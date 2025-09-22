/ NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE FLUX D'ACTUALITÉ AMÉRICAINS ET NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS /

Le supplément au prospectus, le prospectus préalable de base correspondant et toute modification apportée à celui-ci dans le cadre de cette offre seront consultables sur SEDAR+ dans un délai de deux jours ouvrables.

TORONTO, le 22 sept. 2025 /CNW/ - CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) annonce aujourd'hui une offre publique nationale de 450 millions de dollars en billets de capital à recours limité à 5,898 % de série 8 (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité, « NVCC ») (titre secondaire) (les « LRCN »). Les LRCN seront vendus à certains investisseurs institutionnels par l'entremise d'un syndicat de courtiers dirigé par Marchés des capitaux CIBC.

Les LRCN seront émis au prix de 1 000 $ par billet et porteront intérêt à un taux annuel de 5,898 %, payable semestriellement, pour la période initiale se terminant le 28 janvier 2031 (exclusivement). Par la suite, le taux d'intérêt sur les LRCN sera réinitialisé tous les cinq ans à un taux égal au rendement en vigueur sur cinq ans du gouvernement du Canada, plus 3,113 %. Les LRCN arriveront à maturité le 28 janvier 2086. La date de clôture prévue de l'offre est le 29 septembre 2025.

Dans le cadre de l'émission des LRCN, la CIBC émettra des actions privilégiées de catégorie A à taux fixe non cumulatif de 5 ans de série 63 (NVCC) (les « actions de série 63 ») qui seront détenues par Computershare Trust Company of Canada à titre de fiduciaire de CIBC LRCN Limited Recourse Trust (la « fiducie à recours limité »). En cas de non-paiement des intérêts ou du principal des LRCN à l'échéance, le recours de chaque détenteur de LRCN sera limité à la part proportionnelle de ce détenteur dans les actifs de la fiducie à recours limité détenus à l'égard des LRCN, qui se composera d'actions de série 63, sauf dans des circonstances limitées.

La Banque CIBC peut racheter les LRCN au cours de la période allant du 28 décembre au 28 janvier inclusivement, à compter du 28 décembre 2030 et tous les cinq ans par la suite, avec l'approbation écrite préalable du surintendant des institutions financières (Canada), en tout ou en partie sur préavis d'au moins dix jours et d'au plus 60 jours.

Le produit net de la vente des LRCN à la Banque CIBC sera utilisé aux fins générales de l'entreprise, ce qui peut inclure le rachat de titres de capital en circulation de la Banque CIBC et/ou le remboursement d'autres passifs en circulation de la Banque CIBC.

Les LRCN seront offerts au moyen d'un supplément de prospectus au prospectus préalable simplifié de base de la banque daté du 20 septembre 2024, qui sera déposé le ou vers le 23 septembre 2025 auprès des commissions des valeurs mobilières et d'autres autorités réglementaires similaires dans chacune des provinces et territoires du Canada.

L'accès au supplément au prospectus, au prospectus préalable de base correspondant et à toute modification apportée à celui-ci dans le cadre de cette offre est fourni conformément à la législation sur les valeurs mobilières relative aux procédures d'accès à un supplément au prospectus préalable, à un prospectus préalable de base et à toute modification apportée à celui-ci. Le supplément au prospectus, le prospectus préalable de base et toute modification apportée à celui-ci dans le cadre de cette offre seront consultables dans un délai de deux jours ouvrables à l'adresse www.sedarplus.com.

Une copie électronique ou papier du supplément au prospectus préalable, du prospectus préalable de base correspondant et de toute modification apportée aux documents peut être obtenue, sans frais, auprès de CIBC World Markets Inc., en appelant le 416-594-8515 ou par courriel adressé à [email protected], en fournissant une adresse électronique ou une adresse, selon le cas.

Les LRCN n'ont pas été et ne seront pas enregistrés aux États-Unis en vertu du Securities Act de 1933 des États-Unis, tel que modifié (« Securities Act »), ni des lois sur les valeurs mobilières de tout État des États-Unis et ne peuvent être offerts, vendus ou livrés, directement ou indirectement aux États-Unis ou à une « personne américaine » (au sens du règlement S du Securities Act), ni pour le compte ou au bénéfice de celle-ci, en l'absence d'enregistrement en vertu du Securities Act ou d'une dispense applicable aux exigences d'enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une invitation à acheter ou à souscrire des titres aux États-Unis ou dans toute autre juridiction où une telle offre est illégale.

