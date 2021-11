La Banque CIBC, Itaú Unibanco, la National Australia Bank et le NatWest Group annoncent les équipes gagnantes du Défi mondial sur la finance ouverte

Quatre équipes gagnantes ont été désignées à l'issue de la toute première initiative du genre visant à trouver des idées novatrices pour transformer les services bancaires.

TORONTO, SÃO PAULO, MELBOURNE et LONDRES, le 17 nov. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, la Banque CIBC, Itaú Unibanco, la National Australia Bank et le NatWest Group ont dévoilé les vainqueurs du Défi mondial sur la finance ouverte, qui invitait des équipes d'innovateurs du monde entier à créer un prototype et à présenter des idées révolutionnaires pour aider les clients et le grand public à accéder aux services bancaires de façons nouvelles et intéressantes. Le défi a été organisé par les quatre banques en collaboration avec Amazon Web Services (AWS).

Au total, 91 équipes de 19 pays ont participé au Défi, et seulement quatre gagnantes ont été sélectionnées par les chefs de la direction des quatre banques et trois dirigeants du secteur.

Les équipes gagnantes auront maintenant l'occasion d'explorer une possible collaboration avec une ou plusieurs des banques pour la validation de principe de leur idée novatrice.

Les équipes gagnantes

Grande gagnante du Défi mondial sur la finance ouverte :

ValAi, Australie - « Solution la plus novatrice pour le climat et la durabilité »

Greenhouse de ValAi est un outil automatisé d'évaluation de la durabilité et une place de marché qui donne aux clients des conseils sur mesure pour leur maison et comble les lacunes de connaissances des propriétaires et des institutions financières sur l'incidence d'une cote de durabilité sur la valeur d'un actif.

Gagnantes de chaque thème du Défi :

9th Gear Technologies, États-Unis - « Expérience client la plus novatrice pour les clients d'affaires et d'entreprise »

9th Gear Technologies a mis au point une plateforme de taux de change interentreprises alimentée par une chaîne de blocs qui permet le règlement d'opérations de change en temps réel au moyen de jetons représentant des valeurs de devises préprovisionnées, accélérant ainsi le processus actuel pour les clients.

NoFrontiers, Brésil - « Canal d'accès aux services bancaires le plus novateur et le plus pratique »

FinPass est une solution d'accueil et de crédit destinée aux nouveaux arrivants, qui est liée à un réseau de banques mondial et qui fait en sorte qu'il est plus facile pour les nouveaux arrivants d'accéder au crédit et de s'établir dans un nouveau pays.

Banyan, États-Unis - « Solution la plus novatrice pour le climat et la durabilité »

Banyan a développé une plateforme de gestion de prêts et de risques qui numérise le cycle de vie de prêts dans le cadre de projets d'énergie renouvelable, afin de permettre aux institutions financières de financer un nombre accru de projets d'infrastructure verte.

« Lancée à la fin de 2019, ValAi est une jeune entreprise fondée et dirigée par des femmes, qui se spécialise dans les domaines de la durabilité, de l'évaluation immobilière et de la technologie. Notre nouveau produit, Greenhouse, place les gens au cœur de la transition mondiale vers la carboneutralité et met le secteur de la finance au défi d'influencer et de guider la prochaine phase de changement transformationnel de la société », a commenté Allys Todd, cofondatrice de ValAi. « Notre entreprise a pour vision de créer une économie mondiale carboneutre, bonne pour la nature, où le financement alimente la transition énergétique, une planète en santé et des emplois verts. »

Les quatre équipes gagnantes ont été choisies parmi celles désignées pour présenter leurs idées à un jury composé des chefs de la direction des quatre banques et de dirigeants d'organisations de capital d'investissement privé, de capital de risque et de technologie :

Victor Dodig , président et chef de la direction, Banque CIBC

, président et chef de la direction, Banque CIBC Milton Maluhy Filho, chef de la direction, Itaú Unibanco

Ross McEwan , chef de la direction, National Australia Bank

, chef de la direction, National Australia Bank Alison Rose , chef de la direction, NatWest Group

, chef de la direction, NatWest Group Werner Vogels , vice-président et chef de la technologie, Amazon.com, Inc.

