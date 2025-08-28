La Banque CIBC annonce ses résultats du troisième trimestre de 2025

TORONTO, le 28 août 2025 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du troisième trimestre clos le 31 juillet 2025.

Points saillants du troisième trimestre



T3 2025 T3 2024 T2 2025 Variation

d'un exercice

à l'autre Variation

d'un

trimestre à

l'autre Produits 7 254 M$ 6 604 M$ 7 022 M$ +10 % +3 % Résultat net comme présenté 2 096 M$ 1 795 M$ 2 007 M$ +17 % +4 % Résultat net ajusté1 2 104 M$ 1 895 M$ 2 016 M$ +11 % +4 % Résultat avant impôt et provisions ajusté1 3 289 M$ 2 939 M$ 3 214 M$ +12 % +2 % Résultat dilué par action comme présenté 2,15 $ 1,82 $ 2,04 $ +18 % +5 % Résultat dilué par action ajusté1 2,16 $ 1,93 $ 2,05 $ +12 % +5 % Rendement des capitaux propres (RCP) applicables aux

porteurs d'actions ordinaires comme présenté2 14,2 % 13,2 % 13,8 %

RCP ajusté1 14,2 % 14,0 % 13,9 % Marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen2, 3 1,58 % 1,50 % 1,54 %

Marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen

(non détenu à des fins de négociation)2, 3 1,94 % 1,84 % 1,88 %

Ratio des fonds propres de première catégorie sous forme

d'actions ordinaires4 13,4 % 13,3 % 13,4 %



Les résultats du troisième trimestre de 2025 ont été touchés par l'élément d'importance suivant qui a donné lieu à une incidence négative de 0,01 $ par action :

un montant de 11 M$ (8 M$ après impôt) au titre de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions.

Notre ratio des fonds propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires4 s'est établi à 13,4 % au 31 juillet 2025, comparativement à 13,4 % à la fin du trimestre précédent. Au 31 juillet 2025, le ratio de levier4 et le ratio de liquidité à court terme4 de la Banque CIBC étaient respectivement de 4,3 % et 127 %.

« Nous avons dégagé un rendement financier robuste au troisième trimestre de 2025 en continuant de mettre en œuvre notre stratégie client, en insufflant un nouvel élan à nos entreprises, en générant des résultats diversifiés de haute qualité et en offrant un rendement supérieur à nos actionnaires, a déclaré Victor G. Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC. Dans un contexte dynamique, nous continuons de profiter de la gestion proactive et rigoureuse de nos activités, de notre situation de fonds propres avantageuse et de la solidité de notre bilan. Grâce à l'interconnexion de notre équipe à l'échelle de la banque, nous tirons parti des investissements stratégiques réalisés notamment dans le personnel, les plateformes, la technologie et l'intelligence artificielle pour respecter nos engagements envers nos clients et créer une valeur durable pour l'ensemble de nos parties prenantes. »

1) Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions, y compris un rapprochement quantitatif des mesures conformes aux PCGR comme présentées et des charges autres que d'intérêts ajustées et du résultat net ajusté, aux pages 4 à 8, et du résultat avant impôt et provisions ajusté, à la page 9. 2) Certaines informations supplémentaires sur ces mesures financières ont été intégrées par renvoi et peuvent être consultées dans la section Glossaire du Rapport aux actionnaires du troisième trimestre de 2025, lequel se trouve sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com. 3) Les soldes moyens correspondent à la moyenne pondérée des soldes de clôture quotidiens. 4) Les ratios de fonds propres sont calculés conformément à la ligne directrice Normes de fonds propres (NFP) du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) et le ratio de levier, conformément à la ligne directrice Exigences de levier du BSIF, ces deux lignes directrices étant fondées sur le cadre normatif du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB). Se reporter aux sections Gestion des fonds propres et Risque de liquidité du Rapport aux actionnaires du troisième trimestre de 2025, lequel se trouve sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com, pour plus de précisions.

Rendement de nos activités essentielles

Services bancaires personnels et PME, région du Canada1 a enregistré un résultat net de 812 M$ au troisième trimestre, en hausse de 119 M$, ou 17 %, par rapport à celui du troisième trimestre il y a un an, du fait surtout de l'accroissement des produits, en partie contrebalancé par l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes sur créances et la hausse des charges autres que d'intérêts. Le résultat avant impôt et provisions ajusté2 s'est chiffré à 1 551 M$, en hausse de 241 M$ par rapport à celui du troisième trimestre il y a un an, la progression des produits ayant été contrebalancée en partie par l'augmentation des charges autres que d'intérêts ajustées2. La progression des produits s'explique essentiellement par la hausse de la marge d'intérêts nette et la croissance des volumes. L'augmentation des charges autres que d'intérêts ajustées2 découle principalement de la hausse des dépenses liées à la technologie et à d'autres initiatives stratégiques, et des salaires du personnel.

Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région du Canada1 a enregistré un résultat net de 598 M$ au troisième trimestre, en hausse de 97 M$, ou 19 %, par rapport à celui du troisième trimestre il y a un an, en raison essentiellement de l'accroissement des produits, contrebalancé en partie par l'augmentation des charges autres que d'intérêts. Le résultat avant impôt et provisions ajusté2 s'est chiffré à 844 M$, en hausse de 114 M$ par rapport à celui du troisième trimestre il y a un an, la progression des produits ayant été contrebalancée en partie par l'augmentation des charges autres que d'intérêts. Les produits de Groupe Entreprises ont augmenté par rapport à ceux de la période correspondante de l'exercice précédent en lien avec la croissance des volumes et les marges positives. Les produits de Gestion des avoirs ont augmenté en lien avec la progression des produits tirés des honoraires, attribuable aux soldes moyens plus élevés des biens sous gestion et des biens administrés sous l'effet de l'appréciation des marchés, l'augmentation de la marge d'intérêts nette et la hausse des produits tirés des commissions liée à l'intensification des activités des clients. L'augmentation des charges est surtout attribuable à la hausse de la rémunération liée au rendement, à l'augmentation des dépenses liées à la technologie et à d'autres initiatives stratégiques, ainsi qu'à la progression des salaires du personnel.

Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région des États-Unis1 a enregistré un résultat net de 254 M$ (186 M$ US) au troisième trimestre, en hausse de 38 M$ (27 M$ US ou 17 %) par rapport à celui du troisième trimestre il y a un an, du fait essentiellement de la progression des produits et la baisse de la dotation à la provision pour pertes sur créances, en partie contrebalancées par l'augmentation des charges autres que d'intérêts. Le résultat avant impôt et provisions ajusté2 s'est chiffré à 344 M$ (252 M$ US), en hausse de 23 M$ (17 M$ US ou 7 %) par rapport à celui du troisième trimestre il y a un an, car l'accroissement des produits a été plus important que l'augmentation des charges autres que d'intérêts ajustées2. Les produits de Groupe Entreprises ont augmenté, en raison essentiellement de l'accroissement du volume. Les produits de Gestion des avoirs ont augmenté en lien principalement avec la hausse de la marge d'intérêts nette et la progression des produits tirés des honoraires, attribuable aux soldes moyens plus élevés des biens sous gestion sous l'effet de l'appréciation des marchés. Les charges autres que d'intérêts ajustées2 ont augmenté, en raison surtout de la progression de la rémunération liée au rendement et des salaires du personnel.

Marchés des capitaux1 a présenté un résultat net de 540 M$ au troisième trimestre, en hausse de 251 M$, ou 87 %, par rapport à celui du troisième trimestre il y a un an, ce qui est principalement le fait de l'accroissement des produits, en partie contrebalancé par la hausse des charges autres que d'intérêts et l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes sur créances. Le résultat avant impôt et provisions ajusté2 a progressé de 221 M$, ou 39 %, par rapport à celui du troisième trimestre il y a un an, en raison de la hausse des produits de nos secteurs Marchés CIBC, réseau mondial, Services financiers aux entreprises et services de Banque d'investissement. Les produits de Marchés CIBC, réseau mondial ont augmenté en lien avec la croissance des produits tirés des activités de financement et la hausse des produits tirés de la négociation de titres à revenu fixe. Les produits de Services financiers aux entreprises et services de Banque d'investissement ont augmenté sous l'effet de l'intensification des activités de prise ferme et des activités de services consultatifs, ainsi que de l'accroissement des produits tirés des services financiers aux entreprises. Les charges ont augmenté en lien avec la progression de la rémunération liée au rendement et des salaires du personnel, et la hausse des dépenses liées à la technologie et à d'autres initiatives stratégiques.

Qualité du crédit

La dotation à la provision pour pertes sur créances a été de 559 M$, en hausse de 76 M$ comparativement à celle du trimestre correspondant de l'exercice précédent. La dotation à la provision pour pertes sur prêts productifs a été comparable à celle du trimestre correspondant de l'exercice précédent. Une évolution défavorable de nos perspectives économiques a été compensée en partie par une migration du crédit avantageuse au trimestre considéré. La dotation à la provision pour pertes sur prêts douteux a augmenté en lien avec une hausse de la dotation à la provision dans Services bancaires personnels et PME, région du Canada, et Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région des États-Unis.

Voici quelques-unes des principales réalisations de notre banque au troisième trimestre de 2025 :

La Banque CIBC a lancé l'IA CIBC, sa plateforme d'intelligence artificielle (IA) générative interne, à l'échelle de l'entreprise afin de stimuler davantage la productivité dans l'ensemble de son organisation et de permettre à ses employés de mettre en œuvre la stratégie client de la banque.

La Banque CIBC a remporté le prix de la meilleure utilisation de l'IA pour l'expérience client lors de la remise des prix Digital CX Award de 2025 décernés par The Digital Banker en reconnaissance de l'aspect novateur de l'assistant vocal alimenté par l'IA de la banque.

La Banque CIBC a obtenu la cote de satisfaction de la clientèle la plus élevée parmi les applications de services bancaires en ligne et mobiles offertes par les cinq grandes banques du Canada selon J.D. Power et elle a été nommée lauréate du prix Customer-Obsessed Enterprise Award de Forrester pour 2025, ce qui fait d'elle la seule banque de détail en Amérique du Nord à recevoir cette reconnaissance.

selon J.D. Power et elle a été nommée lauréate du prix Customer-Obsessed Enterprise Award de Forrester pour 2025, ce qui fait d'elle la seule banque de détail en Amérique du Nord à recevoir cette reconnaissance. La Banque CIBC a lancé la carte CIBC Adapta MC Mastercard MD sans frais annuels qui s'adapte automatiquement aux habitudes de dépenses des clients, en appui à nos priorités stratégiques qui consistent à accroître notre part du marché des cartes de crédit, à offrir une expérience client harmonieuse et à fournir des conseils parmi les meilleurs de leur catégorie.

Mastercard sans frais annuels qui s'adapte automatiquement aux habitudes de dépenses des clients, en appui à nos priorités stratégiques qui consistent à accroître notre part du marché des cartes de crédit, à offrir une expérience client harmonieuse et à fournir des conseils parmi les meilleurs de leur catégorie. La Banque CIBC a annoncé le lancement d'un nouveau programme de services bancaires aux PME conçu pour les professionnels des métiers spécialisés. Cette initiative s'appuie sur le succès du tout premier programme de services bancaires personnels de la Banque CIBC destiné aux professionnels des métiers spécialisés. Ensemble, ces initiatives sont conçues pour améliorer le soutien à un secteur essentiel de l'économie canadienne.

Marchés des capitaux CIBC a été désigné comme l'émetteur souverain, supranational et assimilé le plus impressionnant sur le marché canadien en 2024 par le magazine GlobalCapital.

1) Certaines informations de la période précédente ont été retraitées pour refléter les changements apportés dans nos secteurs d'activité. Se reporter à la section Modifications à la présentation de l'information financière de notre Rapport aux actionnaires du troisième trimestre de 2025 sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com, pour plus de précisions. 2) Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions et un rapprochement des résultats comme présentés et des résultats ajustés, s'il y a lieu.

