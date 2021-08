C'est le tout premier événement du genre à promouvoir l'innovation pour un écosystème financier mondial

TORONTO, SAO PAULO, MELBOURNE, Australia et LONDRES, le 16 août 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, la Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM), Itaú Unibanco (NYSE: ITUB), la National Australia Bank (ASX: NAB) et NatWest Group (LSE: NWG) ont lancé le Défi mondial sur la finance ouverte, une initiative virtuelle qui encourage l'innovation et la mise au point de nouvelles solutions pour un écosystème financier mondial ouvert.

C'est la deuxième d'une série d'initiatives conjointes de la Banque CIBC, d'Itaú Unibanco, de la National Australia Bank et de NatWest Group visant à bâtir un secteur bancaire et financier mondial plus solide et plus moderne.

Les quatre banques, en collaboration avec le leader de l'infonuagique, Amazon Web Services (AWS), invitent les entrepreneurs et les innovateurs à créer des prototypes de nouvelles solutions clients à l'échelle mondiale. Les idées répondront à certaines des questions les plus pressantes du secteur des services financiers, en cultivant un écosystème financier ouvert qui permet le partage sécurisé de données entre les institutions financières et donne aux banques la possibilité d'offrir plus de choix et de produits personnalisés à leurs clients du monde entier ainsi qu'au grand public.

« Le Défi mondial sur la finance ouverte contribuera à transformer notre secteur à l'échelle mondiale en encourageant l'innovation et en faisant progresser nos objectifs communs : soutenir nos clients dans un contexte en évolution grâce à des services numériques à valeur ajoutée, à un accès plus pratique à l'écosystème financier par les canaux que veulent les clients, et à une priorité constante accordée à la durabilité. »

- Victor Dodig, président et chef de la direction, Banque CIBC; Milton Maluhy Filho, chef de la

direction, Itaú Unibanco; Ross McEwan, chef de la direction, National Australia Bank;

Alison Rose, chef de la direction, NatWest Group.

« Les sociétés de services financiers du monde entier connaissent une transformation numérique rapide. En encourageant les entrepreneurs et en favorisant l'externalisation ouverte de nouvelles idées technologiques, ces banques tournées vers l'avenir, qui pilotent le Défi mondial sur la finance ouverte, pourront mettre au point de nouvelles technologies qui répondront aux besoins bancaires en évolution rapide des gens. Nous nous réjouissons de collaborer avec les entrepreneurs pour relever le Défi afin d'offrir des solutions concrètes qui aideront les gens, partout dans le monde, à atteindre leurs objectifs financiers », a déclaré Werner Vogels, chef de la technologie, Amazon.com, Inc.

À propos du Défi mondial sur la finance ouverte

Les banques ont collaboré avec Oolys, une plateforme d'infrastructure d'interface de programmation de premier plan destinée aux fournisseurs de services financiers, afin de mettre au point un environnement de bac à sable sécurisé compatible avec la plateforme AWS. Reproduisant l'infrastructure existante d'une banque, cet environnement permet d'effectuer des essais rapides avec des tiers dans un environnement sûr et sécuritaire. Pour faciliter la conception d'applications, chaque banque fournira un ensemble d'interfaces de programmation partagées, ainsi qu'une combinaison de services bancaires, expérimentaux et de finance ouverte. Les équipes participantes pourront mettre à l'essai, créer et valider des solutions, et seront encadrées par les dirigeants des banques et des partenaires de l'initiative. En collaboration avec les quatre banques, AWS offrira aux participants un soutien consultatif, qui comprend un accès à du coaching et à des ressources sur l'innovation et la mise au point de produits, afin de les assister dans l'élaboration de leurs concepts en vue de la présentation au jury.

Les 12 meilleures équipes présenteront leurs idées à un jury composé des chefs de la direction des quatre banques et de dirigeants d'organisations de capital d'investissement privé, de capital de risque et de technologie :

Victor Dodig , président et chef de la direction, Banque CIBC

, président et chef de la direction, Banque CIBC Milton Maluhy Filho, chef de la direction, Itaú Unibanco

Ross McEwan , chef de la direction, National Australia Bank

, chef de la direction, National Australia Bank Alison Rose , chef de la direction, NatWest Group

, chef de la direction, NatWest Group Werner Vogels , chef de la technologie, Amazon.com

, chef de la technologie, Amazon.com Rob Heyvaert , associé principal, Motive Partners

Les banques participantes ont ciblé trois aspects sur lesquels les participants au Défi peuvent se concentrer, formulés sous forme de questions :

Comment mieux servir nos clients d'affaires et d'entreprise, ainsi que le grand public, en offrant des services numériques à valeur ajoutée?

