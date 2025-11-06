TORONTO, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Gestion d'actifs CIBC a annoncé aujourd'hui avoir reçu quatre prix lors des LSEG Lipper Fund Awards 2025.

Depuis plus de 30 ans, les prix LSEG Lipper Fund Awards récompensent les fonds d'investissement et les gestionnaires d'actifs qui ont excellé en fournissant un rendement ajusté au risque constamment solide par rapport à leurs pairs, et cette reconnaissance souligne l'engagement de Gestion d'actifs CIBC envers les investisseurs et la force de son équipe de gestion de portefeuille.

« Cette reconnaissance souligne le dévouement de longue date de notre équipe à soutenir ces fonds », a déclaré Éric Bélanger, président et chef de la direction, Gestion d'actifs CIBC inc. « Nous apprécions la confiance que nos conseillers et nos clients accordent à Gestion d'actifs CIBC et restons fermement concentrés sur la prestation de services et solutions de gestion de placements de qualité supérieure pour répondre aux besoins en constante évolution de nos clients. »

Gestion d'actifs CIBC a été récompensée pour les fonds suivants :

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan qui compte 14 millions clients institutionnels et clients dans les secteurs des Services bancaires personnels, des entreprises et du secteur public. Dans les domaines des Services bancaires personnels et PME, du Groupe Entreprises et Gestion des avoirs CIBC, ainsi que des marchés des capitaux, la Banque CIBC offre une gamme complète de conseils, de solutions et de services par l'entremise de son principal réseau de services bancaires numériques et de ses emplacements au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez des communiqués de presse continus et des renseignements additionnels sur la Banque CIBC à l'adresse https://www.cibc.com/fr/personal-banking.html.

À propos de Gestion d'actifs CIBC

Gestion d'actifs CIBC Inc. (GAC), la filiale de gestion d'actifs de la Banque CIBC, fournit une gamme de services et solutions de gestion de placements de qualité supérieure aux investisseurs de détail et institutionnels. Les offres de GAC comprennent : une plateforme complète de fonds communs de placement, des solutions de portefeuille gérées stratégiquement, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les clients à valeur nette élevée et la gestion de portefeuille institutionnel. GAC est l'une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs au Canada, comptant plus de 268 milliards de dollars d'actifs administrés en septembre 2025*.

À propos des prix LSEG Lipper Fund Awards

Les prix LSEG Lipper Fund Awards, décernés chaque année, mettent en lumière les fonds et les sociétés de fonds qui ont excellé en offrant un rendement ajusté au risque constamment fort par rapport à leurs pairs. Les prix LSEG Lipper Fund Awards sont fondés sur la notation Lipper Leader for Consistent Return, qui mesure la performance ajustée du risque, calculée sur 36, 60 et 120 mois. Le fonds ayant la valeur la plus élevée du Lipper Leader for Consistent Return (Effective Return) dans chaque catégorie admissible remporte le prix LSEG Lipper Fund Award. Pour en savoir plus, consultez lipperfundawards.com. Bien que LSEG fasse des efforts raisonnables pour assurer l'exactitude et la fiabilité des données utilisées pour calculer les prix, leur exactitude n'est pas garantie par LSEG Lipper.

*L'actif sous gestion (ASG) au 30 septembre 2025. Ce chiffre inclut 50 milliards de dollars en mandats multi-actifs et de superposition notionnelle de devises, ainsi que 45 milliards de dollars en actifs sous-conseillés par des tiers.

Prix LSEG Lipper Fund, ©2025 LSEG. Tous droits réservés. Utilisé sous licence.

Le Fonds de revenu fixe principal CIBC (série F) a reçu le prix Lipper Fund 2025 dans la catégorie Fonds de titres à revenu fixe principal plus canadiens pour la période de 3 ans terminée le 31 juillet 2025, sur un total de 23 fonds. Le rendement du fonds pour la période terminée le 30 septembre 2025 est le suivant : 4,2 % (1 an), 5,7 % (3 ans), 1,5 % (5 ans), N/A (10 ans) et 2,0 % (depuis la création le 28 octobre 2019), après déduction des frais.

Le Fonds de revenu fixe principal CIBC (série F) a reçu le prix Lipper Fund 2025 dans la catégorie Fonds de titres à revenu fixe principal plus canadiens pour la période de 5 ans terminée le 31 juillet 2025, sur un total de 20 fonds. Le rendement du fonds pour la période terminée le 30 septembre 2025 est le suivant : 4,2 % (1 an), 5,7 % (3 ans), 1,5 % (5 ans), N/A (10 ans) et 2,0 % (depuis la création le 28 octobre 2019), après déduction des frais.

Le Fonds mondial de petites capitalisations Renaissance (catégorie F) a reçu le prix Lipper Fund 2025 dans la catégorie Fonds d'actions mondiales de petites/moyennes capitalisations pour la période de 10 ans terminée le 31 juillet 2025, sur un total de 20 fonds. Le rendement du fonds pour la période terminée le 30 septembre 2025 est le suivant : -1,2 % (1 an), 13,2 % (3 ans), 6,6 % (5 ans), 10,2 % (10 ans) et 5,8 % (depuis la création le 31 janvier 2001), après déduction des frais.

Le Fonds de revenu à taux variable Renaissance (catégorie F) a reçu le prix Lipper Fund 2025 dans la catégorie Fonds de prêts à taux variable pour la période de 3 ans terminée le 31 juillet 2025, sur un total de 11 fonds. Le rendement du fonds pour la période terminée le 30 septembre 2025 est le suivant : 10,0 % (1 an), 9,9 % (3 ans), 7,2 % (5 ans), 5,5 % (10 ans) et 7,0 % (depuis la création le 16 septembre 2013), après déduction des frais.

Le présent document offre des renseignements généraux et ne vise aucunement à vous donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables, et il ne constitue ni une offre ni une sollicitation d'achat ou de vente des titres mentionnés.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent faire l'objet de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres charges. Veuillez lire le prospectus simplifié avant d'investir. Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié, composez le 1 888 888-3863. Vous pouvez également vous en procurer un exemplaire auprès de votre conseiller. Les renseignements ou analyses concernant les caractéristiques actuelles du fonds ou la façon dont le gestionnaire de portefeuille gère le fonds qui s'ajoutent aux renseignements figurant dans le prospectus ne constituent pas une analyse d'objectifs ou de stratégies de placements importants, mais uniquement une analyse des caractéristiques actuelles ou de la façon d'appliquer les stratégies et d'atteindre les objectifs de placement, et peuvent changer sans préavis. Les titres de fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts et ne sont pas garantis.

Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique au le 30 septembre 2025 et tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, des frais de distribution ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payable par un porteur qui auraient eu pour effet de réduire le rendement.

