La Banque CIBC lance les tout premiers certificats canadiens d'actions étrangères (« CCAÉ ») à la Bourse NEO

Les CCAÉ offrent aux Canadiens un moyen abordable d'investir dans des entreprises mondiales grâce à des fractions d'action bénéficiant d'une couverture nominale du risque de change intégrée

TORONTO, le 26 juill. 2021 /CNW/ - CIBC, NEO et CIBC Mellon ont le plaisir d'annoncer le lancement des premiers certificats canadiens d'actions étrangères (« CCAÉ »), qui seront cotés à la Bourse NEO. Les CCAÉ représentent une innovation révolutionnaire dans la façon dont les investisseurs canadiens achètent et détiennent des actions d'entreprises mondiales.

Modelés sur le marché des certificats américains d'actions étrangères (« CCAÉ »), les CCAÉ facilitent l'investissement dans certaines des plus grandes entreprises du monde, en dollars canadiens. Offerts à une fraction du prix par action de l'action de référence sous-jacente et dotés d'une couverture nominale de risque de change intégrée, les CCAÉ offrent aux investisseurs un accès abordable aux actions étrangères tout en atténuant le risque de change associé aux investissements mondiaux.

Les premiers CCAÉ qui pourront être négociés sur la Bourse NEO sont répertoriés ci-dessous, et de nombreux autres sont prévus pour l'avenir :

Certificats canadiens d'actions étrangères d'Alphabet (couverts en $ CA) - GOOG

Certificats canadiens d'actions étrangères d'Amazon.com (couverts en $ CA) - AMZN

Certificats canadiens d'actions étrangères d'Apple (couverts en $ CA) - AAPL

Certificats canadiens d'actions étrangères de Netflix (couverts en $ CA) - NFLX

Certificats canadiens d'actions étrangères de Tesla (couverts en $ CA) - TSLA

« La Banque CIBC s'est engagée à élaborer des solutions novatrices axées sur le marché et qui répondent aux besoins des investisseurs, a déclaré Christian Exshaw, directeur général et chef, Marchés CIBC, réseau mondial et Services financiers directs. Les CCAÉ, une première dans le secteur au Canada, permettront aux investisseurs d'acheter des actions mondiales à un prix abordable, d'accéder aux taux de change institutionnels et de gérer efficacement leur risque de change. »

Pour mettre les CCAÉ sur le marché, la Banque CIBC s'est associée à CIBC Mellon pour tirer parti de ses capacités opérationnelles à l'échelle mondiale et de son expertise en matière de services de garde des biens, et à la Bourse NEO pour dresser la liste des premiers CCAÉ, en fonction de l'engagement continu de la bourse envers l'innovation.

« À NEO, l'innovation fait partie intégrante de notre culture d'entreprise. Nous sommes fiers de faire les choses autrement afin d'uniformiser les règles du jeu pour les investisseurs, tout en modernisant les marchés financiers canadiens, a déclaré Jos Schmitt, président et chef de la direction de NEO. Nous sommes honorés de nous associer à la Banque CIBC et à CIBC Mellon dans le cadre de cette initiative révolutionnaire, et nous avons hâte de nous faire les champions des CCAÉ à la Bourse NEO. »

« Le marché canadien continue de démontrer un intérêt pour les offres novatrices qui aident les investisseurs à atteindre leurs objectifs plus efficacement, a ajouté Ash Tahbazian, chef des services aux clients chez CIBC Mellon. L'équipe de CIBC Mellon est fière de collaborer avec la Banque CIBC et la Bourse NEO et de tirer parti de nos capacités opérationnelles mondiales pour fournir des CCAÉ aux investisseurs canadiens. »

Pour de plus amples renseignements sur les CCAÉ, veuillez consulter https://cdr.cibc.com ou www.neo.inc/en/services/raising-assets/canadian-depositary-receipts.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, de ses emplacements dans tout le Canada et de ses bureaux aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

À propos de la Bourse NEO

La Bourse NEO est une bourse canadienne de premier rang pour l'économie de l'innovation, qui réunit des investisseurs et des agents de mobilisation de capitaux dans un environnement équitable, liquide, efficace et axé sur les services. Pleinement opérationnelle depuis juin 2015, NEO accorde la priorité aux investisseurs et donne accès à la négociation des titres cotés au Canada selon des règles équitables. NEO dresse la liste des entreprises et des produits de placement à la recherche d'une bourse de valeurs reconnue à l'échelle internationale et qui inspire confiance aux investisseurs, présente une bonne liquidité et est bien informée, tout en permettant d'accéder facilement aux données du marché.

Pour communiquer avec la Bourse NEO : Site Web | LinkedIn | Twitter | Instagram | Facebook

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société canadienne qui se concentre exclusivement à répondre aux besoins en matière de services de placement des gestionnaires d'actifs, des propriétaires d'actifs, des compagnies d'assurance et des investisseurs institutionnels internationaux qui investissent au Canada. En date du 30 juin 2021, CIBC Mellon détenait plus de 2 400 milliards de dollars canadiens d'actifs gérés. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY Mellon qui, au 30 juin 2021, avait 45 000 milliards de dollars américains d'actifs sous garde et sous gestion. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés. www.cibcmellon.com

