TORONTO, le 9 déc. 2022 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui qu'elle offre une réduction de 2 % sur ses actions ordinaires émises sur le capital autorisé dans le cadre du Régime d'investissement à l'intention des actionnaires de la Banque CIBC (le « régime »).

Conformément au régime, la Banque CIBC offre l'Option de réinvestissement des dividendes aux résidents canadiens et l'Option de dividendes en actions aux résidents des États-Unis, ce qui permet respectivement de réinvestir les dividendes sur les actions ordinaires et les actions privilégiées de la Banque CIBC sous forme d'actions ordinaires de la Banque CIBC au lieu de recevoir un dividende en espèces. Les actionnaires qui sont des résidents canadiens peuvent également acheter des actions ordinaires supplémentaires en vertu de l'Option d'achat d'actions.

Les actions ordinaires émises en vertu de l'Option de réinvestissement des dividendes et de l'Option de dividendes en actions seront émises sur le capital autorisé au cours moyen du marché (selon la définition du régime) réduit de 2 %. La réduction ne s'appliquera pas aux actions ordinaires achetées en vertu de l'Option d'achat d'actions du régime. Ce changement prendra effet à compter des dividendes payables le 27 janvier 2023 aux porteurs d'actions ordinaires et d'actions privilégiées inscrits à la fermeture des bureaux le 28 décembre 2022, et se prolongera jusqu'à nouvel ordre. Auparavant, les actions ordinaires reçues par les participants en vertu du régime étaient émises sur le capital autorisé sans réduction du cours moyen du marché.

Pour ce qui est des participants actuels au régime, la réduction s'appliquera automatiquement au réinvestissement de leurs dividendes à la date de paiement des dividendes du 27 janvier 2023. Les actionnaires inscrits résidant au Canada ou aux États-Unis qui souhaitent adhérer au régime peuvent obtenir un formulaire d'inscription auprès de l'agent de la Banque CIBC, la Société de fiducie TSX (tél. : 416 682-3860 de Toronto; 1 800 258-0499 partout ailleurs au Canada ou aux États-Unis; ou par courriel à [email protected]). Les propriétaires réels d'actions ou les actionnaires non inscrits admissibles doivent communiquer avec leur institution financière ou leur courtier pour obtenir de plus amples renseignements sur l'inscription au régime.

Afin d'assurer une participation à temps pour la date de paiement des dividendes du 27 janvier 2023, la Société de fiducie TSX doit recevoir les formulaires d'inscription des actionnaires inscrits avant la fermeture des bureaux le 19 décembre 2022. Les propriétaires réels d'actions ou les actionnaires non inscrits admissibles doivent communiquer avec leur institution financière ou leur courtier bien avant la date susmentionnée pour obtenir des instructions concernant l'inscription au régime.

Les participants actuellement inscrits au régime qui préféreraient recevoir un dividende en espèces au lieu de réinvestir leurs dividendes à compter du 27 janvier 2023 doivent remettre un avis écrit à la Société de fiducie TSX à l'adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 19 décembre 2022. Les propriétaires réels d'actions ou les actionnaires non inscrits au régime admissibles qui préféreraient recevoir un dividende en espèces plutôt que de réinvestir leurs dividendes le 27 janvier 2023 ou après cette date doivent communiquer avec leur institution financière ou leur courtier pour obtenir des instructions sur la façon de mettre fin à leur participation au régime avant le 19 décembre 2022.

Il est possible d'obtenir un exemplaire de la circulaire d'offre du régime décrivant les modalités applicables au régime sur le site www.cibc.com, dans la section des Relations avec les investisseurs, ou sur le site de l'agent à l'adresse www.tsxtrust.com. Vous pouvez également envoyer un courriel à l'agent, à l'adresse [email protected].

