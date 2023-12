L'inclusion dans l'indice de durabilité Dow Jones démontre notre engagement envers un avenir plus durable et équitable

TORONTO, le 14 déc. 2023 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) figure à l'indice de durabilité Dow Jones en Amérique du Nord pour la 19e année consécutive en raison de ses pratiques commerciales responsables et durables. L'indice de durabilité Dow Jones représente une norme largement reconnue de l'industrie servant à mesurer les entreprises sur des critères économiques, environnementaux et sociaux.

La Banque CIBC se classe dans le 90epercentile parmi les banques à l'échelle mondiale et a été incluse en raison de ses pratiques en matière de gouvernance d'entreprise, d'émissions de gaz à effet de serre, et d'attraction et de rétention des talents, entre autres.

« La Banque CIBC s'engage à assurer un avenir plus durable et équitable, et nous sommes fiers de faire partie de l'indice de durabilité Dow Jones en Amérique du Nord pour la 19e année consécutive », a déclaré Kikelomo Lawal, vice-présidente à la direction et chef des affaires juridiques de la Banque CIBC. « Nous continuerons d'investir pour répondre aux priorités environnementales, sociales et de gouvernance qui comptent le plus pour nos intervenants et pour permettre à nos clients de réaliser leurs propres ambitions en matière de durabilité. »

Voici quelques initiatives ESG dignes de mention de la Banque CIBC :

Partenariat avec le Indigenous Institutes Consortium (IIC) pour offrir des bourses d'études dans des établissements postsecondaires appartenant à des Autochtones et soutenir l'accès à l'éducation et aux possibilités d'emploi des apprenants autochtones.

Publication de nos progrès en vue d'atteindre nos cibles de réduction des émissions liées à nos portefeuilles pétrolier et gazier et de production d'électricité d'ici 2030.

Collaboration avec Exportation et développement Canada (EDC) pour étendre les solutions de financement durable aux entreprises canadiennes.

Dans le cadre de notre engagement à investir 100 millions de dollars dans des sociétés en commandite à l'appui de fonds pour les technologies climatiques et la transition énergétique, nous nous sommes associés à six fonds qui fournissent du capital de croissance aux entreprises émergentes de technologie de transition climatique et énergétique afin d'aider la communauté mondiale à faire la transition vers une économie carboneutre.

Quelques autres reconnaissances accordées à la Banque CIBC :

Elle a été reconnue comme étant l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada pour la 12 e année consécutive.

pour la 12 année consécutive. Bloomberg l'a incluse dans son indice d'égalité des sexes pour la 8 e année consécutive.

année consécutive. Elle a été reconnue comme étant l'un des meilleurs employeurs pour la diversité au Canada pour la 13 e année consécutive.

pour la 13 année consécutive. Elle a reçu le premier Prix de la réconciliation avec les Autochtones dans le cadre des Prix de réalisation pour l'équité en emploi de 2023 du Programme canadien du travail.

Pour en savoir plus sur les pratiques de la Banque CIBC en matière de durabilité, consultez le Rapport sur la durabilité 2022 et le Rapport sur le climat 2022.