Apporter davantage à nos collectivités

À la Banque CIBC, nous croyons que chaque idée est une possibilité. Nous investissons temps et ressources pour éliminer les obstacles à l'atteinte des objectifs et nous faisons la preuve qu'en unissant nos forces nous créons des changements positifs qui contribuent à l'essor de nos collectivités. Au cours du trimestre considéré :

La Banque CIBC est devenue un partenaire national et le partenaire bancaire officiel d'Équipe Canada d'Olympiques spéciaux. Ce partenariat aidera à fournir aux athlètes d'Équipe Canada d'Olympiques spéciaux l'entraînement essentiel, la préparation physique et mentale, et le soutien et l'encadrement d'un personnel entraîneur dévoué dont ils ont besoin pour réaliser leurs ambitions.

d'Olympiques spéciaux. Ce partenariat aidera à fournir aux athlètes d'Équipe d'Olympiques spéciaux l'entraînement essentiel, la préparation physique et mentale, et le soutien et l'encadrement d'un personnel entraîneur dévoué dont ils ont besoin pour réaliser leurs ambitions. La Fondation CIBC et la Fondation TELUS pour un futur meilleur ont annoncé un partenariat transformateur de 2 M$ pour lancer la bourse d'études Momentum de TELUS, propulsée par la Fondation CIBC. Grâce à la contribution de 1 M$ de chaque fondation, ce partenariat pluriannuel stimulera l'élan d'un maximum de 500 jeunes acteurs du changement de la communauté noire, en les aidant à aller au bout de leurs ambitions et à étendre leur influence partout dans le monde.

Les membres de l'Équipe CIBC ont dépassé leur objectif et recueilli 1,32 M$ au profit de la 29 e édition annuelle du Tour CIBC Charles-Bruneau. Cette année, l'événement a permis d'amasser 3,75 M$ pour les enfants atteints de cancer lors de ce qui marquait le 19 e anniversaire de la participation de la Banque CIBC au Tour à titre de partenaire principal, portant ainsi à plus de 14,36 M$ le montant recueilli pour la Fondation Charles-Bruneau par la banque depuis 2006.

édition annuelle du Tour CIBC Charles-Bruneau. Cette année, l'événement a permis d'amasser 3,75 M$ pour les enfants atteints de cancer lors de ce qui marquait le 19 anniversaire de la participation de la Banque CIBC au Tour à titre de partenaire principal, portant ainsi à plus de 14,36 M$ le montant recueilli pour la Fondation Charles-Bruneau par la banque depuis 2006. La Banque CIBC a fait un don de 150 000 $ pour offrir du soutien aux personnes touchées par les feux de forêt et les opérations d'évacuation dans différentes régions.

Mesures non conformes aux PCGR

Nous avons recours à différentes mesures financières pour évaluer le rendement de nos secteurs d'activité, tel qu'il est décrit ci-après. Certaines mesures sont calculées conformément aux PCGR (Normes internationales d'information financière), tandis que d'autres n'ont pas de signification normalisée en vertu des PCGR et ne peuvent donc pas être comparées à des mesures similaires utilisées par d'autres sociétés. Ces mesures non conformes aux PCGR, qui comprennent des mesures financières non conformes aux PCGR et des ratios non conformes aux PCGR décrits dans le Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières, peuvent permettre aux investisseurs de mieux comprendre la façon dont la direction évalue le rendement des activités sous-jacentes.

La direction évalue les résultats comme présentés et ajustés et juge que ces mesures de performance sont toutes deux utiles. Les mesures ajustées, qui comprennent le total des produits ajusté, la dotation à la provision pour pertes sur créances ajustée, les charges autres que d'intérêts ajustées, le résultat avant impôt sur le résultat ajusté, l'impôt sur le résultat ajusté, le résultat net ajusté et le résultat avant impôt et provisions ajusté, excluent les éléments d'importance des résultats comme présentés aux fins du calcul de nos résultats ajustés. Les mesures ajustées sont des mesures non conformes aux PCGR. Les ratios non conformes aux PCGR comprennent au moins un élément qui constitue une mesure ajustée. Les ratios non conformes aux PCGR comprennent le résultat dilué par action ajusté, le coefficient d'efficacité ajusté, le levier d'exploitation ajusté, le ratio de versement de dividendes ajusté, le rendement des capitaux propres applicables aux porteurs d'actions ordinaires ajusté et le taux d'impôt effectif ajusté.

Certaines informations supplémentaires sur ces mesures financières ont été intégrées par renvoi et peuvent être consultées dans la section Mesures non conformes aux PCGR du Rapport aux actionnaires du troisième trimestre de 2025, lequel se trouve sur le site de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com.

Le tableau ci-après présente un rapprochement entre les résultats (comme présentés) conformes aux PCGR et les résultats (ajustés) non conformes aux PCGR par secteur.

En millions de dollars, pour les trois mois clos le 31 juillet 2025 Services

bancaires

personnels et

PME, région

du Canada Groupe

Entreprises

et Gestion

des avoirs,

région du

Canada Groupe

Entreprises

et Gestion

des avoirs,

région des

États‑Unis Marchés

des

capitaux Siège

social

et autres Total CIBC

Groupe

Entreprises

et Gestion

des avoirs,

région des

États-Unis

(en millions

de $ US)

Résultats d'exploitation - comme présentés































Total des produits

3 061 $ 1 723 $ 790 $ 1 506 $ 174 $ 7 254 $

576 $ Dotation à la provision pour pertes sur créances

444

21

17

76

1

559



14

Charges autres que d'intérêts

1 517

879

450

721

409

3 976



327

Résultat (perte) avant impôt sur le résultat

1 100

823

323

709

(236)

2 719



235

Impôt sur le résultat

288

225

69

169

(128)

623



49

Résultat net (perte nette)

812

598

254

540

(108)

2 096



186



Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle

-

-

-

-

2

2



-



Résultat net (perte nette) applicable aux actionnaires

812

598

254

540

(110)

2 094



186

Résultat dilué par action ($)





















2,15 $





Incidence des éléments d'importance1































Charges autres que d'intérêts

































Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions

(7) $ - $ (4) $ - $ - $ (11) $

(3) $ Incidence des éléments d'importance sur les charges autres que

d'intérêts

(7)

-

(4)

-

-

(11)



(3)

