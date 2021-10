Le nouveau poste de conseiller PME associé améliore le soutien à la clientèle

tandis que la campagne Une collectivité, mille idées fait la promotion des entreprises locales

TORONTO, le 1er oct. 2021 /CNW/ - En octobre, à l'occasion du Mois de la PME, la Banque CIBC braquera les projecteurs sur les entreprises locales de partout au Canada grâce à une campagne qui célèbre des entreprises prisées des collectivités et de personnalités connues. Afin de soutenir davantage les entreprises à long terme, la Banque CIBC a également annoncé aujourd'hui la création du poste de conseiller PME associé dans les centres bancaires de la plupart des marchés métropolitains.

La nouvelle campagne met en vedette un éventail de clients de Services bancaires aux PME CIBC de partout au pays au moyen de publicités en ligne et d'offres de produits gratuits. Elle fait aussi appel à trois ambassadeurs CIBC, soit la championne du monde de ski cross Marielle Thompson et les joueurs de hockey professionnel Mitch Marner et Connor McDavid, qui parleront de l'importance des entreprises locales dans leur vie.

« Nos collectivités reprennent vie grâce à la créativité et à l'ambition des entreprises locales, a déclaré David Leuty, premier vice-président, Services bancaires aux PME, Banque CIBC. Nous sommes là pour aider les PME à réaliser leurs idées grâce à des conseillers attitrés qui offrent des renseignements, de la formation, des conseils et du soutien aux propriétaires d'entreprises locales, qui doivent encore composer avec les répercussions de la pandémie, mais qui ont aussi bon espoir de connaître la croissance. »

Vancouver Running Company, l'une des entreprises locales qui participent à la campagne, voit l'avenir avec optimisme. « La Banque CIBC nous a aidés en nous offrant des conseils et du soutien à la planification pendant une période charnière de notre croissance; l'équipe était sincèrement curieuse et proactive et elle cherchait à mieux connaître notre secteur, explique Rob Smith, directeur général et propriétaire, Vancouver Running Company. Nous avons eu la chance d'avoir la bonne équipe CIBC à nos côtés. Elle comprend que, comme tous les entrepreneurs et propriétaires de PME, nous devons faire preuve d'agilité et de souplesse, et c'est un atout certain. »

Flaunt Interiors, une entreprise d'Edmonton qui fait aussi partie de la campagne, est enthousiaste devant les occasions de croissance et d'expansion. « Sans la Banque CIBC, jamais je n'aurais pu réaliser mon rêve d'ouvrir une boutique de design de luxe, a indiqué Seema Sahni, propriétaire et designer d'intérieur, Flaunt Interiors. Ma conseillère et la banque ont joué un rôle clé lorsque j'ai démarré mon entreprise et elles continuent de m'aider à chaque étape alors que je planifie la croissance de mes activités. »

Selon un récent sondage mené par la Banque CIBC auprès de propriétaires canadiens de PME, plus de la moitié (54 %) d'entre eux n'ont pas de plan décrivant les investissements ou les achats importants à venir. Une proportion semblable (51 %) des répondants reconnaissent que du financement supplémentaire est essentiel à la croissance de leur entreprise. Afin d'aider davantage les propriétaires d'entreprise à relever ces défis et à saisir les occasions, la Banque CIBC ajoute à son équipe des conseillers PME associés. Ceux-ci collaboreront avec les entrepreneurs en démarrage et les propriétaires d'entreprise pour les aider à prendre de l'expansion grâce aux solutions et à l'expertise personnalisées de Services bancaires aux PME CIBC. Les conseillers PME associés géreront un portefeuille d'entreprises à potentiel élevé ainsi que les clients personnels liés à ces entreprises, leur offrant un point de contact unique et attitré pour leurs besoins professionnels et personnels.

« Nos conseillers PME associés fourniront un soutien amélioré aux clients qui en ont le plus besoin, a ajouté M. Leuty. Grâce à des conseils spécialisés sur le démarrage d'une entreprise, à notre engagement d'appuyer les entrepreneurs noirs et à des forfaits bancaires pour les professionnels, nous proposons une vaste gamme de ressources à nos clients d'affaires, à chaque étape de leur parcours. »

Voici d'autres nouveautés dont pourront profiter les clients de Services bancaires aux PME CIBC :

À l'occasion du Mois de la PME, la Banque CIBC lance une offre grâce à laquelle les entreprises peuvent obtenir une remise en argent de 1 %, jusqu'à concurrence de 10 000 $, sur un nouveau prêt PME CIBC, en discutant avec leur conseiller;

Grâce à Visa Direct, les clients de Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises peuvent envoyer rapidement et sans frais des virements de fonds en temps réel directement à une carte Débit Visa dans un délai de 30 minutes et à une carte de crédit Visa dans un délai de 24 à 48 heures, et ce, dans plus de 80 pays;

Les clients d'affaires peuvent maintenant envoyer des paiements numériques en temps réel d'un montant maximal de 25 000 $ au moyen du service Virement Interac pour les entreprises;

pour les entreprises; La Banque CIBC s'est associée à la Fédération des gens d'affaires francophones de l' Ontario (FGA) pour répondre aux besoins financiers de ses membres et de leurs employés. La FGA est un réseau d'affaires francophone qui fait progresser les intérêts sociaux et économiques des petites et moyennes entreprises, des organismes sans but lucratif et des entrepreneurs.

Mention juridique relative au sondage :

Du 25 au 30 août 2021, Maru/Blue a réalisé un sondage en ligne auprès de 1 043 propriétaires canadiens de PME faisant partie des panélistes de Maru Voice Canada. À des fins de comparaison, un échantillon aléatoire de cette taille présente une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité de l'échantillonnage) de +/- 3 %, 19 fois sur 20. Les écarts entre les totaux sont attribuables à l'arrondissement des données.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

SOURCE CIBC

Renseignements: Davina Ramnarine, [email protected] ou 416 309-7956.

Liens connexes

www.cibc.com