TORONTO, le 28 août 2025 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui son intention de racheter ses billets avec remboursement de capital à recours limité de série 1 d'une valeur totale de 750 millions de dollars (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité [FPUNV]) portant intérêt à 4,375 % (titres secondaires) (les « billets »). Conformément à leurs modalités, les billets seront rachetés à 100 % de leur montant du capital au 29 septembre 2025 plus les intérêts courus et impayés jusqu'à la date de rachat, exclusivement. L'intérêt sur les billets cessera de courir à compter de la date de rachat.

En ce qui concerne l'émission des billets, la Banque CIBC rachètera la totalité de ses 750 000 actions privilégiées de catégorie A à taux fixe et à dividende non cumulatif de cinq ans de série 53 (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité [FPUNV] détenues par la Société de fiducie Computershare du Canada à titre de fiduciaire de la Fiducie à recours limité des BCRL de la Banque CIBC.

Le rachat sera financé à même les fonds généraux de la Banque CIBC. Un avis a été envoyé aux porteurs des billets inscrits, conformément aux modalités énoncées dans l'acte de fiducie des billets.