Total de l'incidence avant impôt des éléments d'importance sur le

résultat net

7

-

4

-

-

11



3

Impôt sur le résultat

































Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions

2

-

1

-

-

3



1

Incidence des éléments d'importance sur l'impôt sur le résultat

2

-

1

-

-

3



1

Total de l'incidence après impôt des éléments d'importance sur le

résultat net

5 $ - $ 3 $ - $ - $ 8 $

2 $ Incidence des éléments d'importance sur le résultat dilué

par action ($)2





















0,01 $





Résultats d'exploitation - ajustés3































Total des produits - ajusté4

3 061 $ 1 723 $ 790 $ 1 506 $ 174 $ 7 254 $

576 $ Dotation à la provision pour pertes sur créances - ajustée

444

21

17

76

1

559



14

Charges autres que d'intérêts - ajustées

1 510

879

446

721

409

3 965



324

Résultat (perte) avant impôt sur le résultat - ajusté(e)

1 107

823

327

709

(236)

2 730



238

Impôt sur le résultat - ajusté

290

225

70

169

(128)

626



50

Résultat net (perte nette) - ajusté(e)

817

598

257

540

(108)

2 104



188



Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le

contrôle - ajusté

-

-

-

-

2

2



-



Résultat net (perte nette) applicable aux actionnaires - ajusté(e)

817

598

257

540

(110)

2 102



188

Résultat dilué par action ajusté ($)





















2,16 $







1) Les éléments d'importance sont exclus des résultats comme présentés aux fins du calcul des résultats ajustés. 2) Tient compte de l'incidence des écarts découlant de l'arrondissement entre le résultat dilué par action et le résultat dilué par action ajusté. 3) Montant ajusté pour ne pas tenir compte de l'incidence des éléments d'importance. Les mesures ajustées sont des mesures non conformes aux PCGR. 4) Les résultats pour l'ensemble de la CIBC ne tiennent pas compte d'un ajustement sur une base d'imposition équivalente (BIE) de néant pour le trimestre clos le 31 juillet 2025 (de néant au 30 avril 2025 et d'une reprise d'un ajustement sur une BIE de 123 M$ au 31 juillet 2024) et de néant pour les neuf mois clos le 31 juillet 2025 (d'un ajustement sur une BIE de 16 M$ au 31 juillet 2024). 5) Certaines informations de la période précédente ont été retraitées pour refléter les changements apportés dans nos secteurs d'activité. Se reporter à la section Modifications à la présentation de l'information financière de notre Rapport aux actionnaires du troisième trimestre de 2025 sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com, pour plus de précisions. 6) Cet élément d'importance présente l'incidence sur la charge d'impôt sur le résultat consolidé si une proposition fiscale du gouvernement fédéral visant le refus de la déduction des dividendes reçus par les banques canadiennes avait été quasi adoptée à ce moment. L'incidence correspondante sur les produits présentés sur une BIE pour Marchés des capitaux et Siège social et autres est également prise en compte dans cet élément d'importance, de sorte qu'il n'y ait aucun effet sur l'élément d'importance consolidé.

Le tableau ci-après présente un rapprochement entre les résultats (comme présentés) conformes aux PCGR et les résultats (ajustés) non conformes aux PCGR par secteur.





Services

bancaires

personnels et

PME, région

du Canada Groupe

Entreprises

et Gestion

des avoirs,

région du

Canada Groupe

Entreprises

et Gestion

des avoirs,

région des

États-Unis











Groupe

Entreprises

et Gestion

des avoirs,

région des

États-Unis

(en millions de $ US)





Marchés

des

capitaux Siège

social

et autres Total

CIBC



En millions de dollars, pour les trois mois clos le 30 avril 2025



Résultats d'exploitation - comme présentés































Total des produits

2 859 $ 1 640 $ 769 $ 1 545 $ 209 $ 7 022 $

541 $ Dotation à la provision pour pertes sur créances

389

54

123

34

5

605



86

Charges autres que d'intérêts

1 478

833

441

719

348

3 819



310

Résultat (perte) avant impôt sur le résultat

992

753

205

792

(144)

2 598



145

Impôt sur le résultat

258

204

32

226

(129)

591



23

Résultat net (perte nette)

734

549

173

566

(15)

2 007



122



Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle

-

-

-

-

9

9



-



Résultat net (perte nette) applicable aux actionnaires

734

549

173

566

(24)

1 998



122

Résultat dilué par action ($)





















2,04 $





Incidence des éléments d'importance1































Charges autres que d'intérêts

































Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions

(6) $ - $ (5) $ - $ - $ (11) $

(3) $ Incidence des éléments d'importance sur les charges autres que

d'intérêts

(6)

-

(5)

-

-

(11)



(3)

Total de l'incidence avant impôt des éléments d'importance sur le

résultat net

6

-

5

-

-

11



3

Impôt sur le résultat

































Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions

1

-

1

-

-

2



-

Incidence des éléments d'importance sur l'impôt sur le résultat

1

-

1

-

-

2



-

Total de l'incidence après impôt des éléments d'importance sur le

résultat net

5 $ - $ 4 $ - $ - $ 9 $

3 $ Incidence des éléments d'importance sur le résultat dilué

par action ($)2





















0,01 $





Résultats d'exploitation - ajustés3































Total des produits - ajusté4

2 859 $ 1 640 $ 769 $ 1 545 $ 209 $ 7 022 $

541 $ Dotation à la provision pour pertes sur créances - ajustée

389

54

123

34

5

605



86

Charges autres que d'intérêts - ajustées

1 472

833

436

719

348

3 808



307

Résultat (perte) avant impôt sur le résultat - ajusté(e)

998

753

210

792

(144)

2 609



148

Impôt sur le résultat - ajusté

259

204

33

226

(129)

593



23

Résultat net (perte nette) - ajusté(e)

739

549

177

566

(15)

2 016



125



Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le

contrôle - ajusté

-

-

-

-

9

9



-



Résultat net (perte nette) applicable aux actionnaires - ajusté(e)

739

549

177

566

(24)

2 007



125

Résultat dilué par action ajusté ($)





















2,05 $







Se reporter aux notes de bas de page de la page précédente.

Le tableau ci-après présente un rapprochement entre les résultats (comme présentés) conformes aux PCGR et les résultats (ajustés) non conformes aux PCGR par secteur.





