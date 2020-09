Une équipe de conseillers en pleine expansion et des investissements dans l'inclusion économique aident les entrepreneurs à soutenir et à développer leur entreprise au sein d'une économie en évolution

TORONTO, le 30 sept. 2020 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle avait augmenté la taille de son équipe de conseillers en services bancaires aux entreprises au Canada afin d'aider les propriétaires d'entreprise à soutenir et à faire croître leur entreprise pendant la pandémie et au-delà de celle-ci, selon l'évolution de la conjoncture économique. La Banque CIBC continue également d'investir dans l'inclusion économique afin de promouvoir l'entrepreneuriat auprès des Canadiens de tous les milieux et de toutes les identités.

« Au début de la pandémie, les conversations portaient principalement sur l'allégement immédiat des flux de trésorerie, y compris le report des paiements sur les prêts aux entreprises, les marges de crédit et les cartes de crédit, a déclaré Andrew Turnbull, premier vice-président, Services bancaires aux entreprises à la Banque CIBC. Au cours des dernières semaines, la réflexion portait plutôt sur la reprise des activités et le rétablissement afin de faciliter la réalisation des ambitions à long terme et d'aider les entrepreneurs à s'adapter à leur nouvel environnement. »

La Banque CIBC a mis à la disposition de ses conseillers d'affaires des outils de premier plan pour aider les entrepreneurs pendant la pandémie, et lors de toutes les étapes de la croissance et du cheminement de leur entreprise, y compris le démarrage, la gestion des paiements, des flux de trésorerie et des impôts, le financement des activités et la transition de l'entreprise.

« Notre équipe spécialisée a travaillé en étroite collaboration avec des entrepreneurs et des professionnels tout au long de la pandémie afin de leur fournir des conseils d'expert et du soutien, et nous sommes déterminés à aider les entreprises canadiennes à surmonter l'incertitude », a ajouté M. Turnbull.

Les besoins des propriétaires d'entreprise passent de l'aide immédiate à la viabilité à long terme

Ce récent ajout de 80 spécialistes des services bancaires aux entreprises en Colombie-Britannique fait suite aux 200 autres employés ayant été ajoutés l'an dernier à l'échelle du Canada.

« Les entrepreneurs ont fait preuve d'une grande résilience et d'une capacité de s'adapter à un environnement en évolution rapide, a déclaré M. Turnbull. Au moment où la COVID-19 continue de mettre au défi de nombreuses entreprises, nous investissons dans des experts du monde des affaires pour aider les entrepreneurs à gérer les pressions à court terme tout en poursuivant leurs ambitions à long terme. »

Les conseillers de la Banque CIBC travaillent en étroite collaboration avec nos clients pour améliorer leur flux de trésorerie et leur donner accès aux programmes de prêts de la Banque CIBC et du gouvernement, favorisant ainsi une forte reprise. Les entrepreneurs et professionnels peuvent trouver les conseils, les solutions et les options de soutien de la Banque CIBC au cibc.com/business. Ils ont également accès à plus de 90 programmes d'aide aux entreprises offerts par le service de soutien en période de pandémie de COVID-19 de la Banque CIBC.

Soutien continu envers l'inclusion économique en entrepreneuriat

Au moment où les entrepreneurs se concentrent sur la reprise de leurs activités, la Banque CIBC appuie des initiatives qui favorisent la croissance inclusive des entreprises partout au Canada. Pour souligner le Mois de la PME, la Banque CIBC est fière de parrainer la deuxième série numérique annuelle Startup & Slay, organisée par How She Hustles, un réseau de femmes entrepreneures et dirigeantes d'horizons divers. La série met en vedette sept femmes et une personne non binaire à la tête d'entreprises en démarrage ou en pleine expansion au Canada. La Banque CIBC, fière partenaire de How She Hustles depuis 2018, est heureuse d'accueillir en novembre un séminaire national faisant la promotion du réseau qui mettra l'accent sur la croissance des entreprises.

La Banque CIBC s'est également associée au gouvernement du Canada pour lancer le tout premier Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires, qui aidera les entreprises dirigées par des noirs de partout au Canada à se remettre de la pandémie et à faire croître leurs entreprises.

« La diversité et l'entrepreneuriat représentent l'épine dorsale de l'économie de notre pays, et le fait de favoriser un milieu des affaires plus inclusif favorisera une reprise économique plus vigoureuse pour nous tous », a conclu M. Turnbull.

