TORONTO, le 31 août 2023 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du troisième trimestre clos le 31 juillet 2023.

Points saillants du troisième trimestre



T3 2023 T3 2022 T2 2023 Variation

d'un exercice

à l'autre Variation

d'un

trimestre

à l'autre Produits 5 850 M$ 5 571 M$ 5 702 M$ +5 % +3 % Résultat net comme présenté 1 430 M$ 1 666 M$ 1 688 M$ -14 % -15 % Résultat net ajusté1 1 473 M$ 1 724 M$ 1 627 M$ -15 % -9 % Résultat avant impôt et provisions ajusté1 2 600 M$ 2 465 M$ 2 475 M$ +5 % +5 % Résultat dilué par action comme présenté2 1,47 $ 1,78 $ 1,76 $ -17 % -16 % Résultat dilué par action ajusté1, 2 1,52 $ 1,85 $ 1,70 $ -18 % -11 % Rendement des capitaux propres (RCP) applicables aux

porteurs d'actions ordinaires comme présenté3 11,6 % 14,6 % 14,5 %

RCP ajusté1 11,9 % 15,1 % 13,9 % Ratio des fonds propres de première catégorie sous forme

d'actions ordinaires4 12,2 % 11,8 % 11,9 %



« Nous avons généré de solides résultats financiers au troisième trimestre malgré un contexte économique plus difficile, a déclaré Victor G. Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC. La dynamique toujours solide de nos activités essentielles au chapitre du rendement est le reflet de notre approche rigoureuse dans la répartition des ressources et l'exécution de notre stratégie focalisée sur le client. Nous continuons de tirer parti de nos investissements récents dans les talents et la technologie, lesquels permettent à notre équipe d'en faire plus pour aider nos clients à faire de leurs idées une réalité. »

Les résultats du troisième trimestre de 2023 ont été touchés par les éléments d'importance suivants qui, regroupés, ont donné lieu à une incidence négative de 0,05 $ par action :

une charge liée aux taxes à la consommation de 34 M$ (25 M$ après impôt) attribuable à l'incidence rétroactive du budget fédéral canadien de 2023 (Services bancaires personnels et PME, région du Canada );

); un montant de 23 M$ (18 M$ après impôt) au titre de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions.

Notre ratio des fonds propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires4 s'est établi à 12,2 % au 31 juillet 2023, en regard de 11,9 % à la fin du trimestre précédent. Au 31 juillet 2023, le ratio de levier4, 5 et le ratio de liquidité à court terme4 de la Banque CIBC étaient respectivement de 4,2 % et 131 %.

Rendement de nos activités essentielles

Services bancaires personnels et PME, région du Canada, a enregistré un résultat net de 497 M$ au troisième trimestre, en baisse de 98 M$, ou 16 %, par rapport à celui du troisième trimestre il y a un an, du fait surtout de la hausse de la dotation à la provision pour pertes sur créances et de la diminution des honoraires d'administration de cartes, en lien notamment avec la charge liée aux taxes à la consommation attribuable à l'incidence rétroactive du budget fédéral canadien de 2023, présentée à titre d'élément d'importance, le tout compensé en partie par l'augmentation des produits, en raison principalement de l'augmentation de la marge d'intérêts nette et de l'accroissement des volumes, et la baisse des charges autres que d'intérêt découlant de la diminution des dépenses liées aux initiatives stratégiques. Le résultat avant impôt et provisions ajusté1 s'est chiffré à 1 150 M$, en hausse de 85 M$ par rapport à celui du troisième trimestre il y a un an, en raison de la progression des produits, contrebalancée en partie par l'augmentation des charges autres que d'intérêts ajustées1, laquelle découle surtout de la hausse des dépenses liées aux initiatives stratégiques et des coûts liés aux salaires du personnel.

1) Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions, y compris un rapprochement quantitatif des mesures conformes aux PCGR et des charges autres que d'intérêts ajustées et du résultat net ajusté, aux pages 4 à 8, et du résultat avant impôt et provisions ajusté, à la page 9. 2) La CIBC a réalisé un fractionnement d'actions ordinaires de la CIBC, à raison de deux actions pour une, avec prise d'effet à la fermeture des bureaux le 13 mai 2022. Tous les montants par action ordinaire du présent communiqué de presse reflètent le fractionnement d'actions. 3) Certaines informations supplémentaires sur ces mesures financières ont été intégrées par renvoi et peuvent être consultées dans la section Glossaire du Rapport aux actionnaires pour le troisième trimestre de 2023, lequel se trouve sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca. 4) Les ratios de fonds propres sont calculés conformément à la ligne directrice Normes de fonds propres (NFP) du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) et le ratio de levier, conformément à la ligne directrice Exigences de levier du BSIF, ces deux lignes directrices étant fondées sur le cadre normatif du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB). Les résultats du 31 juillet 2023 reflètent l'incidence de la mise en œuvre des réformes de Bâle III qui ont pris effet le 1er février 2023. Se reporter aux sections Gestion des fonds propres et Risque de liquidité du Rapport aux actionnaires pour le troisième trimestre de 2023, lequel se trouve sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca, pour plus de précisions. 5) L'exclusion temporaire des réserves auprès des banques centrales de la mesure de l'exposition aux fins du ratio de levier, instaurée dans le contexte du début de la pandémie de COVID-19, ne s'applique plus depuis le deuxième trimestre de 2023.



Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région du Canada, a enregistré un résultat net de 467 M$ au troisième trimestre, en baisse de 17 M$, ou 4 %, par rapport à celui du troisième trimestre il y a un an, en raison principalement de la hausse de la dotation à la provision pour pertes sur créances, contrebalancée en partie par la hausse des produits. La hausse des produits découle surtout de la croissance des volumes et de l'accroissement des marges sur les dépôts dans Groupe Entreprises, ainsi que de l'accroissement des produits tirés des honoraires sous l'effet de l'appréciation des marchés dans Gestion des avoirs, le tout contrebalancé en partie par le recul des produits de Gestion des avoirs, lequel est essentiellement attribuable à la diminution des volumes de dépôts et des produits tirés des commissions en lien avec le ralentissement des activités des clients. Les charges ont augmenté essentiellement en raison de la hausse des dépenses liées aux initiatives stratégiques, compensée en partie par la baisse des salaires du personnel et de la rémunération liée au rendement attribuable au recul des produits de Gestion des avoirs. Le résultat avant impôt et provisions ajusté1 s'est chiffré à 676 M$, en hausse de 8 M$ par rapport à celui du troisième trimestre il y a un an, du fait principalement de la progression des produits de Groupe Entreprises, contrebalancée en partie par la baisse des produits de Gestion des avoirs et l'augmentation des charges.

Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région des États-Unis, a enregistré un résultat net de 73 M$ (55 M$ US) au troisième trimestre, en baisse de 120 M$ (baisse de 97 M$ US, ou 64 %) par rapport à celui du troisième trimestre il y a un an, du fait surtout de l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes sur créances, de la diminution des produits d'honoraires et de la hausse des coûts liés aux salaires du personnel, le tout contrebalancé en partie par la hausse des produits découlant principalement de l'augmentation de la marge d'intérêts nette et la croissance des volumes de prêts, ainsi que l'incidence de la conversion des monnaies étrangères. Le résultat avant impôt et provisions ajusté1 s'est chiffré à 334 M$ (251 M$ US), en hausse de 47 M$ (26 M$ US) par rapport à celui du troisième trimestre il y a un an, en raison de la hausse des produits, contrebalancée en partie par l'accroissement des charges.

Marché des capitaux a enregistré un résultat net de 494 M$ au troisième trimestre, en hausse de 47 M$, ou 11 %, par rapport à celui du troisième trimestre il y a un an, en raison principalement de l'accroissement des produits, en partie contrebalancé par l'augmentation des charges autres que d'intérêts et la prise en compte d'une dotation à la provision pour pertes sur créances au trimestre considéré, alors qu'une reprise de la provision avait été comptabilisée au trimestre correspondant de l'exercice précédent. La hausse des produits de nos secteurs Marchés CIBC, réseau mondial, et Services financiers directs a été contrebalancée en partie par la diminution des profits issus de nos portefeuilles de placement. L'augmentation des charges est attribuable à la hausse de la rémunération liée au rendement et des salaires du personnel, ainsi qu'aux investissements dans nos activités. Le résultat avant impôt et provisions ajusté1 a augmenté de 76 M$, ou 13 %, par rapport à celui du troisième trimestre il y a un an, en raison de la progression des produits, contrebalancée par l'accroissement des charges.

Qualité du crédit

La dotation à la provision pour pertes sur créances a été de 736 M$, en hausse de 493 M$ comparativement à celle pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. La dotation à la provision pour pertes sur prêts productifs a augmenté, en raison surtout d'une évolution plus défavorable de nos perspectives économiques. La dotation à la provision pour pertes sur prêts douteux a augmenté sous l'effet de la hausse des dépréciations dans l'ensemble de nos unités d'exploitation stratégiques.

1) Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions et un rapprochement des résultats comme présentés et des résultats

ajustés, s'il y a lieu.



Mesures non conformes aux PCGR

Nous avons recours à différentes mesures financières pour évaluer le rendement de nos secteurs d'activité, tel qu'il est décrit ci-après. Certaines mesures sont calculées conformément aux PCGR (Normes internationales d'information financière), tandis que d'autres n'ont pas de signification normalisée en vertu des PCGR et ne peuvent donc pas être comparées à des mesures similaires utilisées par d'autres sociétés. Ces mesures non conformes aux PCGR, qui comprennent des mesures financières non conformes aux PCGR et des ratios non conformes aux PCGR décrits dans le Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières, peuvent permettre aux investisseurs de mieux comprendre la façon dont la direction évalue le rendement des activités sous-jacentes.

La direction évalue les résultats comme présentés et ajustés et juge que ces mesures de performance sont toutes deux utiles. Les mesures ajustées, qui comprennent le total des produits ajusté, la dotation à la provision pour pertes sur créances ajustée, les charges autres que d'intérêts ajustées, le résultat avant impôt sur le résultat ajusté, l'impôt sur le résultat ajusté, le résultat net ajusté et le résultat avant impôt et provisions ajusté, excluent les éléments d'importance des résultats comme présentés aux fins du calcul de nos résultats ajustés. Les mesures ajustées sont des mesures non conformes aux PCGR. Les ratios non conformes aux PCGR comprennent au moins un élément qui constitue une mesure ajustée. Les ratios non conformes aux PCGR comprennent le résultat dilué par action ajusté, le coefficient d'efficacité ajusté, le levier d'exploitation ajusté, le ratio de versement de dividendes ajusté, le rendement des capitaux propres applicables aux porteurs d'actions ordinaires ajusté et le taux d'impôt effectif ajusté.

Certaines informations supplémentaires sur ces mesures financières ont été intégrées par renvoi et peuvent être consultées dans la section Mesures non conformes aux PCGR du Rapport aux actionnaires pour le troisième trimestre de 2023, lequel se trouve sur le site de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

Le tableau ci-après présente un rapprochement entre les résultats (comme présentés) conformes aux PCGR et les résultats (ajustés) non conformes aux PCGR par secteur.





Groupe

Entreprises

et Gestion

des avoirs,

région des

États-Unis

(en millions

de $ US)







Groupe

Entreprises

et Gestion

des avoirs,

région du

Canada Groupe

Entreprises

et Gestion

des avoirs,

région des États-Unis Marchés

des

capitaux Siège

social

et autres Total

CIBC







Services

bancaires

personnels et

PME, région

du Canada



















En millions de dollars, pour les trois mois clos le 31 juillet 2023



Résultats d'exploitation - comme présentés



























Total des produits 2 412 $ 1 350 $ 666 $ 1 355 $ 67 $ 5 850 $ 499 $ Dotation à la provision pour pertes sur créances 423

40

255

6

12

736

191

Charges autres que d'intérêts 1 303

674

345

673

312

3 307

258

Résultat (perte) avant impôt sur le résultat 686

636

66

676

(257)

1 807

50

Impôt sur le résultat 189

169

(7)

182

(156)

377

(5)

