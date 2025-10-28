TORONTO, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Pour la dixième année consécutive, la Banque CIBC a obtenu la cote la plus élevée selon le bilan sur les banques 2025 du magazine Investment Executive, un sondage annuel mené auprès des conseillers financiers des grandes banques du Canada.

Le sondage demande aux conseillers d'évaluer le rendement de leur organisation sur une échelle de 0 à 10 concernant un large éventail de sujets, y compris la rémunération, la technologie et la culture bancaire.

Cette année, la Banque CIBC a obtenu la note moyenne de 9,3 selon le magazine Investment Executive et un score net de recommandation de 98,0.

« Notre succès constant selon le bilan sur les banques 2025 du magazine Investment Executive reconnaît que nos conseillers et collègues de Service Impérial sont passionnés et engagés, fiers de notre banque et déterminés à aider nos clients à réaliser leurs ambitions », a déclaré Rory Mitz, premier vice-président, Service Impérial CIBC. « Nous sommes extrêmement fiers de l'équipe de Service Impérial et de sa détermination à donner le meilleur de notre banque à nos clients. »

En 2025, la banque a obtenu la cote la plus élevée dans 18 des 22 catégories, notamment :

Structure de rémunération (9,0)

Réceptivité aux commentaires des conseillers (9,4)

Soutien à la planification financière et technologie (9,9)

Développement des affaires et soutien marketing (9,3)

Formation et perfectionnement des conseillers (9,7)

Produits et soutien pour les clients à valeur nette élevée (9,8)

Orientation stratégique (9,7)

Équipe de direction (9,8)

Pour lire le rapport complet, consultez le site https://www.investmentexecutive.com/in-depth_/report-card-on-banks-2025-main-table

Remarque : Investment Executive n'a pas publié de bilan sur les banques en 2020.

À propos de la Banque CIBC

Renseignements : Katarina Milicevic, Communications et affaires publiques à la Banque CIBC, [email protected] ou 416 362-3458