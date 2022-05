Elle est la première des cinq grandes banques canadiennes à offrir aux clients particuliers cette fonction qui facilite le paiement des services récurrents.

TORONTO, le 2 mai 2022 /CNW/ - Pour faciliter les opérations bancaires des Canadiens, la Banque CIBC a annoncé aujourd'hui l'arrivée d'une nouvelle fonction du service Virement InteracMD qui permet aux clients de configurer des paiements périodiques ou postdatés par Virement Interac. Elle devient ainsi la première des cinq grandes banques à offrir cette fonction aux clients particuliers au Canada.

Grâce à cette nouvelle fonction, les clients pourront programmer des opérations de Virement Interac jusqu'à cinq ans d'avance par l'intermédiaire de Services bancaires CIBC en directMD ou de Services bancaires mobiles CIBCMD.

« Les opérations de Virement Interac périodiques ou postdatées permettront à nos clients d'automatiser leurs paiements, ce qui leur permettra de gagner du temps et d'éviter la frustration causée par un paiement raté », a déclaré Chris Sweetland, premier vice-président, Stratégie et transformation, Paiements. « Les clients n'auront plus à se rappeler de faire des chèques ou d'envoyer de l'argent pour régler leurs paiements périodiques comme le loyer, ou des services périodiques comme le gardiennage ou le nettoyage. »

Environ 20 % des opérations de Virement Interac effectuées représentent des montants récurrents, selon une récente analyse des données de la Banque CIBC. De plus, lors d'un récent sondage, environ la moitié (56 %) des clients interrogés ont affirmé que la possibilité de programmer des opérations leur serait utile.

« Les Canadiens effectuent en moyenne plus de 2,5 millions d'opérations de Virement Interac par jour pour envoyer ou recevoir de l'argent. Nous avons constaté l'incidence positive que des améliorations comme les opérations périodiques peuvent avoir sur la gestion de leurs finances personnelles », a déclaré William Keliehor, chef des opérations commerciales, Interac Corp. « Pour les personnes qui effectuent régulièrement des paiements au même destinataire, l'automatisation de ces opérations contribue à éliminer le risque de paiements manqués ou retardés et les aide à garder le contrôle de leur argent. »

Autres caractéristiques principales :

Possibilité de planifier des paiements périodiques toutes les semaines, toutes les deux semaines, tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres et tous les ans jusqu'à cinq ans en avance

Affichage des opérations à venir, réussies et échouées

Annulation de paiements à venir

Gestion des alertes pour les paiements réussis ou échoués

Pour en savoir plus sur le service Virement Interac CIBC, visitez le site : https://www.cibc.com/fr/personal-banking/ways-to-bank/how-to/send-interac-e-transfer.html

Virement Interac est une marque d'Interac Corp.