Résultat net (perte nette) 497

467

73

494

(101)

1 430

55



Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle -

-

-

-

10

10

-



Résultat net (perte nette) applicable aux actionnaires 497

467

73

494

(111)

1 420

55

Résultat dilué par action ($)



















1,47 $



Incidence des éléments d'importance1



























Produits





























Charge liée aux taxes à la consommation attribuable à l'incidence

rétroactive du budget fédéral canadien de 2023 34 $ - $ - $ - $ - $ 34 $ - $ Incidence des éléments d'importance sur les produits 34

-

-

-

-

34

-

Charges autres que d'intérêts





























Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions (7)

-

(13)

-

(3)

(23)

(10)

Incidence des éléments d'importance sur les charges autres que

d'intérêts (7)

-

(13)

-

(3)

(23)

(10)

Total de l'incidence avant impôt des éléments d'importance sur le

résultat net 41

-

13

-

3

57

10

Impôt sur le résultat





























Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 2

-

3

-

-

5

3



Charge liée aux taxes à la consommation attribuable à l'incidence

rétroactive du budget fédéral canadien de 2023 9

-

-

-

-

9

-

Incidence des éléments d'importance sur l'impôt sur le résultat 11

-

3

-

-

14

3

Total de l'incidence après impôt des éléments d'importance sur

le résultat net 30 $ - $ 10 $ - $ 3 $ 43 $ 7 $ Incidence des éléments d'importance sur le résultat dilué par

action ($)



















0,05 $



Résultats d'exploitation - ajustés2



























Total des produits - ajusté3 2 446 $ 1 350 $ 666 $ 1 355 $ 67 $ 5 884 $ 499 $ Dotation à la provision pour pertes sur créances - ajustée 423

40

255

6

12

736

191

Charges autres que d'intérêts - ajustées 1 296

674

332

673

309

3 284

248

Résultat avant impôt sur le résultat - ajusté 727

636

79

676

(254)

1 864

60

Impôt sur le résultat - ajusté 200

169

(4)

182

(156)

391

(2)

Résultat net (perte nette) - ajusté(e) 527

467

83

494

(98)

1 473

62



Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le

contrôle - ajusté -

-

-

-

10

10

-



Résultat net (perte nette) applicable aux actionnaires - ajusté(e) 527

467

83

494

(108)

1 463

62

Résultat dilué par action ajusté ($)



















1,52 $

























1) Les éléments d'importance sont exclus des résultats comme présentés aux fins du calcul des résultats ajustés. 2) Ajustés pour ne pas tenir compte de l'incidence des éléments d'importance. Les mesures ajustées sont des mesures non conformes aux PCGR. 3) Les résultats pour l'ensemble de la CIBC ne tiennent pas compte d'un ajustement sur une BIE de 66 M$ pour le trimestre clos le 31 juillet 2023 (64 M$ au 30 avril 2023 et 48 M$ au 31 juillet 2022) et de 192 M$ pour les neuf mois clos le 31 juillet 2023 (160 M$ au 31 juillet 2022). Le coefficient d'efficacité ajusté et le levier d'exploitation ajusté sont calculés sur une BIE. 4) Le 7 avril 2022, les actionnaires de la CIBC ont approuvé le fractionnement des actions ordinaires émises et en circulation de la CIBC (fractionnement d'actions), à raison de deux actions pour une. Chaque actionnaire inscrit à la fermeture des bureaux le 6 mai 2022 (date de clôture des registres) a reçu une action additionnelle le 13 mai 2022 (date de paiement) pour chaque action détenue à la date de clôture des registres. Le nombre d'actions ordinaires et les montants par action ordinaire ont été rajustés de manière rétroactive pour refléter le fractionnement d'actions, comme s'il avait eu lieu au début de l'exercice 2022. 5) Les coûts d'acquisition et d'intégration sont des coûts marginaux engagés dans le cadre de la planification et de l'exécution de l'intégration du portefeuille canadien de cartes de crédit Costco, notamment la recherche d'occasions de franchisage, l'actualisation et la conversion des systèmes et processus, la réalisation de projets, les frais de communication et les primes de bienvenue aux clients. Les ajustements selon la méthode de l'acquisition comprennent la désactualisation de l'écart associé à la juste valeur des créances sur cartes de crédit du portefeuille canadien de cartes de crédit Costco acquises à la date d'acquisition. La dotation à la provision pour pertes sur prêts productifs liée à l'acquisition du portefeuille canadien de cartes de crédit Costco, présentée à titre d'élément d'importance au deuxième trimestre de 2022, comprend la provision pour pertes de crédit attendues de premier stade établie immédiatement après la date d'acquisition et l'incidence de la migration des comptes du premier vers le deuxième stade au cours du deuxième trimestre de 2022. 6) La charge d'impôt sur le résultat comprend une charge de 510 M$ qui représente la valeur actualisée du montant estimé du dividende pour la relance au Canada (DRC), soit 555 M$, ainsi qu'une charge de 35 M$ liée à l'incidence pour l'exercice 2022 de la hausse de 1,5 % du taux d'imposition qui s'applique au revenu imposable supérieur à 100 M$ de certaines banques et de certains assureurs-vie pour les périodes ouvertes après avril 2022. L'écart d'actualisation de 45 M$ sur l'impôt au titre du DRC sera amorti sur le reste de la période de versement de quatre ans.

Le tableau ci-après présente un rapprochement entre les résultats (comme présentés) conformes aux PCGR et les résultats (ajustés) non conformes aux PCGR par secteur.





