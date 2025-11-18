TORONTO, le 18 nov. 2025 /CNW/ - La Banque CIBC est fière d'annoncer qu'elle a été reconnue comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada en 2026 par Mediacorp Canada Inc., marquant ainsi sa place dans cette liste réputée pendant 14 années consécutives. Ce concours annuel souligne les organisations qui montrent un engagement remarquable envers l'excellence sur le milieu de travail, le développement des employés et l'incidence sur la communauté.

« À la Banque CIBC, nos employés sont le fondement de notre succès, a déclaré Sandy Sharman, chef de groupe, Personnel, culture et marque à la Banque CIBC. Nous nous efforçons de créer un environnement où tous les membres de l'équipe peuvent s'épanouir, innover et faire une différence significative pour nos clients, les membres d'équipe et les communautés. Cette reconnaissance reflète nos investissements continus destinés à notre équipe et pour renforcer une culture axée sur la raison d'être, connectée et inclusive. »

Cette reconnaissance reflète l'engagement de la Banque CIBC à habiliter les employés grâce à des programmes solides de perfectionnement professionnel, à des possibilités de mentorat, à des avantages complets en matière de santé et de bien-être et à des initiatives qui renforcent la participation communautaire et leadership.

Le classement de la Banque CIBC au palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada fait suite à d'autres distinctions reçues cette année, parmi lesquelles :

La Banque CIBC a été nommée lauréate du prix Catalyst 2025 en reconnaissance de son engagement envers l'équité entre les sexes et l'inclusion au travail.

La Banque CIBC a reçu la certification Argent du Conseil canadien pour le commerce autochtone pour son soutien et sa collaboration avec les collectivités autochtones.

La Banque CIBC a été reconnue comme milieu de travail exemplaire pour l'inclusion des personnes handicapées en 2025.

La Banque CIBC a été classée au premier rang par les conseillers financiers pour la dixième année consécutive dans le bilan sur les banques du magazine Investment Executive de 2025.

La Banque CIBC a remporté le prix de la « meilleure initiative alimentée par l'IA » par The Digital Banker pour la seconde année consécutive en 2025.

