteintes d'un cancer du sein. La sensibilisation accrue, la recherche et les meilleurs traitements ont permis de réduire de presque de moitié le taux de mortalité par cancer du sein depuis le milieu des années 80.

« La participation incroyable de cette année témoigne de la force et de la compassion de notre communauté. Mais la fin de la Course n'est que le début de notre impact collectif. Les fonds collectés apporteront espoir et soutien à des personnes touchées par le cancer du sein, aujourd'hui comme demain, et Team CIBC est fière de contribuer », a déclaré Anna Goncalves, première vice-présidente en charge des services consultatifs RH, de la transformation des effectifs et du leadership chez CIBC, et coparraine exécutive de la Course à la vie CIBC.

Cette année marque le 29e anniversaire de Team CIBC en tant que commanditaire titre de la Course à la vie CIBC, qui a permis de recueillir 67,6 millions de dollars à ce jour pour la recherche, le traitement, l'éducation et des programmes d'accompagnement du cancer du sein dans tout le pays. Jusqu'au 31 octobre, vous avez toujours la possibilité d'agir en partageant un message d'espoir pour montrer votre soutien à une personne spéciale. Pour chaque message envoyé, la Fondation CIBC fera don de 10 dollars à la Société canadienne du cancer en votre nom.

« Nous sommes profondément reconnaissants pour le partenariat de longue date de CIBC et l'incroyable engagement de Team CIBC pour récolter des fonds vitaux pour la recherche sur le cancer du sein, la défense des intérêts des personnes touchées et des programmes de soutien bienveillants », a affirmé Laurie Benner, vice-présidente des programmes Signature à la Société canadienne du cancer. « L'impact du soutien de CIBC va bien au-delà du jour de la Course, permettant des percées dans la recherche, d'améliorer les soins et de donner de l'espoir aux millions de Canadiens atteints d'un cancer du sein. »

Les fonds recueillis grâce à la Course continuent de faire progresser la recherche sur le cancer du sein grâce à la prévention, la détection et le traitement, et contribuent à financer des programmes d'information et de support offrant des informations factuelles sur le cancer et des services comme l'hébergement, le transport, l'entraide et plus encore.

À propos de CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Grâce à des dons d'entreprise, à des partenariats avec les communautés et à la culture foncièrement bienveillante de Team CIBC, nous nous engageons à aider nos collaborateurs et nos communautés à faire de leurs ambitions une réalité. En savoir plus à propos de notre impact sur la communauté. Des communiqués de presse réguliers et d'autres informations au sujet de CIBC sont disponibles sur www.cibc.com/en/about-cibc/media-centre.html.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche pour sauver et améliorer des vies. Nous récoltons des fonds pour soutenir les esprits les plus brillants en recherche sur le cancer. Nous offrons un système de soutien bienveillant à toutes les personnes touchées par le cancer, dans tout le Canada et pour tous les types de cancer. Conjointement avec des patients, des sympathisants, des donateurs et des bénévoles, nous œuvrons à la création d'un avenir plus sain pour tous. Parce que pour lutter contre le cancer, nous avons tous un rôle à jouer. Toute la société est nécessaire. Aidez-nous à faire une différence. Appelez le 1-888-939-3333 ou visitez le site cancer.ca dès aujourd'hui.

SOURCE CIBC

Pour tout complément d'information :Meredith Taylor, Conseillère principale en charge des affaires publiques chez CIBC [email protected]