Services

bancaires

personnels et

PME, région

du Canada Groupe

Entreprises

et Gestion

des avoirs,

région du

Canada Groupe

Entreprises

et Gestion

des avoirs,

région des

États-Unis Marchés

des

capitaux Siège

social

et autres Total

CIBC

Groupe

Entreprises

et Gestion

des avoirs,

région des

États-Unis

(en millions

de $ US)

































En millions de dollars, pour les trois mois clos le 30 avril 2023



Résultats d'exploitation - comme présentés



























Total des produits 2 280 $ 1 336 $ 648 $ 1 362 $ 76 $ 5 702 $ 477 $ Dotation à la provision pour pertes sur créances 123

46

248

19

2

438

183

Charges autres que d'intérêts 1 274

673

354

664

175

3 140

261

Résultat (perte) avant impôt sur le résultat 883

617

46

679

(101)

2 124

33

Impôt sur le résultat 246

165

(9)

182

(148)

436

(7)

Résultat net 637

452

55

497

47

1 688

40



Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle -

-

-

-

11

11

-



Résultat net applicable aux actionnaires 637

452

55

497

36

1 677

40

Résultat dilué par action ($)



















1,76 $



Incidence des éléments d'importance1



























Charges autres que d'intérêts





























Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions (6) $ - $ (18) $ - $ (3) $ (27) $ (13) $

Diminution des provisions pour procédures judiciaires -

-

-

-

114

114

-

Incidence des éléments d'importance sur les charges autres que

d'intérêts (6)

-

(18)

-

111

87

(13)

Total de l'incidence avant impôt des éléments d'importance sur le

résultat net 6

-

18

-

(111)

(87)

13

Impôt sur le résultat





























Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions -

-

5

-

1

6

3



Diminution des provisions pour procédures judiciaires -

-

-

-

(32)

(32)

-

Incidence des éléments d'importance sur l'impôt sur le résultat -

-

5

-

(31)

(26)

3

Total de l'incidence après impôt des éléments d'importance sur le

résultat net 6 $ - $ 13 $ - $ (80) $ (61) $ 10 $ Incidence des éléments d'importance sur le résultat dilué

par action ($)



















(0,06) $



Résultats d'exploitation - ajustés2



























Total des produits - ajusté3 2 280 $ 1 336 $ 648 $ 1 362 $ 76 $ 5 702 $ 477 $ Dotation à la provision pour pertes sur créances - ajustée 123

46

248

19

2

438

183

Charges autres que d'intérêts - ajustées 1 268

673

336

664

286

3 227

248

Résultat avant impôt sur le résultat - ajusté 889

617

64

679

(212)

2 037

46

Impôt sur le résultat - ajusté 246

165

(4)

182

(179)

410

(4)

Résultat net (perte nette) - ajusté(e) 643

452

68

497

(33)

1 627

50



Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le

contrôle - ajusté -

-

-

-

11

11

-



Résultat net (perte nette) applicable aux actionnaires - ajusté(e) 643

452

68

497

(44)

1 616

50

Résultat dilué par action ajusté ($)



















1,70 $



































Se reporter aux notes de bas de page de la page précédente.

Le tableau ci-après présente un rapprochement entre les résultats (comme présentés) conformes aux PCGR et les résultats (ajustés) non conformes aux PCGR par secteur.







Groupe

Entreprises

et Gestion

des avoirs,

région des

États-Unis

(en millions

de $ US)





Services

bancaires

personnels et

PME, région

du Canada Groupe

Entreprises

et Gestion

des avoirs,

région du

Canada Groupe

Entreprises

et Gestion

des avoirs,

région des

États-Unis Marchés

des

capitaux Siège

social

et autres Total

CIBC



























En millions de dollars, pour les trois mois clos le 31 juillet 2022



Résultats d'exploitation - comme présentés



























Total des produits 2 321 $ 1 338 $ 604 $ 1 199 $ 109 $ 5 571 $ 473 $ Dotation à (reprise de) la provision pour pertes sur créances 200

10

35

(9)

7

243

28

Charges autres que d'intérêts 1 313

670

334

593

273

3 183

261

Résultat (perte) avant impôt sur le résultat 808

658

235

615

(171)

2 145

184

Impôt sur le résultat 213

174

42

168

(118)

479

32

Résultat net (perte nette) 595

484

193

447

(53)

1 666

152



Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle -

-

-

-

6

6

-



Résultat net (perte nette) applicable aux actionnaires 595

484

193

447

(59)

1 660

152

Résultat dilué par action ($)4



















1,78 $



Incidence des éléments d'importance1



























Produits





























Coûts d'acquisition et d'intégration et ajustements selon la méthode

de l'acquisition5 (6) $ - $ - $ - $ - $ (6) $ - $ Incidence des éléments d'importance sur les produits (6)

-

-

-

-

(6)

-

Charges autres que d'intérêts





























Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions (7)

-

(17)

-

(3)

(27)

(13)



Coûts d'acquisition et d'intégration et ajustements selon la méthode

de l'acquisition5 (56)

-

-

-

-

(56)

-

Incidence des éléments d'importance sur les charges autres que

d'intérêts (63)

-

(17)

-

(3)

(83)

(13)

Total de l'incidence avant impôt des éléments d'importance sur le

résultat net 57

-

17

-

3

77

13

Impôt sur le résultat





























Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 3

-

4

-

-

7

3



Coûts d'acquisition et d'intégration et ajustements selon la méthode

de l'acquisition5 12

-

-

-

-

12

-

Incidence des éléments d'importance sur l'impôt sur le résultat 15

-

4

-

-

19

3

Total de l'incidence après impôt des éléments d'importance sur le

résultat net 42 $ - $ 13 $ - $ 3 $ 58 $ 10 $ Incidence des éléments d'importance sur le résultat dilué

par action ($)4



















0,07 $



Résultats d'exploitation - ajustés2



























Total des produits - ajusté3 2 315 $ 1 338 $ 604 $ 1 199 $ 109 $ 5 565 $ 473 $ Dotation à (reprise de) la provision pour pertes sur créances - ajustée 200

10

35

(9)

7

243

28

Charges autres que d'intérêts - ajustées 1 250

670

317

593

270

3 100

248

Résultat avant impôt sur le résultat - ajusté 865

658

252

615

(168)

2 222

197

Impôt sur le résultat - ajusté 228

174

46

168

(118)

498

35

Résultat net (perte nette) - ajusté(e) 637

484

206

447

(50)

1 724

162



Résultat net applicable aux participations ne donnant pas

le contrôle - ajusté -

-

-

-

6

6

-



Résultat net (perte nette) applicable aux actionnaires - ajusté(e) 637

484

206

447

(56)

1 718

162

Résultat dilué par action ajusté ($)4



















1,85 $



































Se reporter aux notes de bas de page des pages précédentes.

