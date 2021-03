TORONTO, le 8 mars 2021 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a été nommée chef de file au Canada en matière d'égalité des sexes et classée au 19e rang mondial dans le quatrième rapport annuel d'Equileap intitulé Gender Equality Global Report & Ranking.

Equileap, un important fournisseur de données et de renseignements sur l'égalité des sexes, présente les 100 entreprises qui obtiennent les meilleurs résultats à l'échelle mondiale, sur des questions précises allant de la parité salariale et de la représentation des sexes à tous les niveaux d'une entreprise aux congés parentaux payés et aux politiques contre le harcèlement sexuel. La recherche d'Equileap portait sur les mesures d'égalité entre les sexes telles que pratiquées par près de 4 000 entreprises dans 23 marchés en fonction de 19 critères approfondis à l'échelle mondiale.

« Cette reconnaissance souligne les progrès que nous avons réalisés pour promouvoir un leadership paritaire et faire de l'inclusion une pierre angulaire de la culture de notre banque », a déclaré Sandy Sharman, chef de groupe, Personnel, culture et marque à la Banque CIBC. Nous sommes déterminés à appuyer et à mettre en œuvre des mesures qui font progresser l'égalité des sexes, ce qui contribue au succès de notre entreprise et nous aide à concrétiser les ambitions de nos clients. »

La Banque CIBC s'est engagée à assurer l'équilibre entre les sexes au sein de son effectif, y compris au niveau de la haute direction, dans les postes de cadres supérieurs et dans les conseils d'administration. Cette démarche est appuyée par des objectifs en matière de talents, accompagnés d'un suivi et de rapports sur le genre, d'une structure de rémunération non genrée et de politiques organisationnelles sur les congés parentaux, le harcèlement sexuel et le travail flexible.

À l'heure actuelle, les femmes représentent 40 % des membres du comité de direction de la Banque CIBC et 40 % des membres du conseil d'administration de la Banque CIBC. À l'occasion de l'élection des administrateurs proposés à l'assemblée annuelle de la Banque CIBC le 8 avril 2021, le conseil d'administration de la Banque CIBC sera composé à 50 % de femmes, et Katherine Stevenson en sera la présidente.

En plus de faire progresser l'équilibre entre les sexes à l'interne, la Banque CIBC a pris plusieurs engagements publics en vue de bâtir une société plus équitable et durable, d'appuyer les organisations externes qui investissent dans la réussite des femmes et d'offrir des solutions adaptées aux clientes, ce dont il est question ci-dessous.

Engagements publics :

La Banque CIBC est signataire des Principes d'autonomisation des femmes des Nations Unies, de la Charte pour les femmes dans la finance du Royaume-Uni, de l'Accord Catalyst, de la déclaration commune d'intention des investisseurs par le 30% Club et des Principes pour l'investissement responsable (PRI) appuyés par les Nations Unies. La Banque CIBC est également membre de la Coalition canadienne pour une bonne gouvernance, de l'Association canadienne des investisseurs obligataires et de l'Association pour l'investissement responsable (AIR).

Gestion d'actifs CIBC est fière de compter parmi les signataires fondateurs de la Déclaration des investisseurs canadiens sur la diversité et l'inclusion de l'Association pour l'investissement responsable (AIR), qui réaffirme nos engagements publics à intégrer l'inclusion dans les processus de placement et à faire part des initiatives en cours pour éliminer les obstacles auxquelles font face les membres de l'équipe.

Engagement envers les organismes communautaires :

La Banque CIBC collabore avec des organismes qui répondent aux besoins uniques des femmes et établit des partenariats avec eux, notamment :

Le Projet prospérité, un organisme sans but lucratif fondé pour atténuer l'incidence de la pandémie de COVID-19 sur les Canadiennes qui en subissent les conséquences de manière disproportionnée;



StandUp Ventures, une entreprise de financement de démarrage qui investit dans des entreprises dirigées par des femmes;



le Conseil canadien pour le commerce autochtone, en tant que bailleur de fonds fondateur de l'Indigenous Women Entrepeneurship Fund.

La Banque CIBC agit à titre de commanditaire et de donateur pour plusieurs organismes qui appuient l'avancement des femmes, parmi lesquels Women in Capital Markets, Catalyst, Hackergal et le Jean Augustine Centre for Young Women's Empowerment.

Empowerment. La Banque CIBC a récemment célébré son 25e anniversaire de soutien à la Fondation canadienne des femmes. Cette année, le soutien vise à aider les femmes handicapées à se sortir de la pauvreté grâce à des programmes de développement des compétences, de mentorat et de formation professionnelle.

Engagement envers les clients :

La Banque CIBC offre des conseils et des outils adaptés pour aider les femmes à mener à bien leurs ambitions et offre de la formation à tous les membres de l'équipe en contact avec les clients pour les aider à déceler et à éliminer les préjugés inconscients.

Dans le cadre de la Journée internationale des femmes 2021, la Banque CIBC organise un webinaire en direct (en anglais et en français) pour aider les femmes à améliorer leur bien-être financier en cette période d'incertitude et dans l'avenir.

En 2018, la Banque CIBC a annoncé l'émission pour les investisseurs institutionnels des premières obligations sociales au Canada à mettre l'accent sur les entreprises qui font preuve d'un engagement démontré à l'égard de la promotion des femmes aux postes de direction.

En plus du classement Equileap, la Banque CIBC a récemment été nommée à l'indice d'égalité des sexes de Bloomberg pour la sixième année consécutive et reconnue comme l'un des meilleurs employeurs pour la diversité au Canada pour la 11e année consécutive.

Pour en savoir plus sur l'engagement de la Banque CIBC envers l'équilibre des genres dans les postes de direction, consultez notre plus récent Rapport sur la durabilité.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, de ses emplacements dans tout le Canada et de ses bureaux aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements sur la Banque CIBC au https://www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

