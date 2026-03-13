TORONTO, le 13 mars 2026 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a publié aujourd'hui son rapport annuel sur la durabilité. Le Rapport sur la durabilité 2025, qui comprend le Rapport sur le climat, donne un aperçu de la stratégie et des priorités de la Banque en matière de durabilité et souligne les progrès réalisés par rapport à ses engagements.

Le rapport sur la durabilité de la Banque CIBC fournit des renseignements sur des sujets liés à la durabilité, comme l'exigent les règlements, notamment sur les exigences du gouvernement du Canada en matière d'énoncé de responsabilité envers le public pour les banques et leurs filiales concernées et fait les déclarations en conformité avec la ligne directrice B-15 sur la gestion du risque climatique du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF). L'objectif de ce rapport est de fournir aux parties prenantes des informations transparentes et utiles pour la prise de décisions.

Pour en savoir plus et pour accéder au Rapport sur la durabilité 2025, veuillez consulter le site Web sur la durabilité de la Banque CIBC.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier rang qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.