Le tableau ci-après présente un rapprochement entre les résultats (comme présentés) conformes aux PCGR et les résultats (ajustés) non conformes aux PCGR par secteur.





Groupe

Entreprises

et Gestion

des avoirs,

région des

États-Unis

(en millions

de $ US)





Services

bancaires

personnels et

PME, région

du Canada Groupe

Entreprises

et Gestion

des avoirs,

région du

Canada Groupe

Entreprises

et Gestion

des avoirs,

région des

États-Unis Marchés

des

capitaux Siège

social

et autres Total

CIBC



























En millions de dollars, pour les neuf mois clos le 31 juillet 2023



Résultats d'exploitation - comme présentés



























Total des produits 6 952 $ 4 037 $ 2 020 $ 4 198 $ 272 $ 17 479 $ 1 502 $ Dotation à la provision pour pertes sur créances 704

132

601

15

17

1 469

447

Charges autres que d'intérêts 3 867

2 012

1 079

1 987

1 964

10 909

802

Résultat (perte) avant impôt sur le résultat 2 381

1 893

340

2 196

(1 709)

5 101

253

Impôt sur le résultat 658

505

11

593

(216)

1 551

8

Résultat net (perte nette) 1 723

1 388

329

1 603

(1 493)

3 550

245



Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle -

-

-

-

30

30

-



Résultat net (perte nette) applicable aux actionnaires 1 723

1 388

329

1 603

(1 523)

3 520

245

Résultat dilué par action ($)



















3,63 $



Incidence des éléments d'importance1



























Produits





























Charge liée aux taxes à la consommation attribuable à l'incidence

rétroactive du budget fédéral canadien de 2023 34 $ - $ - $ - $ - $ 34 $ - $ Incidence des éléments d'importance sur les produits 34

-

-

-

-

34

-

Charges autres que d'intérêts





























Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions (20)

-

(47)

-

(9)

(76)

(35)



Augmentation des provisions pour procédures judiciaires -

-

-

-

(1 055)

(1 055)

-

Incidence des éléments d'importance sur les charges autres que

d'intérêts (20)

-

(47)

-

(1 064)

(1 131)

(35)

Total de l'incidence avant impôt des éléments d'importance sur le

résultat net 54

-

47

-

1 064

1 165

35

Impôt sur le résultat





























Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 4

-

12

-

1

17

9



Charge liée aux taxes à la consommation attribuable à l'incidence

rétroactive du budget fédéral canadien de 2023 9

-

-

-

-

9

-



Augmentation des provisions pour procédures judiciaires -

-

-

-

293

293

-



Charge d'impôt sur le résultat en lien avec le budget fédéral canadien

de 20226 -

-

-

-

(545)

(545)

-

Incidence des éléments d'importance sur l'impôt sur le résultat 13

-

12

-

(251)

(226)

9

Total de l'incidence après impôt des éléments d'importance sur le

résultat net 41 $ - $ 35 $ - $ 1 315 $ 1 391 $ 26 $ Incidence des éléments d'importance sur le résultat dilué

par action ($)



















1,52 $



Résultats d'exploitation - ajustés2



























Total des produits - ajusté3 6 986 $ 4 037 $ 2 020 $ 4 198 $ 272 $ 17 513 $ 1 502 $ Dotation à la provision pour pertes sur créances - ajustée 704

132

601

15

17

1 469

447

Charges autres que d'intérêts - ajustées 3 847

2 012

1 032

1 987

900

9 778

767

Résultat avant impôt sur le résultat - ajusté 2 435

1 893

387

2 196

(645)

6 266

288

Impôt sur le résultat - ajusté 671

505

23

593

(467)

1 325

17

Résultat net (perte nette) - ajusté(e) 1 764

1 388

364

1 603

(178)

4 941

271



Résultat net applicable aux participations ne donnant pas

le contrôle - ajusté -

-

-

-

30

30

-



Résultat net (perte nette) applicable aux actionnaires - ajusté(e) 1 764

1 388

364

1 603

(208)

4 911

271

Résultat dilué par action ajusté ($)



















5,15 $



































Se reporter aux notes de bas de page des pages précédentes.

Le tableau ci-après présente un rapprochement entre les résultats (comme présentés) conformes aux PCGR et les résultats (ajustés) non conformes aux PCGR par secteur.





























Groupe

Entreprises

et Gestion

des avoirs,

région des

États-Unis

(en millions

de $ US)





Services

bancaires

personnels et

PME, région

du Canada Groupe

Entreprises

et Gestion

des avoirs,

région du

Canada Groupe

Entreprises

et Gestion

des avoirs,

région des

États-Unis Marchés

des

capitaux Siège

social

et autres Total

CIBC



























En millions de dollars, pour les neuf mois clos le 31 juillet 2022



Résultats d'exploitation - comme présentés



























Total des produits 6 647 $ 3 938 $ 1 804 $ 3 819 $ 237 $ 16 445 $ 1 419 $ Dotation à (reprise de) la provision pour pertes sur créances 571

2

118

(61)

(9)

621

93

Charges autres que d'intérêts 3 662

1 998

972

1 781

907

9 320

764

Résultat (perte) avant impôt sur le résultat 2 414

1 938

714

2 099

(661)

6 504

562

Impôt sur le résultat 636

512

115

569

(386)

1 446

90

Résultat net (perte nette) 1 778

1 426

599

1 530

(275)

5 058

472



Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle -

-

-

-

16

16

-



Résultat net (perte nette) applicable aux actionnaires 1 778

1 426

599

1 530

(291)

5 042

472

Résultat dilué par action ($)4



















5,42 $



Incidence des éléments d'importance1



























Produits





























Coûts d'acquisition et d'intégration et ajustements selon la méthode de

l'acquisition, et dotation à la provision pour pertes sur prêts productifs5 (10) $ - $ - $ - $ - $ (10) $ - $ Incidence des éléments d'importance sur les produits (10)

-

-

-

-

(10)

-

Dotation à (reprise de) la provision pour pertes sur créances





























Coûts d'acquisition et d'intégration et ajustements selon la méthode de

l'acquisition, et dotation à la provision pour pertes sur prêts productifs5 (94)

