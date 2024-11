TORONTO, le 4 nov. 2024 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle s'associe à Skip, le réseau de livraison national du Canada, pour offrir aux titulaires de carte CIBC des avantages exclusifs qui rendront les commandes passées à leurs restaurants, détaillants et épiceries préférés non seulement plus pratiques, mais aussi plus gratifiantes.

À compter d'aujourd'hui, les clients de la Banque CIBC qui associent leur carte de crédit ou de débit CIBC admissible à leur compte Skip bénéficieront d'avantages exclusifs, y compris un essai gratuit de 12 mois du nouveau programme d'adhésion de Skip, Skip+, qui permettra aux clients de recevoir plus de 600 $ d'économies au cours de leur première année d'adhésion. Ces économies importantes sont une façon d'ajouter encore plus de valeur à chaque commande passée sur Skip, ce qui permet aux clients de profiter de ce qu'ils aiment plus facilement et d'obtenir plus de récompenses.

« Nous savons que nos clients apprécient la commodité et les économies, et faire équipe avec Skip nous aide à offrir les deux, a déclaré Diane Ferri, première vice-présidente, Produits de cartes, Banque CIBC. Avec Skip, nous offrons aux clients de la Banque CIBC des offres exclusives, des rabais et des options d'économie de temps pour les aider à tirer une plus grande valeur de leurs achats quotidiens et à économiser par la même occasion. »

Dans le cadre de cette collaboration, les clients de la Banque CIBC bénéficieront des avantages suivants grâce à leur adhésion à Skip+ :

Plus d'économies - en exclusivité pour les titulaires de carte de la Banque CIBC : un essai gratuit d'adhésion à Skip+ d'une durée de 12 mois, un bon d'achat de bienvenue pouvant atteindre 45 $ en économies et des frais d'abonnement mensuels préférentiels de 6,99 $ après l'essai gratuit. Les clients auront droit également à la livraison gratuite et à des offres de qualité supérieure de la part des restaurants et des détaillants les plus populaires au Canada .

Plus de récompenses - obtenez des points bonis sur Skip, ainsi qu'un accès réservé aux membres à des billets exclusifs et des avantages offerts par les principales marques.

- obtenez des points bonis sur Skip, ainsi qu'un accès réservé aux membres à des billets exclusifs et des avantages offerts par les principales marques. Plus de commodité - des avantages et des économies sur tous vos besoins de livraison, offrant plus de commodité que jamais avec des milliers de restaurants, de détaillants, et plus encore, qui livrent à votre porte.

Avec Skip, les clients peuvent commander ce qu'ils aiment, en choisissant parmi plus de 50 000 restaurants, épiceries, détaillants, fleuristes et autres.

« Notre partenariat avec la Banque CIBC marque la fusion de deux marques canadiennes bien aimées, a déclaré Rachel MacAdam, vice-présidente du marketing chez Skip. Notre nouveau programme d'adhésion, Skip+, donne aux Canadiens des moyens efficaces de tirer plus de valeur de leur expérience de livraison, et, avec la Banque CIBC comme partenaire de premier plan, nous sommes ravis d'offrir à ses titulaires de carte encore plus d'avantages exclusifs et d'économies sur Skip. »

Pour profiter des avantages exclusifs et des économies, les titulaires de carte de la Banque CIBC peuvent consulter le site www.cibc.com/skip-fr pour apprendre comment lier une carte de crédit ou de débit admissible à leur compte Skip et commencer leur essai gratuit de 12 mois.

