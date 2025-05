Delali Cofie, photographe et artiste visuel, fusionne la photographie et la matière, dont les textiles, pour produire des œuvres fascinantes. « Je suis très honoré et reconnaissant de pouvoir créer en disposant de la confiance et du soutien de la Banque CIBC, déclare Delalie Cofie. Cela me procure la confiance et les ressources nécessaires pour explorer de nouvelles idées et développer davantage mes méthodes. »

Natia Lemay, une artiste interdisciplinaire, met à profit ses expériences personnelles pour explorer comment le corps, l'esprit et l'espace interagissent. « C'est un privilège de faire partie du programme d'art CIBC C2 et d'avoir l'occasion de créer et de collaborer dans un espace qui nourrit l'imagination et favorise une connexion plus profonde par l'intermédiaire de l'art, mentionne Natia Lemay. Les programmes de ce genre permettent la réflexion, l'expérimentation, ainsi que l'épanouissement des possibilités. »

Dans le cadre du programme, les deux artistes créeront une œuvre et la présenteront dans une exposition individuelle au complexe CIBC Square de Toronto, dans un espace ouvert aux clients, aux visiteurs et aux employés.

« Nous sommes fiers d'aider Delali et Natia à réaliser leurs ambitions artistiques, souligne Dre Claudette Knight, vice-présidente, Initiatives spéciales, CIBC. Le programme d'art C2 est le reflet de notre croyance que l'art joue un rôle central dans le développement de communautés vibrantes, diversifiées et connectées. »

Le programme d'art C2 en est à sa troisième année et continue d'offrir une plateforme pour permettre aux artistes de progresser dans leur carrière et de rejoindre de nouveaux publics. Pour en savoir plus sur le programme d'art C2 et les anciens lauréats, veuillez consulter le site https://www.cibc.com/fr/about-cibc/create-and-curate.html