-

-

-

-

(94)

-

Incidence des éléments d'importance sur la dotation à (reprise de) la

provision pour pertes sur créances (94)

-

-

-

-

(94)

-

Charges autres que d'intérêts





























Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions (11)

-

(51)

-

(9)

(71)

(40)



Coûts d'acquisition et d'intégration et ajustements selon la méthode de

l'acquisition, et dotation à la provision pour pertes sur prêts productifs5 (85)

-

-

-

-

(85)

-



Augmentation des provisions pour procédures judiciaires -

-

-

-

(45)

(45)

-

Incidence des éléments d'importance sur les charges autres que

d'intérêts (96)

-

(51)

-

(54)

(201)

(40)

Total de l'incidence avant impôt des éléments d'importance sur le

résultat net 180

-

51

-

54

285

40

Impôt sur le résultat





























Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 3

-

13

-

1

17

10



Coûts d'acquisition et d'intégration et ajustements selon la méthode de

l'acquisition, et dotation à la provision pour pertes sur prêts productifs5 44

-

-

-

-

44

-



Augmentation des provisions pour procédures judiciaires -

-

-

-

12

12

-

Incidence des éléments d'importance sur l'impôt sur le résultat 47

-

13

-

13

73

10

Total de l'incidence après impôt des éléments d'importance sur le

résultat net 133 $ - $ 38 $ - $ 41 $ 212 $ 30 $ Incidence des éléments d'importance sur le résultat dilué

par action ($)4



















0,24 $



Résultats d'exploitation - ajustés2



























Total des produits - ajusté3 6 637 $ 3 938 $ 1 804 $ 3 819 $ 237 $ 16 435 $ 1 419 $ Dotation à (reprise de) la provision pour pertes sur créances - ajustée 477

2

118

(61)

(9)

527

93

Charges autres que d'intérêts - ajustées 3 566

1 998

921

1 781

853

9 119

724

Résultat avant impôt sur le résultat - ajusté 2 594

1 938

765

2 099

(607)

6 789

602

Impôt sur le résultat - ajusté 683

512

128

569

(373)

1 519

100

Résultat net (perte nette) - ajusté(e) 1 911

1 426

637

1 530

(234)

5 270

502



Résultat net applicable aux participations ne donnant pas

le contrôle - ajusté -

-

-

-

16

16

-



Résultat net (perte nette) applicable aux actionnaires - ajusté(e) 1 911

1 426

637

1 530

(250)

5 254

502

Résultat dilué par action ajusté ($)4



















5,66 $



































Se reporter aux notes de bas de page des pages précédentes.

Le tableau ci-après présente un rapprochement entre le résultat net (comme présenté) conforme aux PCGR et le résultat avant impôt et provisions (ajusté) non conforme aux PCGR par secteur.









Groupe

Entreprises

et Gestion

des avoirs,

région des

États-Unis

(en millions

de $ US)









Services

bancaires

personnels et

PME, région

du Canada Groupe

Entreprises

et Gestion

des avoirs,

région du

Canada Groupe

Entreprises

et Gestion

des avoirs,

région des

États-Unis Marchés

des

capitaux Siège

social

et autres Total

CIBC







































En millions de dollars, pour les trois mois clos les



31 juill. 2023 Résultat net (perte nette) 497 $ 467 $ 73 $ 494 $ (101) $ 1 430 $ 55 $ Ajouter : dotation à la provision pour pertes sur créances 423

40

255

6

12

736

191



Ajouter : impôt sur le résultat 189

169

(7)

182

(156)

377

(5)





Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de

provisions)1 1 109

676

321

682

(245)

2 543

241





Incidence avant impôt des éléments d'importance2 41

-

13

-

3

57

10





Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de

provisions) ajusté(e)3 1 150 $ 676 $ 334 $ 682 $ (242) $ 2 600 $ 251 $ 30 avr. 2023 Résultat net 637 $ 452 $ 55 $ 497 $ 47 $ 1 688 $ 40 $ Ajouter : dotation à la provision pour pertes sur créances 123

46

248

19

2

438

183



Ajouter : impôt sur le résultat 246

165

(9)

182

(148)

436

(7)





Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de provisions)1 1 006

663

294

698

(99)

2 562

216





Incidence avant impôt des éléments d'importance2 6

-

18

-

(111)

(87)

13





Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de provisions)

ajusté(e)3 1 012 $ 663 $ 312 $ 698 $ (210) $ 2 475 $ 229 $ 31 juill. 2022 Résultat net (perte nette) 595 $ 484 $ 193 $ 447 $ (53) $ 1 666 $ 152 $ Ajouter : dotation à (reprise de) la provision pour pertes

sur créances 200

10

35

(9)

7

243

28



Ajouter : impôt sur le résultat 213

174

42

168

(118)

479

32





Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de provisions)1 1 008

668

270

606

(164)

2 388

212





Incidence avant impôt des éléments d'importance2, 4 57

-

17

-

3

77

13





Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de provisions)

ajusté(e)3 1 065 $ 668 $ 287 $ 606 $ (161) $ 2 465 $ 225 $



































En millions de dollars, pour les neuf mois clos les



























31 juill. 2023 Résultat net (perte nette) 1 723 $ 1 388 $ 329 $ 1 603 $ (1 493) $ 3 550 $ 245 $ Ajouter : dotation à la provision pour pertes sur créances 704

132

601

15

17

1 469

447



Ajouter : impôt sur le résultat 658

505

11

593

(216)

1 551

8





Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de

provisions)1 3 085

2 025

941

2 211

(1 692)

6 570

700





Incidence avant impôt des éléments d'importance2 54

-

47

-

1 064

1 165

35





Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de

provisions) ajusté(e)3 3 139 $ 2 025 $ 988 $ 2 211 $ (628) $ 7 735 $ 735 $ 31 juill. 2022 Résultat net (perte nette) 1 778 $ 1 426 $ 599 $ 1 530 $ (275) $ 5 058 $ 472 $ Ajouter : dotation à (reprise de) la provision pour pertes

sur créances 571

2

118

(61)

(9)

621

93



Ajouter : impôt sur le résultat 636

512

115

569

(386)

1 446

90





Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de provisions)1 2 985

1 940

832

2 038

(670)

7 125

655





Incidence avant impôt des éléments d'importance2, 4 86

-

51

-

54

191

40





Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de provisions)

ajusté(e)3 3 071 $ 1 940 $ 883 $ 2 038 $ (616) $ 7 316 $ 695 $







1) Mesure non conforme aux PCGR.

