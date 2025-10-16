TORONTO, le 16 oct. 2025 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui le lancement à l'échelle nationale de l'outil CIBC Expérience client en temps réel (CIBC eXCTR™), un moteur exclusif et novateur de mobilisation de la clientèle alimenté par l'IA.

L'outil CIBC eXCTR combine les préférences des clients et la prise de décisions en temps quasi réel pour permettre la prestation de solutions personnalisées qui soutiennent le parcours financier et les ambitions uniques de chaque client. L'intégration transparente avec les plateformes technologiques actuelles assure une expérience uniforme dans chaque point de contact avec les clients, ce qui favorise une véritable mobilisation à travers plusieurs canaux au sein des services bancaires mobiles, des services bancaires téléphoniques, des centres de contact et des centres bancaires.

« La mobilisation et la fidélisation de la clientèle sont de plus en plus façonnées par la personnalisation axée sur les données », a déclaré Mike Clabby, vice-président à la direction, Plateformes numériques et Mobilisation de la clientèle, Banque CIBC. « Les clients s'attendent à ce que leur banque les connaisse bien, assure leur satisfaction et comprenne vraiment leurs besoins et leurs ambitions uniques. L'outil CIBC eXCTR tire parti de l'IA et des capacités numériques de pointe pour offrir des renseignements en temps quasi réel afin d'aider les clients à obtenir une valeur ajoutée, à gagner du temps et à réaliser leurs ambitions. »

« Il s'agit de nous assurer que les clients reçoivent les meilleurs conseils pour leur bien-être financier en comprenant leurs besoins financiers, en leur donnant des conseils personnalisés et en proposant des solutions et des services pertinents qui soutiennent le parcours financier de chaque client », a ajouté M. Clabby. « Avec eXCTR, la Banque CIBC réinvente les services bancaires modernes pour les Canadiens. « Nous sommes ravis de tirer parti de la longue tradition d'innovation de la Banque CIBC alors que nous continuons de nous démarquer et de permettre à notre banque de répondre aux besoins de nos clients. »

L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur le leadership de la Banque CIBC dans le domaine des services bancaires numériques, qui a été reconnu à l'échelle de l'industrie. La Banque CIBC a obtenu la cote de satisfaction de la clientèle la plus élevée parmi les applications de services bancaires en ligne et mobiles offertes par les cinq grandes banques du Canada selon J.D. Power and Associates, et a été nommée lauréate du prix Customer Obsessed Enterprise Award de Forrester pour 2025; il s'agit de la seule banque de détail en Amérique du Nord à recevoir cette reconnaissance. Plus récemment, la Banque CIBC a remporté le Prix Services bancaires mobiles 2025 décerné par Surviscor Inc.