Services

bancaires

personnels et

PME, région

du Canada Groupe

Entreprises

et Gestion

des avoirs,

région du

Canada Groupe

Entreprises et Gestion

des avoirs,

région des

États-Unis Marchés

des

capitaux Siège

social

et autres Total

CIBC

Groupe Entreprises

et Gestion

des avoirs,

région des

États-Unis

(en millions

de $ US)

En millions de dollars, pour les trois mois clos le 31 juillet 20245



Résultats d'exploitation - comme présentés































Total des produits

2 775 $ 1 523 $ 731 $ 1 092 $ 483 $ 6 604 $

534 $ Dotation à la provision pour pertes sur créances

342

42

47

41

11

483



33

Charges autres que d'intérêts

1 472

793

420

651

346

3 682



307

Résultat avant impôt sur le résultat

961

688

264

400

126

2 439



194

Impôt sur le résultat

268

187

48

111

30

644



35

Résultat net

693

501

216

289

96

1 795



159



Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle

-

-

-

-

9

9



-



Résultat net applicable aux actionnaires

693

501

216

289

87

1 786



159

Résultat dilué par action ($)





















1,82 $





Incidence des éléments d'importance1































Produits

































Ajustements en lien avec le refus de la déduction des dividendes reçus

par les banques canadiennes6

- $ - $ - $ 123 $ (123) $ - $

- $ Incidence des éléments d'importance sur les produits

-

-

-

123

(123)

-



-

Charges autres que d'intérêts

































Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions

(7)

-

(8)

-

-

(15)



(6)



Charge en lien avec la cotisation spéciale imposée par la FDIC

-

-

(2)

-

-

(2)



(2)

Incidence des éléments d'importance sur les charges autres que

d'intérêts

(7)

-

(10)

-

-

(17)



(8)

Total de l'incidence avant impôt des éléments d'importance sur le

résultat net

7

-

10

123

(123)

17



8

Impôt sur le résultat

































Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions

2

-

2

-

-

4



2



Ajustements en lien avec le refus de la déduction des dividendes reçus

par les banques canadiennes6

-

-

-

35

(123)

(88)



-



Charge en lien avec la cotisation spéciale imposée par la FDIC

-

-

1

-

-

1



1

Incidence des éléments d'importance sur l'impôt sur le résultat

2

-

3

35

(123)

(83)



3

Total de l'incidence après impôt des éléments d'importance sur le

résultat net

5 $ - $ 7 $ 88 $ - $ 100 $

5 $ Incidence des éléments d'importance sur le résultat dilué

par action ($)2





















0,11 $





Résultats d'exploitation - ajustés3































Total des produits - ajusté4

2 775 $ 1 523 $ 731 $ 1 215 $ 360 $ 6 604 $

534 $ Dotation à la provision pour pertes sur créances - ajustée

342

42

47

41

11

483



33

Charges autres que d'intérêts - ajustées

1 465

793

410

651

346

3 665



299

Résultat avant impôt sur le résultat - ajusté

968

688

274

523

3

2 456



202

Impôt sur le résultat - ajusté

270

187

51

146

(93)

561



38

Résultat net - ajusté

698

501

223

377

96

1 895



164



Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le

contrôle - ajusté

-

-

-

-

9

9



-



Résultat net applicable aux actionnaires - ajusté

698

501

223

377

87

1 886



164

Résultat dilué par action ajusté ($)





















1,93 $







Se reporter aux notes de bas de page des pages précédentes.

Le tableau ci-après présente un rapprochement entre les résultats (comme présentés) conformes aux PCGR et les résultats (ajustés) non conformes aux PCGR par secteur.

En millions de dollars, pour les neuf mois clos le 31 juillet 2025 Services

bancaires

personnels et

PME, région

du Canada Groupe

Entreprises

et Gestion

des avoirs,

région du

Canada Groupe Entreprises

et Gestion

des avoirs,

région des

États-Unis Marchés

des

capitaux Siège

social

et autres Total

CIBC

Groupe

Entreprises

et Gestion

des avoirs,

région des

États-Unis

(en millions

de $ US)

Résultats d'exploitation - comme présentés































Total des produits

8 843 $ 5 066 $ 2 406 $ 4 625 $ 617 $ 21 557 $

1 709 $ Dotation à la provision pour pertes sur créances

1 261

114

208

131

23

1 737



148

Charges autres que d'intérêts

4 455

2 565

1 361

2 145

1 147

11 673



966

Résultat (perte) avant impôt sur le résultat

3 127

2 387

837

2 349

(553)

8 147



595

Impôt sur le résultat

816

649

154

624

(370)

1 873



109

Résultat net (perte nette)

2 311

1 738

683

1 725

(183)

6 274



486



Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle

-

-

-

-

19

19



-



Résultat net (perte nette) applicable aux actionnaires

2 311

1 738

683

1 725

(202)

6 255



486

Résultat dilué par action ($)





















6,37 $





Incidence des éléments d'importance1































Charges autres que d'intérêts

































Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions

(20) $ - $ (14) $ - $ - $ (34) $

(10) $ Incidence des éléments d'importance sur les charges autres que

d'intérêts

(20)

-

(14)

-

-

(34)



(10)

Total de l'incidence avant impôt des éléments d'importance sur le

résultat net

20

-

14

-

-

34



10

Impôt sur le résultat

































Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions

5

-

4

-

-

9



3

Incidence des éléments d'importance sur l'impôt sur le résultat

5

-

4

-

-

9



3

Total de l'incidence après impôt des éléments d'importance sur le

résultat net

15 $ - $ 10 $ - $ - $ 25 $

7 $ Incidence des éléments d'importance sur le résultat dilué

par action ($)2





















0,03 $





Résultats d'exploitation - ajustés3































Total des produits - ajusté4

8 843 $ 5 066 $ 2 406 $ 4 625 $ 617 $ 21 557 $

1 709 $ Dotation à la provision pour pertes sur créances - ajustée

1 261

114

208

131

23

1 737



148

Charges autres que d'intérêts - ajustées

4 435

2 565

1 347

2 145

1 147

11 639



956

Résultat (perte) avant impôt sur le résultat - ajusté(e)

3 147

2 387

851

2 349

(553)

8 181



605

Impôt sur le résultat - ajusté

821

649

158

624

(370)

1 882



112

Résultat net (perte nette) - ajusté(e)

2 326

1 738

693

1 725

(183)

6 299



493



Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le

contrôle - ajusté

-

-

-

-

19

19



-



Résultat net (perte nette) applicable aux actionnaires - ajusté(e)

2 326

1 738

693

1 725

(202)

6 280



493

Résultat dilué par action ajusté ($)





















6,40 $







Se reporter aux notes de bas de page des pages précédentes.

