TORONTO, le 21 janv. 2025 /CNW/ - Mediacorp Canada Inc. a classé la CIBC parmi les meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens pour la 13ème année consécutive. Ce prix récompense les employeurs qui font preuve d'un engagement exceptionnel à soutenir les jeunes professionnels qui démarrent et font progresser leur carrière.

« Les membres de notre équipe apportent de l'énergie, favorise l'innovation et donnent une raison d'être à tout ce qu'ils font, et nous sommes déterminés à créer un environnement où la prochaine génération de talents prospère », a déclaré Sandy Sharman, chef de groupe, Personnel, culture et marque à la Banque CIBC. « Grâce à des programmes et à des possibilités sur mesure, nous donnons aux jeunes professionnels les moyens de réaliser leurs ambitions, d'avoir un réel impact et de s'épanouir personnellement et professionnellement. »

La reconnaissance continue de la Banque CIBC témoigne de son investissement continu dans différentes initiatives qui aident les jeunes professionnels à réussir, notamment :

Perfectionnement professionnel : formation sur mesure, mentorat et possibilités de croissance pour aider les membres de l'équipe à acquérir des compétences et à faire progresser leur carrière.

formation sur mesure, mentorat et possibilités de croissance pour aider les membres de l'équipe à acquérir des compétences et à faire progresser leur carrière. Modalités de travail souples : des modalités de travail modernes et adaptables qui favorisent l'équilibre entre le travail et la vie personnelle et la flexibilité.

des modalités de travail modernes et adaptables qui favorisent l'équilibre entre le travail et la vie personnelle et la flexibilité. Avantages complets en matière de santé et de bien-être : des programmes conçus pour accorder la priorité au bien-être et aider les membres de l'équipe à donner le meilleur d'eux-mêmes.

des programmes conçus pour accorder la priorité au bien-être et aider les membres de l'équipe à donner le meilleur d'eux-mêmes. Engagement communautaire : des occasions de contribuer à des causes importantes, donnant aux jeunes professionnels les moyens de redonner à la collectivité et de faire une différence.

Pour en savoir plus sur les perspectives de carrière à la Banque CIBC et sur la façon dont nous soutenons les jeunes professionnels, visitez le site cibc.com/carrieres .

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

SOURCE CIBC

Renseignements : Stephanie Marcus, Communications et affaires publiques à la Banque CIBC, 416 643-6358 ou [email protected]