2) Les éléments d'importance sont exclus des résultats comme présentés aux fins du calcul des résultats ajustés.

3) Ajustés pour ne pas tenir compte de l'incidence des éléments d'importance. Les mesures ajustées sont des mesures non conformes aux PCGR.

4) Compte non tenu de l'incidence de la dotation à la provision pour pertes sur prêts productifs liée à l'acquisition du portefeuille canadien de cartes de crédit Costco, ce montant étant

inclus au poste Ajouter : dotation à (reprise de) la provision pour pertes sur créances.





Apporter davantage à nos collectivités

À la Banque CIBC, nous croyons que chaque idée est une possibilité. Nous investissons temps et ressources pour éliminer les obstacles à l'atteinte des objectifs et nous faisons la preuve qu'en unissant nos forces nous créons des changements positifs qui contribuent à l'essor de nos collectivités. Au cours du trimestre considéré :

nous avons annoncé un don de 1,0 M$ à l'Institute for Better Health de la Trillium Health Partners Foundation. Cet investissement contribuera à faire progresser la recherche visant à accroître l'équité des soins aux patients par une meilleure compréhension des disparités en matière de santé au sein des collectivités, particulièrement dans le domaine du dépistage du cancer;

nous avons eu l'honneur d'agir à titre de partenaire officiel de la 27 e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau, un événement annuel qui permet d'amasser des fonds pour la recherche sur le cancer pédiatrique et de promouvoir la cause des enfants qui en sont atteints. Les membres de l'Équipe CIBC ont ainsi recueilli plus de 1,1 M$ sur le total de 3,5 M$ récolté dans le cadre de l'événement;

édition du Tour CIBC Charles-Bruneau, un événement annuel qui permet d'amasser des fonds pour la recherche sur le cancer pédiatrique et de promouvoir la cause des enfants qui en sont atteints. Les membres de l'Équipe CIBC ont ainsi recueilli plus de 1,1 M$ sur le total de 3,5 M$ récolté dans le cadre de l'événement; nous avons apporté notre soutien aux collectivités touchées par les feux de forêt en Nouvelle-Écosse et en Alberta en donnant 110 000 $ aux organismes locaux par l'entremise de fonds de secours d'urgence mis sur pied par la Fondation CIBC, ainsi qu'en offrant de l'aide financière, des conseils et du soutien aux clients touchés.

Le conseil d'administration de la Banque CIBC a passé en revue le présent communiqué de presse avant sa publication. Le président et chef de la direction et le chef des services financiers de la Banque CIBC s'appuient sur les procédures et contrôles de la Banque CIBC pour leur attestation du rapport financier du troisième trimestre et des procédures et contrôles de la Banque CIBC. Le chef de la direction et le chef des services financiers de la Banque CIBC présenteront volontairement une attestation à la Securities and Exchange Commission des États-Unis quant à l'information financière du troisième trimestre de la Banque CIBC, y compris les états financiers consolidés intermédiaires non audités. Ils présenteront les mêmes attestations aux Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Tous les montants sont libellés en dollars canadiens et sont fondés sur les états financiers préparés selon la Norme comptable internationale 34, Information financière intermédiaire, sauf indication contraire.

