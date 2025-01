La Banque a également reçu des prix pour l'Amérique du Nord dans d'autres catégories d'expérience client

TORONTO, le 28 janv. 2025 /CNW/ - La Banque CIBC a été reconnue par ARCET Global, un institut établi au Royaume-Uni dont la portée est mondiale, comme faisant la meilleure utilisation de l'IA dans les domaines de l'expérience client dans le cadre des prix Customer Centricity World Series. Il s'agit de la cinquième édition des prix Customer Centricity World Series de l'ARCET Global, et de la première année à inclure la catégorie de la meilleure utilisation de l'IA dans l'expérience client. Plus de 180 candidatures de 76 entreprises et 23 pays ont participé à ces prix prestigieux et ont été jugées par plus de 150 professionnels de l'expérience client à l'échelle mondiale.

« L'amélioration continue de l'expérience bancaire de nos clients est essentielle pour concrétiser leurs ambitions », a déclaré Stephen Forbes, vice-président à la direction, Raison d'être, Marque et Affaires générales, Banque CIBC. « Cette reconnaissance de la part d'ARCET Global témoigne de l'engagement continu de notre équipe à favoriser un engagement significatif des clients et des expériences bancaires modernes, ce que notre victoire dans la catégorie de la meilleure utilisation de l'IA dans le domaine de l'expérience client illustre vraiment. »

L'utilisation optimale de l'IA dans la catégorie de l'expérience client reconnaît l'initiative d'IA générative entourant le Centre de connaissances de la Banque CIBC, qui aide les équipes de première ligne à mieux soutenir les clients, à obtenir des renseignements exploitables pour établir les thèmes et les besoins des clients, et la capacité de relier les plateformes pour repérer les tendances et les renseignements afin d'améliorer les processus.

« La mise en œuvre réfléchie de solutions d'IA à l'échelle de notre banque pour mettre en œuvre notre stratégie axée sur le client exige un effort d'équipe, et des solutions comme l'IA entourant le Centre de connaissances de la Banque CIBC améliorent l'expérience bancaire de nos clients et sont reconnues dans le domaine de l'expérience client », a déclaré Christina Kramer, chef de groupe, Technologie, infrastructure et innovation, Banque CIBC.

La Banque a également été reconnue dans deux autres catégories, ayant été nommée lauréate de l'Amérique du Nord et hautement félicitée dans les catégories des renseignements et commentaires provenant des clients et d'équipe d'expérience client. Ces catégories de prix célèbrent les organisations qui ont des équipes dévouées responsables d'offrir une expérience client exceptionnelle, avec des solutions novatrices et des résultats mesurables.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.

SOURCE CIBC

Renseignements : Pour de plus amples renseignements : Beth McKay, Communications et affaires publiques à la Banque CIBC, [email protected]