Le tableau ci-après présente un rapprochement entre les résultats (comme présentés) conformes aux PCGR et les résultats (ajustés) non conformes aux PCGR par secteur.





Services

bancaires

personnels et

PME, région

du Canada Groupe

Entreprises

et Gestion

des avoirs,

région du

Canada Groupe

Entreprises

et Gestion

des avoirs,

région des

États-Unis Marchés

des

capitaux Siège

social

et autres Total

CIBC

Groupe

Entreprises

et Gestion

des avoirs,

région des États-Unis

(en millions de $ US)

En millions de dollars, pour les neuf mois clos le 31 juillet 20245



Résultats d'exploitation - comme présentés































Total des produits

8 100 $ 4 416 $ 2 087 $ 3 645 $ 741 $ 18 989 $

1 536 $ Dotation à la provision pour pertes sur créances

953

99

477

53

-

1 582



351

Charges autres que d'intérêts

4 243

2 243

1 303

1 827

1 032

10 648



959

Résultat (perte) avant impôt sur le résultat

2 904

2 074

307

1 765

(291)

6 759



226

Impôt sur le résultat

791

562

7

482

(355)

1 487



5

Résultat net

2 113

1 512

300

1 283

64

5 272



221



Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle

-

-

-

-

31

31



-



Résultat net applicable aux actionnaires

2 113

1 512

300

1 283

33

5 241



221

Résultat dilué par action ($)





















5,38 $





Incidence des éléments d'importance1































Produits

































Ajustements en lien avec le refus de la déduction des dividendes reçus

par les banques canadiennes6

- $ - $ - $ - $ - $ - $

- $ Incidence des éléments d'importance sur les produits

-

-

-

-

-

-



-

Charges autres que d'intérêts

































Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions

(20)

-

(24)

-

-

(44)



(18)



Charge en lien avec la cotisation spéciale imposée par la FDIC

-

-

(106)

-

-

(106)



(79)

Incidence des éléments d'importance sur les charges autres que

d'intérêts

(20)

-

(130)

-

-

(150)



(97)

Total de l'incidence avant impôt des éléments d'importance sur le

résultat net

20

-

130

-

-

150



97

Impôt sur le résultat

































Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions

6

-

6

-

-

12



5



Ajustements en lien avec le refus de la déduction des dividendes reçus

par les banques canadiennes6

-

-

-

-

-

-



-



Charge en lien avec la cotisation spéciale imposée par la FDIC

-

-

27

-

-

27



20

Incidence des éléments d'importance sur l'impôt sur le résultat

6

-

33

-

-

39



25

Total de l'incidence après impôt des éléments d'importance sur le

résultat net

14 $ - $ 97 $ - $ - $ 111 $

72 $ Incidence des éléments d'importance sur le résultat dilué

par action ($)2





















0,12 $





Résultats d'exploitation - ajustés3































Total des produits - ajusté4

8 100 $ 4 416 $ 2 087 $ 3 645 $ 741 $ 18 989 $

1 536 $ Dotation à la provision pour pertes sur créances - ajustée

953

99

477

53

-

1 582



351

Charges autres que d'intérêts - ajustées

4 223

2 243

1 173

1 827

1 032

10 498



862

Résultat (perte) avant impôt sur le résultat - ajusté(e)

2 924

2 074

437

1 765

(291)

6 909



323

Impôt sur le résultat - ajusté

797

562

40

482

(355)

1 526



30

Résultat net - ajusté

2 127

1 512

397

1 283

64

5 383



293



Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le

contrôle - ajusté

-

-

-

-

31

31



-



Résultat net applicable aux actionnaires - ajusté

2 127

1 512

397

1 283

33

5 352



293

Résultat dilué par action ajusté ($)





















5,50 $







Se reporter aux notes de bas de page des pages précédentes.

Le tableau ci-après présente un rapprochement entre le résultat net (comme présenté) conforme aux PCGR et le résultat avant impôt et provisions (ajusté) non conforme aux PCGR par secteur.









Services

bancaires

personnels et

PME, région

du Canada Groupe

Entreprises

et Gestion

des avoirs,

région du

Canada Groupe

Entreprises

et Gestion

des avoirs,

région des

États-Unis











Groupe

Entreprises

et Gestion

des avoirs,

région des

États-Unis

(en millions de $ US)









Marchés

des capitaux Siège

social

et autres Total CIBC



En millions de dollars, pour les trois mois clos les



31 juill. Résultat net (perte nette)

812 $ 598 $ 254 $ 540 $ (108) $ 2 096 $

186 $ 2025 Ajouter : dotation à la provision pour pertes sur créances

444

21

17

76

1

559



14



Ajouter : impôt sur le résultat

288

225

69

169

(128)

623



49





Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises

de provisions)1

1 544

844

340

785

(235)

3 278



249





Incidence avant impôt des éléments d'importance2

7

-

4

-

-

11



3





Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de

provisions) ajusté(e)3

1 551 $ 844 $ 344 $ 785 $ (235) $ 3 289 $

252 $ 30 avr. Résultat net (perte nette)

734 $ 549 $ 173 $ 566 $ (15) $ 2 007 $

122 $ 2025 Ajouter : dotation à la provision pour pertes sur créances

389

54

123

34

5

605



86



Ajouter : impôt sur le résultat

258

204

32

226

(129)

591



23





Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises

de provisions)1

1 381

807

328

826

(139)

3 203



231





Incidence avant impôt des éléments d'importance2

6

-

5

-

-

11



3





Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de

provisions) ajusté(e)3

1 387 $ 807 $ 333 $ 826 $ (139) $ 3 214 $

234 $ 31 juill. Résultat net

693 $ 501 $ 216 $ 289 $ 96 $ 1 795 $

159 $ 20244 Ajouter : dotation à la provision pour pertes sur créances

342

42

47

41

11

483



33



Ajouter : impôt sur le résultat

268

187

48

111

30

644



35





Résultat avant impôt et provisions1

1 303

730

311

441

137

2 922



227





Incidence avant impôt des éléments d'importance2

7

-

10

123

(123)

