TORONTO, le 28 août 2025 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a déclaré un dividende de 0,97 $ par action ordinaire pour le trimestre se terminant le 31 octobre 2025. Ce dividende sera versé le 28 octobre 2025 aux actionnaires dûment inscrits à la clôture du marché le 29 septembre 2025.

Actions privilégiées de catégorie A

Le conseil d'administration a également déclaré les dividendes par action suivants :

Pour le trimestre se terminant le 31 octobre 2025, payable le 28 octobre 2025 aux actionnaires dûment inscrits à la clôture du marché le 29 septembre 2025 :

Série 47 - 0,367375 $

Série 56 - 36,825000 $

Série 61 - 37,9522603 $

Pour le trimestre se terminant le 31 octobre 2025, payable le 14 octobre 2025 aux actionnaires dûment inscrits à la clôture du marché le 29 septembre 2025 :

Série 57 - 36,685000 $

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC à l'adresse https://www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

