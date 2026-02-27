TORONTO, le 27 févr. 2026 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a reçu un avis d'offre de rachat restreinte non sollicitée de TRC Capital Investment Corporation (« TRC Capital Investment ») concernant le rachat de jusqu'à 1 million d'actions ordinaires de la Banque CIBC, soit environ 0,109 % de ses actions ordinaires en circulation en date du 18 février 2026, à un prix inférieur au marché de 126,50 $ CA par action en espèces.

Le prix de l'offre non sollicitée de 126,50 $ CA par action de TRC Capital Investment est d'environ 4,5 % inférieur au cours de clôture des actions ordinaires de la Banque CIBC de 132,41 $ CA le 18 février 2026, le jour ouvrable précédant la date de l'offre.

La Banque CIBC n'endosse pas l'offre de rachat restreinte non sollicitées de TRC Capital Investment, n'est pas affiliée ou associée de quelque façon que ce soit à TRC Capital Investment et recommande aux actionnaires de rejeter l'offre.

TRC Capital Investment a déjà fait plusieurs offres de rachat restreintes non sollicitées semblables pour des actions de plusieurs autres sociétés ouvertes. Les offres d'achat restreintes visent à acquérir moins de 5 % des actions en circulation d'une société, évitant ainsi les exigences en matière de communication de l'information et de procédure applicables à la plupart des offres en vertu de la réglementation sur les valeurs mobilières du Canada et des États-Unis. Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis recommandent aux investisseurs de faire preuve de prudence en ce qui concerne les offres de rachat restreintes et ont exprimé de sérieuses préoccupations au sujet des celles-ci, notamment quant à la possibilité que les investisseurs déposent leurs titres en réponse à de telles offres sans saisir pleinement le cours offert dans l'offre par rapport à la valeur réelle du titre sur le marché.

La SEC a publié des conseils aux investisseurs portant sur les offres d'achat restreintes, notant que certains instigateurs de ces offres à des prix inférieurs aux cours du marché « espèrent prendre les investisseurs au dépourvu s'ils ne comparent pas le cours vendeur à la valeur marchande actuelle ». Vous trouverez l'avis de la SEC sur son site Web à l'adresse suivante : http://www.sec.gov/investor/pubs/minitend.htm.

Vous trouverez les lignes directrices de longue date de l'ACVM sur la pratique des offres d'achat restreintes sur le site Web de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario à l'adresse https://www.osc.ca/fr/droit-valeurs-mobilieres/normes-regles-politiques/6/61-301/csa-staff-notice-61-301-staff-guidance-practice-mini-tenders.

La Banque CIBC encourage fortement les courtiers et les autres intervenants du marché à faire preuve de prudence et à examiner la lettre concernant la diffusion et la divulgation des offres de rachat restreintes aux courtiers sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov/divisions/marketreg/minitenders/sia072401.htm.

La Banque CIBC exhorte les actionnaires à obtenir les cours actuels du marché pour leurs actions, à consulter leur courtier ou leur conseiller financier et à faire preuve de prudence à l'égard de l'offre de rachat restreinte de TRC Capital Investment. La Banque CIBC recommande aux actionnaires qui n'ont pas répondu à l'offre de rachat restreinte de TRC Capital Investment de ne prendre aucune autre mesure. Selon les documents de l'offre de TRC Capital Investment, les actionnaires de la Banque CIBC qui ont déjà déposé leurs actions peuvent les retirer en tout temps avant 23 h 59 (heure de Toronto) le 19 mars 2026, en suivant les procédures énoncées dans les documents de l'offre de TRC Capital Investment.

La Banque CIBC demande qu'une copie de ce communiqué soit incluse dans toute distribution de documents concernant l'offre de rachat restreinte non sollicitée de TRC Capital Investment concernant le rachat d'actions ordinaires de la Banque CIBC.

À propos de la Banque CIBC

Pour en savoir plus : Jason Patchett, Relations avec les investisseurs, Banque CIBC, 416 980-8691, [email protected]; Erica Belling, Communications financières et Communications avec les investisseurs, Banque CIBC, 416 594-7251, [email protected]