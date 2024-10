TORONTO, le 25 oct. 2024 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu la note la plus élevée en matière de satisfaction de la clientèle parmi les cinq grandes banques canadiennes, selon le sondage de 2024 de J.D. Power sur la satisfaction à l'égard des services bancaires aux petites entreprises au Canada, marquant la deuxième année consécutive où la Banque a obtenu ce classement.

« Le fait d'avoir été reconnue par J.D. Power comme la banque de premier plan en matière de satisfaction des petites entreprises pendant deux années consécutives témoigne de l'engagement continu de notre banque envers nos clients et pour aider les petites entreprises canadiennes à réussir, a déclaré Andrew Antoniadis, vice-président principal, Services bancaires aux entreprises et Gestion de trésorerie, Banque CIBC. À la Banque CIBC, nous comprenons et reconnaissons l'incidence des petites entreprises sur notre économie et dans nos collectivités partout au pays. C'est un privilège de travailler en étroite collaboration avec des clients dévoués pour les aider à réaliser leurs ambitions. »

« En 2024, la Banque a apporté un certain nombre d'améliorations pour améliorer l'expérience client, notamment en tirant parti de nouvelles technologies et de nouveaux outils pour améliorer les processus, ainsi que du modèle consultatif du gestionnaire des relations pour offrir des renseignements sectoriels adaptés aux besoins des entreprises. Nous sommes heureux que nos investissements continus dans notre offre à nos clients fassent une différence, et nous sommes convaincus que notre équipe continuera de répondre aux besoins des propriétaires d'entreprise au cours des prochaines années, a poursuivi M. Antoniadis. »

L'étude tient compte des commentaires de près de 2 500 clients canadiens des services bancaires aux petites entreprises et mesure leur satisfaction par rapport à leur expérience concernant la capacité de leur banque à répondre à leurs besoins financiers uniques.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.

SOURCE CIBC

Beth McKay, Communications et Affaires publiques, Banque CIBC, 416 552-1391 ou [email protected]