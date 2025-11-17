TORONTO, le 17 nov. 2025 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) - Gestion de placements CIBC Inc. a annoncé aujourd'hui le lancement des nouveaux Portefeuilles à date de retraite cible CIBC, une gamme de portefeuilles de placements institutionnels gérés par des professionnels et conçus pour aider les Canadiens à épargner pour la retraite en toute confiance.

Chaque portefeuille est adapté aux besoins des participants aux régimes de retraite canadiens tout au long de leur parcours de placement et est géré par l'équipe de gestion de placements expérimentée de la Banque CIBC. La gamme comprend neuf solutions de portefeuille alignées sur les horizons de placement en vue de retraite par tranches de cinq ans, ainsi qu'un portefeuille de revenu de retraite spécialisé pour soutenir les participants tout au long de leur parcours de retraite.

La gamme de Portefeuilles à date de retraite cible comprend :

Portefeuille à date de retraite cible 2065 CIBC

Portefeuille à date de retraite cible 2060 CIBC

Portefeuille à date de retraite cible 2055 CIBC

Portefeuille à date de retraite cible 2050 CIBC

Portefeuille à date de retraite cible 2045 CIBC

Portefeuille à date de retraite cible 2040 CIBC

Portefeuille à date de retraite cible 2035 CIBC

Portefeuille à date de retraite cible 2030 CIBC

Portefeuille à date de retraite cible 2025 CIBC

Portefeuille revenu de retraite CIBC

« Gestion d'actifs CIBC est fière d'offrir une solution qui soutient les Canadiens tout au long de leur parcours de planification de la retraite », a déclaré Doug MacDonald, premier vice-président et chef mondial, Distribution, Gestion d'actifs CIBC. « Ces portefeuilles ont été conçus en tenant compte des investisseurs canadiens, en tirant parti d'approches et de combinaisons d'actifs novatrices qui reflètent les régimes de retraite et d'épargne locaux pour aider les participants au régime à rester sur la bonne voie vers l'atteinte de leurs objectifs à long terme. »

Les portefeuilles présentent une trajectoire d'ajustement progressif, élaborée en collaboration avec American Century Investments, conçu pour refléter les besoins en matière de retraite au Canada et pour répondre aux exigences relatives aux FERR. La trajectoire d'ajustement progressif met l'accent sur la croissance au cours des premières années et devient graduellement plus stable à mesure que les participants au régime approchent de la retraite. Chaque portefeuille combine l'accès aux marchés privés et publics grâce à une gestion active et passive, soutenue par un cadre de gouvernance rigoureux.

« Les responsables de régimes de retraite à cotisations déterminées veulent savoir que les participants ont accès à des solutions faciles à comprendre, gérées par des professionnels et conçues pour le long terme », a déclaré Sergio De Rango, vice-président, Développement des affaires institutionnelles, Gestion d'actifs CIBC. « Avec les Portefeuilles à date de retraite cible CIBC, nous offrons aux participants un parcours simple vers l'épargne-retraite qui s'adapte à leurs besoins à chaque étape de leur vie. »

Pour en savoir plus sur les nouveaux Portefeuilles à date de retraite cible CIBC, consultez le site https://www.cibc.com/fr/asset-management/institutional/investment-solutions/target-date.html.

Divulgations

Les fonds sont des fonds assortis d'une dispense de prospectus et ne sont pas assujettis aux mêmes exigences réglementaires que les fonds d'investissement offerts au public par voie de prospectus. Le présent document ne fait pas partie d'une notice d'offre et ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de titres d'un fonds. Pareille offre ou sollicitation ne peut être faite que par l'intermédiaire et selon les exigences des modalités de la convention de souscription et de la notice d'offre confidentielle du fonds (collectivement, les « documents d'offre ») et des actes constitutifs des fonds.

Les renseignements ou analyses concernant les caractéristiques actuelles des fonds ou la façon dont le gestionnaire de portefeuille gère les fonds ne constituent pas une analyse d'objectifs ou de stratégies de placements importants, mais uniquement une analyse des caractéristiques actuelles ou de la façon d'appliquer les stratégies et d'atteindre les objectifs de placement, et peuvent changer sans préavis.

Ce document vise à donner des renseignements généraux et ne constitue aucunement des conseils financiers, fiscaux, juridiques, comptables ou de placement. Il ne doit être considéré ni comme des prévisions sur le rendement futur des marchés ni comme une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente des titres mentionnés. La situation personnelle de chacun et la conjoncture doivent être prises en compte dans une saine planification des placements. Toute personne voulant utiliser les renseignements contenus dans le présent document doit d'abord consulter son conseiller. Le présent document et son contenu ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit de Gestion d'actifs CIBC inc.

MD Le logo CIBC et « Gestion d'actifs CIBC » sont des marques déposées de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (la Banque CIBC), utilisées sous licence.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

À propos de Gestion d'actifs CIBC

Gestion d'actifs CIBC inc. (GACI), filiale de la Banque CIBC spécialisée dans la gestion d'actifs, offre une gamme de services et de solutions de gestion de placements de qualité supérieure destinés aux investisseurs institutionnels et de détail. L'offre de GACI comprend une plateforme complète de fonds communs de placement, des solutions stratégiques de portefeuille sous gestion, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers à valeur nette élevée, ainsi que des services de gestion de portefeuille pour les clients institutionnels. En raison de ses biens administrés qui dépassaient 268 G$ canadiens au 30 septembre 2025, GACI est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs au Canada.

*Actifs sous gestion en date du 30 septembre 2025. Ce chiffre comprend 50 G$ de mandats d'actifs multiples et d'actifs avec superposition de devises (montant nominal) et 45 G$ d'actifs gérés par des sous-conseillers tiers. Toutes les données sont exprimées en dollars canadiens.

SOURCE CIBC

Pour en savoir plus : Kira Smylie, Communications et affaires publiques CIBC, 416-980-2949 ou [email protected]