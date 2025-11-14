TORONTO, le 14 nov. 2025 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) - Gestion d'actifs CIBC inc. a annoncé aujourd'hui des changements aux responsabilités de gestion de portefeuille du Mandat privé de revenu fixe canadien CIBC, qui entreront en vigueur le 15 décembre 2025. Ces responsabilités seront assumées par les conseillers ou les sous-conseillers en valeurs suivants :

Fonds Responsabilités de gestion de portefeuille Mandat privé de revenu fixe canadien CIBC Gestion d'actifs CIBC inc. Devlin Capital Inc. Canso Investment Counsel Ltd.

Grâce à l'ajout de Devlin Capital Inc. à titre de sous-conseiller, sa grande expertise en matière de titres à revenu fixe constituera un précieux complément pour le Mandat et appuiera l'engagement de Gestion d'actifs CIBC à offrir de solides résultats à la clientèle.

SOURCE CIBC

Pour plus de renseignements: Personne-ressource de la Banque CIBC pour les médias : Demandes de renseignements des médias : Stephanie Marcus, Communications et affaires publiques CIBC, 416-643-6358, [email protected]