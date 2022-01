TORONTO, le 26 janv. 2022 /CNW/ - La Banque CIBC figure parmi les lauréats du Prix Innovation du Business Intelligence Group pour la troisième année consécutive. Ce programme de récompense annuel met en valeur les organisations, les produits et les personnes à travers le monde qui donnent vie à de nouvelles idées de façon novatrice.

La Banque CIBC a reçu un prix d'entreprise pour le rôle qu'elle a joué dans le cadre du Défi mondial sur la finance ouverte, une activité virtuelle qui invite les innovateurs du monde entier à trouver des idées et des solutions pour mieux servir les clients et aider le grand public à accéder à des services bancaires de nouvelles façons. Le défi était centré sur trois thèmes : l'expérience, la commodité et la durabilité.

Pour aider les participants dans le développement de leurs solutions, la Banque CIBC a collaboré à la création d'un environnement de bac à sable sécurisé qui réunissait un ensemble d'interfaces de programmation d'applications communes et une combinaison de services bancaires, expérimentaux et de finance ouverte. L'environnement de bac à sable à interface de programmation d'applications a reproduit l'infrastructure actuelle d'une banque pour permettre l'exécution d'essais rapides avec des tiers dans un environnement sûr et sécuritaire. La Banque CIBC est la première banque au Canada à créer ce type de système.

« Les besoins de nos clients continuent d'évoluer et nous continuons de chercher des solutions novatrices pour mieux les servir », a déclaré Soeren Andreasen, premier vice-président, Innovation et services numériques d'entreprise au sein de la Banque CIBC. « Cette reconnaissance témoigne de l'engagement de la Banque CIBC à collaborer et à bâtir l'avenir des services bancaires. »

Au total, 91 équipes de 19 pays ont participé au Défi, et seulement quatre gagnantes ont été sélectionnées.

