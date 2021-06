TORONTO, le 18 juin 2021 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui une modification de la cote de risque pour le Fonds de croissance de dividendes CIBC. Cette modification sera prise en compte lors du renouvellement du prospectus simplifié des Fonds mutuels CIBC et Famille de Portefeuilles CIBC, en vigueur aux alentours du 18 juin 2021.

La nouvelle cote de risque a été établie conformément à la méthode normalisée de classification du risque prescrite par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Aucun changement n'a été apporté aux objectifs de placement, aux stratégies de placement ou à la gestion du fonds. La Banque CIBC évalue la cote de risque de chaque fonds au moins une fois par année et apporte des ajustements lorsque le niveau de risque de placement existant ne convient plus.

Nom Ancienne cote de

risque Nouvelle cote de

risque Fonds de croissance de dividendes CIBC Faible à moyenne Moyenne

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier rang qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.

SOURCE CIBC

Renseignements: Trish Tervit, Affaires publiques, 416 813-9119 ou [email protected]

Liens connexes

www.cibc.com