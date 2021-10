Le nouveau cadre élargit l'offre de produits pour les clients et les investisseurs qui privilégient le financement ayant des effets écologiques et sociaux favorables.

TORONTO, le 4 oct. 2021 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui son nouveau cadre des émissions de financement durable (le « cadre ») afin d'aider à mobiliser des capitaux et à créer des solutions axées sur le marché pour soutenir les placements qui façonnent une économie plus durable. Ce nouveau cadre remplace et actualise les cadres actuels de l'obligation en faveur des femmes dirigeantes et de l'obligation verte de la Banque CIBC afin d'inclure trois types d'émissions : vertes, sociales et durables.

Une première pour une grande banque canadienne! Le nouveau cadre comprend une gamme de produits - non exclusivement des obligations - qui permettent de soutenir le financement d'entreprises, de projets et d'actifs durables. Les produits comprennent notamment des obligations, des billets, des certificats, du papier commercial, des dépôts, des certificats de placement garanti (CPG) et des CPG liés au marché.

« La Banque CIBC s'est engagée à aider ses clients à bâtir un avenir plus durable, a déclaré Harry Culham, chef de groupe, Marchés des capitaux CIBC. Compte tenu du fait que les défis mondiaux s'accentuent, le cadre des émissions de financement durable n'est qu'une de nos façons de mobiliser des capitaux pour créer un monde à faibles émissions de carbone et une économie plus durable et inclusive. »

Le cadre des émissions de financement durable de la Banque CIBC respecte les Principes sur les obligations vertes de 2021, les Principes sur les obligations sociales de 2021 et les Lignes directrices sur les obligations durables de 2021 de l'International Capital Market Association. Le cadre a fait l'objet d'un article de deuxième opinion par Sustainalytics, un chef de file mondial indépendant en recherche, en notation et en analyse sur les facteurs ESG et la gouvernance d'entreprise.

Au cours des dernières années, la Banque CIBC a accéléré sa contribution à la création d'un avenir plus durable. Au cours de la dernière année, elle a intensifié ses investissements dans d'importantes initiatives environnementales, sociales et de gouvernance.

Récemment, la Banque CIBC a fait part de son intention d'atteindre l'objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre associé aux activités d'exploitation et de financement d'ici 2050 et de son engagement considérablement accru à mobiliser un financement durable pour atteindre une cible de 300 milliards de dollars d'ici 2030. Le présent cadre des émissions de financement durable contribuera en partie à cet engagement. De plus, la Banque CIBC a récemment annoncé le projet Carbone, un marché de compensation volontaire de l'empreinte carbone, qui vise à établir des normes mondiales sur les plans de l'efficience et des liquidités dans l'écosystème de compensation de l'empreinte carbone, un élément essentiel pour atteindre les cibles de carboneutralité.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier rang qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.

SOURCE CIBC

Renseignements: Kathryn Lawler, Communications et affaires publiques CIBC, 416 242-1943 / [email protected]

Liens connexes

www.cibc.com