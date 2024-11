TORONTO, le 15 nov. 2024 /CNW/ - La Banque CIBC a été reconnue comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada en 2025 par Mediacorp Canada Inc. pour la 13e année consécutive. Le concours annuel évalue les employeurs en fonction de critères clés, notamment l'environnement de travail, les avantages sociaux, le perfectionnement des compétences et l'engagement communautaire.

« Chaque jour, les membres de notre équipe donnent vie à notre culture axée sur la raison d'être grâce à leur engagement envers nos clients et nos collectivités », a déclaré Sandy Sharman, chef de groupe, Personnel, culture et marque à la Banque CIBC. « Pour les aider à faire une différence significative chaque jour, nous nous efforçons de créer un environnement où tout le monde, y compris les membres de l'équipe de la Banque CIBC, peut réaliser ses ambitions. »

Cette reconnaissance reflète l'investissement continu de la Banque CIBC dans les programmes destinés aux employés, y compris les possibilités de perfectionnement professionnel, les modalités de travail flexibles, les avantages complets en matière de santé et de bien-être et les initiatives de participation communautaire.

Le classement de la Banque CIBC au palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada fait suite à d'autres distinctions reçues cette année, parmi lesquelles :

Elle figure au premier rang au Canada pour l'égalité des sexes selon Equileap, et ce, pour la quatrième année consécutive

pour l'égalité des sexes selon Equileap, et ce, pour la quatrième année consécutive Le magazine Forbes l'a classée parmi les meilleures entreprises mondiales pour les femmes en 2024.

La Banque CIBC a reçu la certification PAIR Argent du Conseil canadien pour le commerce autochtone

La Banque CIBC a reçu le prix de la Réconciliation avec les peuples autochtones et le prix de l'Innovation du Programme du travail fédéral pour la deuxième année consécutive

La CIBC s'est classée au premier rang dans le bilan sur les banques du magazine Investment Executive en 2024

