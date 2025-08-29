TORONTO, le 29 août 2025 /CNW/ - Robert Sedran, premier vice-président à la direction et chef des services financiers de la Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM), prendra la parole à l'occasion de la Barclays Global Financial Services Conference de 2025, le mardi 9 septembre 2025. M. Sedran doit prendre la parole à 9 h 45 (HE).

Les parties intéressées pourront accéder en direct à la webdiffusion audio à l'adresse https://www.cibc.com/ca/investor-relations/exctv-prsntatns-wbcsts.html. Une version archivée de la webdiffusion audio sera accessible au même endroit.

Pour tout complément d'information : Relations avec les investisseurs : Jason Patchett, 416 980-8691, [email protected]; Communications financières et Communications avec les investisseurs : Erica Belling, 416 594-7251, [email protected]