17



8





Résultat avant impôt et provisions3

1 310 $ 730 $ 321 $ 564 $ 14 $ 2 939 $

235 $







































En millions de dollars, pour les neuf mois clos les































31 juill. Résultat net (perte nette)

2 311 $ 1 738 $ 683 $ 1 725 $ (183) $ 6 274 $

486 $ 2025 Ajouter : dotation à la provision pour pertes sur créances

1 261

114

208

131

23

1 737



148



Ajouter : impôt sur le résultat

816

649

154

624

(370)

1 873



109





Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises

de provisions)1

4 388

2 501

1 045

2 480

(530)

9 884



743





Incidence avant impôt des éléments d'importance2

20

-

14

-

-

34



10





Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de

provisions) ajusté(e)3

4 408 $ 2 501 $ 1 059 $ 2 480 $ (530) $ 9 918 $

753 $ 31 juill. Résultat net

2 113 $ 1 512 $ 300 $ 1 283 $ 64 $ 5 272 $

221 $ 20244 Ajouter : dotation à la provision pour pertes sur créances

953

99

477

53

-

1 582



351



Ajouter : impôt sur le résultat

791

562

7

482

(355)

1 487



5





Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises

de provisions)1

3 857

2 173

784

1 818

(291)

8 341



577





Incidence avant impôt des éléments d'importance2

20

-

130

-

-

150



97





Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de

provisions) ajusté(e)3

3 877 $ 2 173 $ 914 $ 1 818 $ (291) $ 8 491 $

674 $

1) Mesure non conforme aux PCGR. 2) Les éléments d'importance sont exclus des résultats comme présentés aux fins du calcul des résultats ajustés. 3) Montant ajusté pour ne pas tenir compte de l'incidence des éléments d'importance. Les mesures ajustées sont des mesures non conformes aux PCGR. 4) Certaines informations de la période précédente ont été retraitées pour refléter les changements apportés dans nos secteurs d'activité. Se reporter à la section Modifications à la présentation de l'information financière de notre Rapport aux actionnaires du troisième trimestre de 2025 sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com, pour plus de précisions.

Le conseil d'administration de la Banque CIBC a passé en revue le présent communiqué de presse avant sa publication. Le président et chef de la direction et le chef des services financiers de la Banque CIBC s'appuient sur les procédures et contrôles de la Banque CIBC pour leur attestation du rapport financier du troisième trimestre et des procédures et contrôles de la Banque CIBC. Le chef de la direction et le chef des services financiers de la Banque CIBC présenteront volontairement une attestation à la Securities and Exchange Commission des États-Unis quant à l'information financière du troisième trimestre de la Banque CIBC, y compris les états financiers consolidés intermédiaires non audités. Ils présenteront les mêmes attestations aux Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Tous les montants sont libellés en dollars canadiens et sont fondés sur les états financiers préparés selon la Norme comptable internationale 34, Information financière intermédiaire, sauf indication contraire.

