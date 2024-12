L'inclusion dans l'indice de durabilité Dow Jones démontre notre engagement envers un avenir plus durable et équitable

TORONTO, le 23 déc. 2024 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) figure à l'indice de durabilité Dow Jones en Amérique du Nord pour la 20e année consécutive en raison de ses pratiques commerciales responsables et durables. L'indice de durabilité Dow Jones représente une norme largement reconnue de l'industrie servant à mesurer les entreprises sur des critères économiques, environnementaux et sociaux.

La Banque CIBC se classe dans le 90e percentile parmi les banques à l'échelle mondiale et a été incluse en raison de sa gouvernance d'entreprise et de sa gestion du risque, de ses pratiques en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, de sa gestion du capital humain ainsi que de ses progrès dans les initiatives climatiques, entre autres.

« Nous sommes fiers d'être reconnus pour nos pratiques commerciales et de gestion des risques, alors que nous continuons de progresser dans la résolution des problèmes environnementaux et sociaux qui comptent pour nos clients, nos collectivités et nos intervenants, a déclaré Kikelomo Lawal, vice-présidente à la direction et chef des affaires juridiques de la Banque CIBC. Grâce à notre objectif commun d'aider à réaliser des ambitions, nous utilisons nos ressources pour apporter un changement positif et contribuer à un avenir plus sûr, plus équitable et plus durable.

Voici quelques initiatives ESG dignes de mention de la Banque CIBC :

Elle a été nommée lauréate du prix Catalyst 2025 en reconnaissance de son engagement continu à promouvoir l'équité entre les sexes et à promouvoir l'inclusion en milieu de travail.





Elle a reçu la certification Argent dans le contexte du programme Accréditation de partenariat en relations autochtones (PAIR) du Conseil canadien pour le commerce autochtone en reconnaissance de ses relations de travail solides et continues qui contribuent à créer de la richesse pour les entreprises et les collectivités autochtones.





En plus de nos cibles provisoires pour 2030 pour nos portefeuilles du pétrole et du gaz et de la production d'électricité, nous avons établi une cible provisoire de carboneutralité pour 2030 en pour notre portefeuille de fabrication automobile.





Dans le contexte de son engagement de financement annoncé précédemment en 2021, la Banque CIBC a avancé près de la moitié de son engagement de 100 millions de dollars pour investir dans des secteurs comme les technologies liées au carbone, les carburants à faibles émissions de carbone, le stockage de l'énergie et l'hydrogène.

Quelques autres reconnaissances accordées à la Banque CIBC :

Elle a été reconnue comme étant l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada pour la 13 e année consécutive.

pour la 13 année consécutive. Elle figure au premier rang au Canada pour l'égalité des sexes selon Equileap pour la quatrième année consécutive.

pour l'égalité des sexes selon Equileap pour la quatrième année consécutive. Elle a reçu le Prix de la réconciliation avec les peuples autochtones et le Prix Innovation dans le contexte des Prix de réalisation pour l'équité en emploi de 2024 organisés par la ministre du Travail et des Aînés du Canada pour la deuxième année consécutive.

Pour en savoir plus sur les pratiques de la Banque CIBC en matière de durabilité, consultez le Rapport sur la durabilité 2023 et le Rapport sur le climat 2023.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au https://www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html

