La Banque CIBC est reconnue par Carbon Disclosure Project pour ses actions contre le changement climatique

TORONTO, le 27 janv. 2020 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) a annoncé aujourd'hui que CDP (anciennement connu sous le nom de Carbon Disclosure Project) lui avait attribué la note de B, reconnaissant ainsi les améliorations continuelles apportées à la transparence et la communication relatives à l'impact sur l'environnement, ainsi que l'engagement soutenu de la banque en matière d'amélioration de la durabilité environnementale. Cette note place la Banque CIBC au-dessus de la moyenne des services financiers mondiaux dans les classements les plus récents du CDP.

« Notre volonté de créer un avenir plus durable se reflète dans nos améliorations continuelles dans les domaines de la transparence et de la communication ainsi que dans notre engagement, en tant qu'organisation, à prendre des mesures relatives au changement climatique », a déclaré Josh Picov, premier vice-président, Gestion du risque lié au comportement et à l'entreprise, Banque CIBC. « Nous croyons que les banques ont un rôle clair à jouer dans la réduction de leur propre impact écologique ainsi que dans l'aide qu'elles peuvent apporter pour définir une économie plus durable en travaillant avec les clients; nous avons fait des progrès évidents dans chacun de ces domaines dans le cadre de notre orientation à long terme en matière de durabilité environnementale. »

La Banque CIBC a récemment annoncé un objectif de financement d'initiatives environnementales et durables de 150 milliards de dollars d'ici 2027, destiné à mobiliser le capital requis et à concevoir des solutions fondées sur le marché pour soutenir les investissements qui permettent de relever les importants défis liés à l'environnement et à la durabilité.

De plus, la Banque CIBC a récemment publié un rapport intitulé Bâtir un avenir durable, qui représente sa première communication liée au climat et qui s'harmonise avec les lignes directrices du groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques. Le rapport souligne l'approche de la banque en matière de gouvernance, de stratégie et de gestion du risque relativement aux enjeux climatiques. Il présente également des mesures et des objectifs précis pour que la banque réduise l'ensemble de son impact sur l'environnement et aide les clients à faire de même.

« Avec son équipe, ses clients et toutes ses parties prenantes, la Banque CIBC s'est engagée à créer un avenir plus durable, » a ajouté M. Picov.

Le rapport de la Banque CIBC, intitulé Bâtir un avenir durable, est disponible à l'adresse https://www.cibc.com/content/dam/about_cibc/inside_cibc/environment/building-a-sustainable-future-report-fr.pdf

