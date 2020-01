La Banque CIBC annonce les résultats des privilèges de conversion d'actions privilégiées de FPUNV de série 41

/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES. NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/

TORONTO, le 20 janv. 2020 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui que, pendant la période de conversion qui s'est déroulée du 1er janvier 2020 au 16 janvier 2020, 70 730 actions privilégiées de catégorie A à dividende non cumulatif et à taux révisable de série 41 (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité, « FPUNV ») de la Banque CIBC (les actions de série 41) ont été déposées aux fins de conversion, à raison d'une action pour une, en actions privilégiées de catégorie A à dividende non cumulatif et à taux variable de série 42 (FPUNV) de la Banque CIBC (les « actions de série 42 »). Conformément aux conditions exposées dans le supplément de prospectus daté du 8 décembre 2014 concernant l'émission des actions de série 41, puisque moins de 1 000 000 d'actions de série 42 pourraient être en circulation le 31 janvier 2020, les détenteurs d'actions de série 41 ayant déposés leurs actions de série 41 aux fins de conversion n'auront pas le droit de convertir leurs actions en actions de série 42. En conséquence, aucune action de série 42 ne sera émise pour le moment.

Au 31 janvier 2020, il y aura 12 000 000 d'actions de série 41 de la Banque CIBC émises et en circulation. Les actions de série 41 sont actuellement inscrites à la Bourse de Toronto, sous le symbole boursier CM.PR.P.

Le taux de dividende fixe applicable aux actions de série 41, pour la période de cinq ans allant du 31 janvier 2020 inclusivement au 31 janvier 2025 exclusivement, est établi à 3,909 %, payable chaque trimestre, de la façon et au moment prescrits par le conseil d'administration de la Banque CIBC.

Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière de premier rang en Amérique du Nord qui compte 10 millions de clients, incluant des particuliers, des entreprises, des clients institutionnels et d'autres du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, de ses emplacements dans tout le Canada et de ses bureaux aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au http://cibc.fr.mediaroom.com/.