UN MOT SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

De temps à autre, nous faisons des énoncés prospectifs écrits ou oraux au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris dans le présent communiqué de presse, dans d'autres documents déposés auprès d'organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, dans d'autres rapports à l'intention des actionnaires et dans d'autres communications. Tous ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d'exonération et se veulent des énoncés prospectifs aux termes de la législation en valeurs mobilières applicable du Canada et des États-Unis, notamment la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ces énoncés comprennent, sans toutefois s'y limiter, des énoncés sur nos activités, nos secteurs d'activité, notre situation financière, notre gestion du risque, nos priorités, nos cibles et nos engagements en matière de durabilité (dont ceux visant l'atteinte de zéro émission nette et nos activités liées aux questions environnementales, sociales et de gouvernance [ESG]), nos objectifs permanents ainsi que nos stratégies, le contexte réglementaire dans lequel nous exerçons nos activités et nos perspectives pour l'année 2023 et les périodes subséquentes. Ces énoncés se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes comme « croire », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « estimer », « prévision », « cible », « engagement », « ambition », « objectif », « s'efforcer de », « projet » et d'autres expressions de même nature et de verbes au futur et au conditionnel. Par leur nature, ces énoncés prospectifs nous obligent à faire des hypothèses et sont assujettis aux risques inhérents et aux incertitudes qui peuvent être de nature générale ou spécifique. Étant donné l'incidence persistante du taux d'inflation élevé, de la hausse des taux d'intérêt, de l'évolution défavorable soutenue dans le secteur bancaire aux États-Unis exerçant des pressions sur les liquidités et les conditions de financement dans le secteur des services financiers, des effets des ententes de travail hybride et de la hausse des taux d'intérêt dans le secteur de l'immobilier aux États-Unis, de la possibilité d'une récession et de la guerre en Ukraine sur l'économie mondiale et les marchés financiers ainsi que sur nos activités, nos résultats d'exploitation, notre réputation et notre situation financière, une plus grande part d'incertitude est forcément associée à nos hypothèses par comparaison avec les périodes précédentes. Divers facteurs, dont nombre sont indépendants de notre volonté, influent sur nos activités, notre rendement et nos résultats et pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent : les pressions inflationnistes; les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale; les risques géopolitiques, y compris ceux découlant de la guerre en Ukraine; l'avènement, la persistance ou l'intensification d'urgences de santé publique, comme l'incidence de la pandémie de COVID-19, ainsi que les politiques et mesures gouvernementales s'y rattachant; le risque de crédit, le risque de marché, le risque de liquidité, le risque stratégique, le risque d'assurance, le risque opérationnel, le risque de réputation, le risque lié au comportement et les risques juridiques, le risque de réglementation et le risque environnemental; les fluctuations de change et de taux d'intérêt, y compris celles découlant de la volatilité du marché et du prix du pétrole; l'efficacité et la pertinence de nos processus et modèles de gestion et d'évaluation des risques; des changements d'ordre législatif ou réglementaire dans les territoires où nous exerçons nos activités, y compris la norme commune de déclaration de l'Organisation de coopération et de développement économiques et les réformes réglementaires au Royaume-Uni et en Europe, les normes mondiales concernant la réforme relative aux fonds propres et à la liquidité élaborées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, et la réglementation concernant la recapitalisation des banques et le système de paiements au Canada; les changements apportés aux lignes directrices relatives aux fonds propres pondérés en fonction du risque et aux directives d'information, et les lignes directrices réglementaires en matière de taux d'intérêt et de liquidité, et leur interprétation; l'exposition à des litiges ou questions réglementaires d'importance et leur résolution, notre capacité de faire appel avec succès en cas d'issue défavorable de ces affaires, ainsi que le calendrier, la détermination et le recouvrement des montants liés à ces affaires; l'incidence de modifications des normes comptables et des règles et leur interprétation; les changements apportés au montant estimé des réserves et provisions; l'évolution des lois fiscales; les changements à nos notes de crédit; la situation et les changements politiques, y compris les modifications aux questions d'ordre économique ou commercial; l'incidence possible de conflits internationaux, comme la guerre en Ukraine, et d'actes terroristes, des catastrophes naturelles, des perturbations occasionnées aux infrastructures des services publics et de toute autre catastrophe sur nos activités; la dépendance envers des tiers pour fournir les infrastructures nécessaires à nos activités; les perturbations potentielles à l'égard de nos systèmes de technologies de l'information et de nos services; l'augmentation des risques liés à la cybersécurité pouvant comprendre le vol ou la divulgation d'actifs, l'accès non autorisé à de l'information sensible ou une perturbation des activités; le risque lié aux médias sociaux; les pertes découlant de fraudes internes ou externes; la lutte contre le blanchiment d'argent; l'exactitude et l'exhaustivité de l'information qui nous est fournie en ce qui a trait à nos clients et à nos contreparties; le défaut de tiers de remplir leurs obligations envers nous et nos sociétés affiliées ou nos entreprises associées; l'intensification de la concurrence livrée par des concurrents existants ou de nouveaux venus dans le secteur des services financiers, notamment les services bancaires en direct et mobiles; l'évolution des technologies; la tenue des marchés des capitaux mondiaux; les modifications à la politique monétaire et économique; la conjoncture économique générale mondiale et celle du Canada, des États-Unis et d'autres pays où nous menons nos activités, y compris la croissance du niveau d'endettement des ménages au Canada et les risques de crédit à l'échelle mondiale; les changements climatiques et autres risques ESG; notre capacité à élaborer et à lancer des produits et services, à élargir nos canaux de distribution existants et à en créer de nouveaux, et à accroître les produits que nous en tirons; les changements des habitudes des clients en matière de consommation et d'épargne; notre capacité d'attirer et de retenir des employés et des cadres clés, notre capacité à réaliser nos stratégies et à mener à terme nos acquisitions et à intégrer les sociétés acquises et les coentreprises; le risque que les avantages attendus d'une acquisition, d'une fusion ou d'un dessaisissement ne se concrétisent pas dans les délais prévus ou qu'ils ne se concrétisent pas du tout; et notre capacité à anticiper et à gérer les risques associés à ces facteurs. Cette énumération ne couvre pas tous les facteurs susceptibles d'influer sur nos énoncés prospectifs. Aussi ces facteurs et d'autres doivent-ils éclairer la lecture des énoncés prospectifs sans toutefois que les lecteurs se fient indûment à ces énoncés prospectifs. Des précisions sur ces facteurs sont présentées à la section Gestion du risque de notre Rapport annuel 2022 et ont été mises à jour dans nos rapports trimestriels. Tout énoncé prospectif contenu dans le présent communiqué de presse représente l'opinion de la direction uniquement à la date des présentes et est communiqué afin d'aider nos actionnaires et les analystes financiers à comprendre notre situation financière, nos objectifs, nos priorités et nos attentes en matière de rendement financier aux dates indiquées et pour les périodes closes à ces dates, et peut ne pas convenir à d'autres fins. Nous ne nous engageons à mettre à jour aucun énoncé prospectif du présent communiqué de presse ou d'autres communications, sauf si la loi l'exige.

Conférence téléphonique et webdiffusion

La conférence téléphonique aura lieu à 8 h HE et est offerte en français (514 392-1587 ou au numéro sans frais 1 877 395-0279, code d'accès 6514906#) et en anglais (416 406-0743 ou au numéro sans frais 1 800 898-3989, code d'accès 6992806#). Les participants doivent se joindre à la conférence téléphonique 10 minutes avant le début. Immédiatement après les présentations officielles, les membres de la direction de la Banque CIBC seront disponibles pour répondre aux questions.

Une webdiffusion audio en direct de la conférence téléphonique sera également offerte en français et en anglais à l'adresse www.cibc.com/fr/about-cibc/investor-relations/quarterly-results.html.

Les renseignements sur les résultats financiers du troisième trimestre de 2023 de la Banque CIBC ainsi qu'une présentation destinée aux investisseurs pourront être consultés en français et en anglais à l'adresse www.cibc.com/francais : Relations avec les investisseurs, avant la conférence téléphonique et la webdiffusion. Nous n'intégrons pas de renseignements présentés sur le site Web dans le présent communiqué de presse.

L'enregistrement de la conférence sera accessible en français (514 861-2272 ou 1 800 408-3053, code d'accès 7957917#) et en anglais (905 694-9451 ou 1 800 408-3053, code d'accès 4645396#) jusqu'au 14 septembre 2023, à 23 h 59 HE. La webdiffusion audio sera archivée à l'adresse www.cibc.com/fr/about-cibc/investor-relations/quarterly-results.html.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 13 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements sur la Banque CIBC à l'adresse https://www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

