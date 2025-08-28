TORONTO, le 28 août 2025 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) a annoncé aujourd'hui son intention de racheter aux fins d'annulation jusqu'à 20 millions d'actions ordinaires dans le cours normal des activités, sous réserve de l'approbation de la Bourse de Toronto (TSX). Les actions ordinaires qui peuvent être rachetées aux fins d'annulation représentent environ 2,2 % des actions ordinaires en circulation au 31 juillet 2025.

La Banque CIBC déposera un avis d'intention auprès de la Bourse de Toronto aux fins de cette offre, laquelle commencerait à la suite de l'approbation de cet avis par la Bourse de Toronto et se poursuivrait pendant un maximum d'un an.

L'offre publique de rachat dans le cours normal des activités donnera à la Banque CIBC plus de souplesse dans la gestion de sa situation de capital et générera de la valeur pour les actionnaires.

Les rachats seraient effectués par l'intermédiaire des services de la Bourse de Toronto, d'autres systèmes de négociation parallèles au Canada ou de la Bourse de New York, conformément aux exigences réglementaires applicables. La Banque CIBC peut établir périodiquement un programme automatique en vertu duquel son courtier, Marchés des capitaux CIBC, rachèterait les actions de la Banque CIBC dans le cadre de l'offre, selon certains critères définis par la Banque CIBC. Le prix que la Banque CIBC paiera pour les actions ordinaires achetées dans le cadre de l'offre sera le prix courant du marché au moment de l'achat.

La précédente offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la Banque CIBC concernant l'achat d'un maximum de 20 millions d'actions ordinaires a commencé le 10 septembre 2024 et a pris fin le 31 juillet 2025, à la suite du rachat et de l'annulation de la totalité des 20 millions d'actions ordinaires à un prix moyen de 87,79 $ par action, pour un montant total de 1,8 milliard de dollars.

AVIS CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS : De temps à autre, nous formulons des énoncés prospectifs écrits ou oraux au sens de certaines lois en matière de valeurs mobilières, y compris dans le présent communiqué, dans d'autres documents déposés auprès d'organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, et dans d'autres communications. Ces énoncés prospectifs comprennent notamment, mais sans s'y limiter, des énoncés sur les rachats pouvant être effectués en vertu de notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités, ainsi que sur notre situation financière, nos priorités, nos cibles, nos objectifs permanents, nos stratégies et nos perspectives. Ces énoncés sont par nature assujettis à des risques et à des incertitudes qui peuvent être d'ordre général ou spécifique. Divers facteurs, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus dans les énoncés prospectifs, notamment la conjoncture du milieu des affaires et de l'économie mondiale, les changements apportés aux lignes directrices relatives aux fonds propres pondérés en fonction du risque et leur interprétation, et les modifications à la politique monétaire et économique. Nous ne nous engageons à mettre à jour aucun énoncé prospectif, sauf si la loi l'exige.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et des activités de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.

SOURCE Banque CIBC - Relations avec les investisseurs

Pour tout complément d'information : Relations avec les investisseurs : Jason Patchett, 416 980-8691, [email protected]; Communications financières et Communications avec les investisseurs : Erica Belling, 416 594-7251, [email protected]