, vice-président et chef de la technologie, Amazon.com, Inc. Rob Heyvaert , associé principal, Motive Partners

, associé principal, Motive Partners Rick Yang , associé commandité et chef des investissements dans le secteur de la consommation, New Enterprise Associates

« Nous sommes ravis de la participation au Défi mondial sur la finance ouverte d'aussi nombreux innovateurs de partout dans le monde, qui ont présenté de nouvelles idées et solutions pour faire évoluer et remodeler notre écosystème financier », a déclaré Victor G. Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC. « La collaboration à l'échelle mondiale offre une formidable occasion de trouver et d'exploiter des idées porteuses de plus de valeur pour les clients, qui profiteront à toutes les parties intéressées en nous aidant à façonner l'avenir des services bancaires. »

« Depuis le premier jour, AWS joue un rôle de catalyseur pour les entreprises en démarrage, et nous continuons de déployer de vastes efforts à l'appui d'une communauté mondiale de bâtisseurs aptes à transformer les idées. Nous avons trouvé très inspirant d'accompagner les équipes du Défi mondial sur la finance ouverte durant le processus de conception et de mise à l'essai de solutions technologiques visant la prestation de meilleurs services bancaires aux clients dans l'économie numérique en évolution rapide », a commenté Werner Vogels, vice-président et chef de la technologie, Amazon.com, Inc. « Les périodes de changement sont l'occasion d'expérimenter et d'innover, et les remarquables entreprises de technologie financière qui ont participé au Défi ont profité des ressources et des conseils d'experts mis à leur disposition pour peaufiner leurs idées et propulser de nouvelles solutions technologiques. »

Notes aux rédactions :

À propos du Défi mondial sur la finance ouverte

Dans le contexte de cette initiative, les quatre banques ont demandé à des innovateurs du monde entier de trouver des solutions liées aux trois thèmes du Défi, présentés sous forme de questions :

Comment mieux servir nos clients d'affaires et d'entreprise, ainsi que le grand public, en offrant des services numériques à valeur ajoutée?

Comment aider les clients actuels et nouveaux en leur donnant accès aux services bancaires par des canaux numériques plus pratiques ou pertinents?

Comment trouver des façons novatrices d'aider nos clients à prendre de meilleures décisions concernant le changement climatique et la durabilité?

Pour aider les participants dans le développement de leurs solutions, les quatre banques ont collaboré à la création d'un environnement de bac à sable sécurisé réunissant un ensemble d'interfaces de programmation d'applications communes et une combinaison de services bancaires, expérimentaux et de finance ouverte.

Durant la phase de développement de solutions, du 18 au 24 octobre, les équipes avaient aussi accès à des mentors et à des experts des quatre banques pour les aider à élaborer et à perfectionner leurs solutions.

Pour en savoir plus, consultez le site du Défi mondial sur la finance ouverte : www.globalopenfinancechallenge.com.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

À propos d'ITAÚ

La raison d'être d'Itaú Unibanco est d'accroître le pouvoir de transformation des gens grâce à un plan d'action stratégique axé sur les clients et la transformation numérique, ainsi que sur la diversité de ses employés. Itaú Unibanco, la plus grande banque d'Amérique latine, exerce ses activités dans 18 pays et compte plus de 56 millions de clients - particuliers et sociétés de tous les segments - qui bénéficient de la meilleure expérience qui soit en matière de produits et de services financiers. Itaú Unibanco a été sélectionnée pour la 21e année consécutive pour faire partie de l'indice mondial de durabilité Dow Jones (indice DJSI World). Il s'agit de la seule institution financière d'Amérique latine à en faire partie, depuis sa création en 1999.

À propos de la National Australia Bank

En tant qu'institution de services financiers, la National Australia Bank (NAB) est là pour bien servir ses clients et aider ses collectivités à prospérer. Elle compte à l'heure actuelle plus de 31 000 employés qui servent 8 millions de clients dans plus de 900 emplacements. C'est la plus importante banque d'affaires d'Australie, et ses experts en affaires collaborent avec des PME et de grandes entreprises pour les aider à croître.

À propos du NatWest Group

Le NatWest Group est un chef de file dans le secteur des services bancaires et financiers au Royaume-Uni et en Irlande. Le groupe exerce ses activités par l'intermédiaire d'un certain nombre de marques bancaires bien connues des clients (NatWest, Royal Bank of Scotland et Ulster Bank), qui assurent sa présence sur les marchés. Il appuie les entreprises britanniques plus que toute autre institution, offrant des services bancaires à environ une entreprise sur quatre au Royaume-Uni. Les clients des services bancaires privés de NatWest Group connaissent le groupe par le truchement de leurs relations avec Coutts, Adam & Company, Child & Co et Drummonds. De plus, NatWest Markets aide les clients d'entreprises et institutionnels à gérer leurs risques financiers et à atteindre leurs objectifs financiers à court et à long terme.

SOURCE CIBC

Renseignements: Banque CIBC : Davina Ramnarine, [email protected] | + 1 416 309-7956; Itaú : Paulo Sampaio, [email protected] | +55 11 99884 7359; NAB : Alex Connor, [email protected] | +61 452 673 651; NatWest Group : Rachael Neill, [email protected] | +44 77 4129 9261

Liens connexes

www.cibc.com