UN MOT SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

De temps à autre, nous faisons des énoncés prospectifs écrits ou oraux au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris dans le présent communiqué de presse, dans d'autres documents déposés auprès d'organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, dans d'autres rapports à l'intention des actionnaires et dans d'autres communications. Tous ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d'exonération et se veulent des énoncés prospectifs aux termes de la législation en valeurs mobilières applicable du Canada et des États-Unis, notamment la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ces énoncés comprennent, sans toutefois s'y limiter, des énoncés sur nos activités, nos secteurs d'activité, notre situation financière, notre gestion du risque, nos priorités, nos cibles et nos engagements en matière de durabilité (dont ceux visant l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050 et les activités liées aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance [ESG]), nos objectifs permanents ainsi que nos stratégies, le contexte réglementaire dans lequel nous exerçons nos activités et nos perspectives pour l'année civile 2025 et les périodes subséquentes. Ces énoncés se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes comme « croire », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « estimer », « prévision », « cible », « engagement », « ambition », « objectif », « s'efforcer de », « projet » et d'autres expressions de même nature et de verbes au futur et au conditionnel. Par leur nature, ces énoncés prospectifs nous obligent à faire des hypothèses et sont assujettis aux risques inhérents et aux incertitudes qui peuvent être de nature générale ou spécifique. Vu les risques de récession que les tarifs douaniers réellement imposés ou projetés par les États-Unis à l'endroit du Canada et d'autres pays et que les contre-mesures tarifaires de ces pays peuvent engendrer, les effets persistants des ententes de travail hybride et les taux d'intérêt élevés dans le secteur de l'immobilier aux États-Unis, ainsi que l'incidence de la guerre en Ukraine et du conflit au Moyen-Orient sur l'économie mondiale et les marchés financiers ainsi que sur nos activités, nos résultats d'exploitation, notre réputation et notre situation financière, une plus grande part d'incertitude est forcément associée à nos hypothèses par comparaison avec les périodes précédentes. Divers facteurs, dont nombre sont indépendants de notre volonté, influent sur nos activités, notre rendement et nos résultats et pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent : les politiques commerciales, dont les tarifs douaniers, et les tensions connexes; les pressions inflationnistes aux États‑Unis; les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale; les risques géopolitiques, y compris ceux découlant de la guerre en Ukraine et du conflit au Moyen-Orient; les effets des ententes de travail hybride mises en place après la pandémie; le risque de crédit, le risque de marché, le risque de liquidité, le risque stratégique, le risque d'assurance, le risque opérationnel, le risque de réputation, le risque lié au comportement et les risques juridiques, le risque de réglementation et le risque environnemental; les fluctuations de change et de taux d'intérêt, y compris celles découlant de la volatilité du marché et du prix du pétrole; l'efficacité et la pertinence de nos processus et modèles de gestion et d'évaluation des risques; des changements d'ordre législatif ou réglementaire dans les territoires où nous exerçons nos activités, y compris la norme commune de déclaration de l'Organisation de coopération et de développement économiques et les réformes réglementaires au Royaume-Uni et en Europe, les normes mondiales concernant la réforme relative aux fonds propres et à la liquidité élaborées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, et la réglementation concernant la recapitalisation des banques et le système de paiements au Canada; les changements apportés aux lignes directrices relatives aux fonds propres pondérés en fonction du risque et aux directives d'information, et les lignes directrices réglementaires en matière de taux d'intérêt et de liquidité, et leur interprétation; l'exposition à des litiges ou à des questions réglementaires d'importance et leur résolution, notre capacité de faire appel avec succès en cas d'issue défavorable de ces affaires, ainsi que le calendrier, la détermination et le recouvrement des montants liés à ces affaires; l'incidence de modifications des normes, règles et interprétations comptables; les changements apportés au montant estimé des réserves et provisions; l'évolution des lois fiscales; les changements à nos notes de crédit; la situation politique et son évolution, y compris les modifications aux questions d'ordre économique ou commercial, dont les tarifs douaniers; l'incidence possible sur nos activités des conflits internationaux, comme la guerre en Ukraine et le conflit au Moyen-Orient, et d'actes terroristes; les catastrophes naturelles, les perturbations occasionnées aux infrastructures des services publics et toute autre catastrophe; l'avènement d'urgences de santé publique ainsi que les politiques et mesures gouvernementales en découlant; la dépendance envers des tiers qui fournissent les infrastructures nécessaires à nos activités; les perturbations potentielles à l'égard de nos systèmes de technologies de l'information et de nos services; l'augmentation des risques liés à la cybersécurité pouvant comprendre le vol ou la divulgation d'actifs, l'accès non autorisé à de l'information sensible ou une perturbation des activités; le risque lié aux médias sociaux; les pertes découlant de fraudes internes ou externes; la lutte contre le blanchiment d'argent; l'exactitude et l'exhaustivité de l'information qui nous est fournie en ce qui a trait à nos clients et à nos contreparties; le défaut de tiers de remplir leurs obligations envers nous et nos sociétés affiliées ou nos entreprises associées; l'intensification de la concurrence livrée par des concurrents existants ou de nouveaux venus dans le secteur des services financiers, notamment les services bancaires en ligne et mobiles; l'évolution des technologies, y compris l'utilisation des données et de l'intelligence artificielle dans le cadre de nos activités; la tenue des marchés des capitaux mondiaux; les modifications à la politique monétaire et économique; la conjoncture économique et commerciale générale mondiale et celle du Canada, des États‑Unis et d'autres pays où nous menons nos activités, y compris l'augmentation du niveau d'endettement des ménages au Canada et des risques de crédit à l'échelle mondiale; les changements climatiques et autres risques ESG, y compris notre capacité à mettre en œuvre diverses initiatives en matière de durabilité en interne et avec nos clients dans les délais attendus et notre capacité à accroître la portée de nos produits et services de finance durable; notre capacité à élaborer et à lancer des produits et services, à élargir nos canaux de distribution existants et à en créer de nouveaux, et à accroître les produits que nous en tirons; les changements des habitudes des clients en matière de consommation et d'épargne; notre capacité d'attirer et de retenir des employés et des cadres clés; notre capacité à réaliser nos stratégies et à mener à terme nos acquisitions et à intégrer les sociétés acquises et les coentreprises; le risque que les avantages attendus d'une acquisition, d'une fusion ou d'un dessaisissement ne se concrétisent pas dans les délais prévus ou qu'ils ne se concrétisent pas du tout; et notre capacité à anticiper et à gérer les risques associés à ces facteurs. Cette énumération ne couvre pas tous les facteurs susceptibles d'influer sur nos énoncés prospectifs. Aussi ces facteurs et d'autres doivent-ils éclairer la lecture des énoncés prospectifs sans toutefois que les lecteurs se fient indûment à ces énoncés prospectifs. Des précisions sur ces facteurs sont présentées à la section Gestion du risque de notre Rapport annuel 2024 et ont été mises à jour dans nos rapports trimestriels. Tout énoncé prospectif contenu dans le présent communiqué de presse représente l'opinion de la direction uniquement à la date des présentes et est communiqué afin d'aider nos actionnaires et les analystes financiers à comprendre notre situation financière, nos objectifs, nos priorités et nos attentes en matière de rendement financier aux dates indiquées et pour les périodes closes à ces dates, et peut ne pas convenir à d'autres fins. Nous ne nous engageons à mettre à jour aucun énoncé prospectif du présent communiqué de presse ou d'autres communications, sauf si la loi l'exige.

Conférence téléphonique et webdiffusion

La conférence téléphonique aura lieu à 7 h 30 HE et est offerte en français (514 392-1587 ou numéro sans frais 1 800 898-3989, code d'accès 5601311#) et en anglais (416 340-2217 ou numéro sans frais 1 800 806-5484, code d'accès 1073773#). Les participants doivent se joindre à la conférence téléphonique 10 minutes avant le début. Immédiatement après les présentations officielles, les membres de la direction de la Banque CIBC seront disponibles pour répondre aux questions.

Une webdiffusion audio en direct de la conférence téléphonique sera également offerte en français et en anglais à l'adresse

www.cibc.com/fr/about-cibc/investor-relations/quarterly-results.html.

Les renseignements sur les résultats financiers du troisième trimestre de 2025 de la Banque CIBC ainsi qu'une présentation destinée aux investisseurs pourront être consultés en français et en anglais à l'adresse www.cibc.com/francais : Relations avec les investisseurs, avant la conférence téléphonique et la webdiffusion. Nous n'intégrons pas de renseignements présentés sur le site Web dans le présent communiqué de presse.

L'enregistrement de la conférence sera accessible en français (514 861-2272 ou 1 800 408-3053, code d'accès 4825374#) et en anglais (905 694-9451 ou 1 800 408-3053, code d'accès 7808652#) jusqu'au 11 septembre 2025, à 23 h 59 HE. La webdiffusion audio sera archivée à l'adresse www.cibc.com/fr/about-cibc/investor-relations/quarterly-results.html.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements sur la Banque CIBC à l'adresse www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

SOURCE Banque CIBC - Relations avec les investisseurs