Comment aider les clients actuels et nouveaux en leur donnant accès aux services bancaires par des canaux numériques plus pratiques ou pertinents?

Comment trouver des façons novatrices d'aider nos clients à prendre de meilleures décisions concernant le changement climatique et la durabilité?

Quatre équipes gagnantes seront sélectionnées dans le cadre du Défi mondial sur la finance ouverte, une par question clé, et une grande gagnante du Défi. Après le Défi, les équipes gagnantes auront la chance de participer à un programme d'incubation sur mesure avec une ou plusieurs banques, qui comprendra ce qui suit :

Validation de principe avec les banques : une équipe interne attitrée des banques participera à la validation de principe et l'appuiera, notamment en transmettant les commentaires de groupes de recherche du personnel de première ligne et de la clientèle.

Présentation aux équipes de capital de risque : les équipes sélectionnées auront l'occasion de présenter leurs idées aux équipes de capital de risque de toutes les banques.

Conseils sur les marchés locaux : les équipes sélectionnées pourront participer à des rencontres exclusives avec les équipes internes des banques pour se renseigner sur les conditions du marché local.

Haute direction : accès aux décideurs internes pour un soutien au réseautage et des discussions avec les partenaires.

Couverture médiatique : les équipes gagnantes seront citées dans des communiqués de presse diffusés dans les médias mondiaux et locaux des secteurs bancaire, technologique et des technologies financières.

Architecture de solutions : des conseillers spécialisés d'Amazon Web Services (AWS) offriront du soutien pour les conceptions fonctionnelles et techniques.

Inscription

Nous encourageons les entreprises de technologie financière, les grandes organisations mondiales, les entreprises en démarrage ou établies, les universités et autres équipes d'innovateurs à relever le Défi. La période d'inscription commence le 16 août : www.globalopenfinancechallenge.com.

La grande finale du Défi mondial sur la finance ouverte aura lieu en novembre 2021.

« À la Banque CIBC, nous continuons de transformer notre banque dans le contexte de notre stratégie de croissance axée sur le client, et les initiatives comme le Défi mondial sur la finance ouverte peuvent mener à d'intéressantes occasions de mieux soutenir nos clients, nos équipes et notre secteur, aujourd'hui et à l'avenir », a commenté Victor G. Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

À propos d'ITAÚ

La raison d'être d'Itaú Unibanco est d'accroître le pouvoir de transformation des gens grâce à un plan d'action stratégique axé sur les clients et la transformation numérique, ainsi que sur la diversité de ses employés. Itaú Unibanco, la plus grande banque d'Amérique latine, exerce ses activités dans 18 pays et compte plus de 56 millions de clients - particuliers et sociétés de tous les segments - qui bénéficient de la meilleure expérience qui soit en matière de produits et de services financiers. Itaú Unibanco a été sélectionnée pour la 21e année consécutive pour faire partie de l'indice mondial de durabilité Dow Jones (indice DJSI World). Il s'agit de la seule institution financière d'Amérique latine à en faire partie, depuis sa création en 1999.

À propos de la National Australia Bank

En tant qu'institution de services financiers, la National Australia Bank (NAB) est là pour bien servir ses clients et aider ses collectivités à prospérer. Elle compte à l'heure actuelle plus de 31 000 employés qui servent 8 millions de clients dans plus de 900 emplacements. Principale banque d'affaires d'Australie, ses experts en affaires collaborent avec des PME et des PME pour les aider à croître.

À propos de NatWest Group

NatWest Group est un chef de file dans le secteur des services bancaires et financiers au Royaume-Uni et en Irlande. Le groupe exerce ses activités par l'intermédiaire d'un certain nombre de marques bancaires bien connues par les clients - NatWest, Royal Bank of Scotland et Ulster Bank - qui assurent sa présence sur les marchés. Il appuie les entreprises britanniques plus que toute autre institution, offrant des services bancaires à environ une entreprise sur quatre au Royaume-Uni. Les clients des services bancaires privés de NatWest Group connaissent le groupe par le truchement de leurs relations avec Coutts, Adam & Company, Child & Co et Drummonds. De plus, NatWest Markets aide les clients d'entreprises et institutionnels à gérer leurs risques financiers et à atteindre leurs objectifs financiers à court et à long terme.

SOURCE CIBC

Renseignements: Banque CIBC : Deborah Rowe, [email protected] | +1 416 586-7019; Itaú : Paulo Sampaio, [email protected] | +55 11 99884 7359; NAB : Lorna Jerez, [email protected] | +61 436 621-329; NatWest Group : Rachael Neill, [email protected] | +44 77 4129 9261

Liens connexes

www.cibc.com