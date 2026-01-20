TORONTO, le 20 janv. 2026 /CNW/ - La Banque CIBC figure au classement des meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens pour la quatorzième année consécutive. Cette reconnaissance récompense les employeurs qui créent des environnements exceptionnels où les talents émergents peuvent commencer des carrières enrichissantes et réaliser tout leur potentiel.

« Les jeunes professionnels sont essentiels à notre réussite continue, et nous sommes déterminés à leur fournir les ressources, le soutien et les possibilités dont ils ont besoin pour exceller », a déclaré Yvonne Dimitroff, vice-présidente à la direction et chef des ressources humaines, Personnel, culture et talent pour la Banque CIBC. « Nous sommes fiers de favoriser une culture axée sur la raison d'être où nos membres d'équipe en début de carrière se sentent valorisés, habilités à innover et outillés pour bâtir les carrières qu'ils envisagent. »

Cette reconnaissance continue de la Banque CIBC témoigne de son investissement dans des programmes qui aident les jeunes professionnels à s'épanouir, y compris l'Académie du leadership étudiant et le programme Déclic de la Banque CIBC pour les étudiants stagiaires et les stagiaires. La Banque CIBC offre également des programmes ciblés de leadership et de perfectionnement professionnel, une intégration dynamique pour préparer les nouveaux membres de l'équipe à réussir, ainsi qu'une solide culture de mentorat qui relie les talents émergents à des leaders expérimentés et un apprentissage continu par l'entremise du Centre d'apprentissage.

Le classement de la Banque CIBC au palmarès des meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens fait suite à d'autres distinctions reçues. En voici les principales :

La Banque CIBC désignée comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada en 2026.

Elle a été nommée lauréate du prix Catalyst 2025 pour son engagement à promouvoir l'équité entre les sexes et l'inclusion en milieu de travail.

Notre banque a été reconnue parmi les meilleurs milieux de travail pour l'inclusion des personnes handicapées en 2025.

La Banque CIBC a obtenu la cote la plus élevée des conseillers pour la dixième année consécutive selon le bilan sur les banques 2025 du magazine Investment Executive.

Pour en savoir plus sur les carrières à la Banque CIBC, visitez notre site sur les carrières ici.

Renseignements : Kira Smylie, Affaires publiques CIBC, 416 980-2949 ou [email protected]